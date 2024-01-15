此食記為花見團子造訪「老林記」 (造訪日期 : 2023/12)
「老林記」南門市場素食蔬食推薦、過年年菜推薦
中正區素食推薦、南門市場美食推薦
老林記
地址 : 台北市中正區羅斯福路一段8號B1-07/08攤號
電話 : 02 8258 3385
時間 : 11:30–19:00（週一休）
迎接2024年之際，本次團子來到2323年10月重新整修的「南門市場」。這裡是許多購買小菜美食、南北雜貨，喜愛美食的老饕一再造訪的知名老市場。重新整修的南門市場在全新的玻璃帷幕大樓裡繼續傳承美味記憶，整體環境更顯整潔明亮，B1和1樓販售美食，2樓還有美食街及乾淨寬敞的用餐區域，可從捷運中正紀念堂站1號出口出來即可抵達，交通很便利。
因有吃素的長輩造訪過創立超過20年的「老林記」好評不斷，這次團子特別來購買一些素食熟食來享用。以素食聞名的「老林記」是南門市場的老字號名店，店家位於南門市場的B1樓層，以江浙烹調手法融入台菜口味，並打破傳統的素食觀念，製作出人文蔬食的創意料理，料理均為當日現做，且為「全素」料理，共有多達五六十項的產品，讓吃素食的朋友有嶄新的選擇，深獲不少老饕喜愛。
團子造訪時正值2023年跨年的最後一個周末，南門市場人潮踴躍，攤位上擺設多道料理好的素食熟食及點心，除了經典的傳統素菜還有店家特別研發製作的特色商品，讓來訪客人都指要這一味。
除有一般蔬食，也能看到師傅精心製作的仿葷食名菜，如東坡肉、素豬腳、獅子頭，還有難得一見的「素食佛跳牆」等大菜，大菜可事先與店家訂購。
選購完想要的餐點，店家會採用秤重的方式計算價錢，料理價錢合理透明，可選擇用塑膠袋或是塑膠盒子盛裝，盒子封膜不會讓湯汁露出，顯得乾淨又衛生，讓人倍感安心。團子和友人買了九道店家的招牌菜色，接下來就一一品嚐吧！
香辣箭筍
「香辣箭筍」涮嘴開胃！箭筍味甘脆嫩，加入辣椒調味，微辣口感好過癮，健康又營養。
香薰素茶鵝
「香薰素茶鵝」層層豆皮包著紅蘿蔔、香菇等做成的素什錦，採用煙燻的方式製成，入口後燻燒香氣占據整個味蕾，配上素什錦交織出細膩輕柔的風味，豐富的層次口感在舌尖交互疊加，不論是口感與香氣更顯豐富多元。
梅干素東坡
「梅干素東坡」深受許多老饕喜愛！東坡肉使用素火腿及蒟蒻製作出三層式的外觀及口感，店家會協助切成薄片狀再加上梅干菜。素火腿咀嚼起來扎實有咬勁，蒟蒻充滿嚼勁，和鹹中帶味的梅干菜相互入味，是店家最熱賣的單品之一，要買可趁早。
三杯猴頭菇
「三杯猴頭菇」加入薑片及醬油、米酒、香油製作成三杯風味，猴頭菇吸飽三杯醬汁且充分入味，咬起來Q彈有嚼勁，超級JUICY好吃，很是夠味。
紅燒素海參
「紅燒素海參」蒟蒻製作成的素海參，外觀十分精緻，連海參的尖角都有做出來，素海參入口後滑嫩Q彈，越嚼越香，和海參的口感非常的相近，還附上香菇及彩椒，豐盛又華麗。
桂花糖蓮藕
店家人氣商品「桂花糖蓮藕」蓮藕中塞入糯米，加入桂花蜜漬而成，一口咬下散發香甜桂花氣息好誘人，蓮藕清脆爽口、糯米香甜軟糯，吃久了也不覺得膩。
荸薺丸子
「荸薺丸子」使用荸薺、烤麩、香菇製作而成，外觀小巧可愛！要吃食可先加熱，丸子外酥內軟，內餡扎實有嚼勁，單吃就好吃，若是帶回家也可自行在加入白菜燉煮，就是一道美味的「素食紅燒獅子頭」。
京都素排骨
「京都素排骨」也是招牌名菜！素排骨以大豆、小麥、蛋白製作，拌入醬汁調味，再灑上白芝麻增香，味道有點像糖醋風格，色香味俱全。 素排骨外酥內嫩，醬汁酸甜有勁，吃得到主廚拿捏火候真功夫。
塔香螺肉
「塔香螺肉」使用海龍製作合成，但和平常我們吃到的軟Q的海龍完全不一樣，口感偏向扎實，有做出螺肉有嚼勁的口感，一吃就會立刻上癮，涮嘴無比。
適逢年節到來，「老林記」也推出二款年菜料理，包含主菜、蔬食、湯品、小菜等一應俱全。除可在「南門市場」現場購買外，店家也有推出網路訂購，年菜可自取也有外送，便利又美味。讓婆婆媽媽們過年不用再那麼辛苦勞累在廚房忙進忙出，只要簡單加熱，數道年菜就能輕鬆上桌，吸睛又美味，過年佳節不用再為年菜而煩惱，輕鬆聚在一起團圓吃美食過好年，現在只要是團子的粉絲，報出名稱，訂購年菜依然享有早鳥優惠價喔。
喜歡蔬食料理的朋友可別錯過，快過年了不妨來到「南門市場」感受年節氣氛，可到「老林記」選購特色素食美味，店家也有提供多元支付，可享用銀行優惠，讓今年過年吃得健康又方便。
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