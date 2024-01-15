此食記為花見團子造訪「老林記」 (造訪日期 : 2023/12)



「老林記」南門市場素食蔬食推薦、過年年菜推薦

中正區素食推薦、南門市場美食推薦







老林記



地址 : 台北市中正區羅斯福路一段8號B1-07/08攤號

電話 : 02 8258 3385

時間 : 11:30–19:00（週一休）



迎接2024年之際，本次團子來到2323年10月重新整修的「南門市場」。這裡是許多購買小菜美食、南北雜貨，喜愛美食的老饕一再造訪的知名老市場。重新整修的南門市場在全新的玻璃帷幕大樓裡繼續傳承美味記憶，整體環境更顯整潔明亮，B1和1樓販售美食，2樓還有美食街及乾淨寬敞的用餐區域，可從捷運中正紀念堂站1號出口出來即可抵達，交通很便利。

因有吃素的長輩造訪過創立超過20年的「老林記」好評不斷，這次團子特別來購買一些素食熟食來享用。以素食聞名的「老林記」是南門市場的老字號名店，店家位於南門市場的B1樓層，以江浙烹調手法融入台菜口味，並打破傳統的素食觀念，製作出人文蔬食的創意料理，料理均為當日現做，且為「全素」料理，共有多達五六十項的產品，讓吃素食的朋友有嶄新的選擇，深獲不少老饕喜愛。

團子造訪時正值2023年跨年的最後一個周末，南門市場人潮踴躍，攤位上擺設多道料理好的素食熟食及點心，除了經典的傳統素菜還有店家特別研發製作的特色商品，讓來訪客人都指要這一味。

除有一般蔬食，也能看到師傅精心製作的仿葷食名菜，如東坡肉、素豬腳、獅子頭，還有難得一見的「素食佛跳牆」等大菜，大菜可事先與店家訂購。

選購完想要的餐點，店家會採用秤重的方式計算價錢，料理價錢合理透明，可選擇用塑膠袋或是塑膠盒子盛裝，盒子封膜不會讓湯汁露出，顯得乾淨又衛生，讓人倍感安心。團子和友人買了九道店家的招牌菜色，接下來就一一品嚐吧！

香辣箭筍

「香辣箭筍」涮嘴開胃！箭筍味甘脆嫩，加入辣椒調味，微辣口感好過癮，健康又營養。

香薰素茶鵝

「香薰素茶鵝」層層豆皮包著紅蘿蔔、香菇等做成的素什錦，採用煙燻的方式製成，入口後燻燒香氣占據整個味蕾，配上素什錦交織出細膩輕柔的風味，豐富的層次口感在舌尖交互疊加，不論是口感與香氣更顯豐富多元。

梅干素東坡

「梅干素東坡」深受許多老饕喜愛！東坡肉使用素火腿及蒟蒻製作出三層式的外觀及口感，店家會協助切成薄片狀再加上梅干菜。素火腿咀嚼起來扎實有咬勁，蒟蒻充滿嚼勁，和鹹中帶味的梅干菜相互入味，是店家最熱賣的單品之一，要買可趁早。

三杯猴頭菇