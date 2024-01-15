為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市西區燒手弄汁｜台中五星好評人氣串燒店開分店，純燒烤不油炸，烤功了得，營業至凌晨兩點

台中市西區燒手弄汁｜台中五星好評人氣串燒店開分店，純燒烤不油炸，烤功了得，營業至凌晨兩點

2024-01-15 21:47:25 糖糖's 享食生活 人氣：107
share
窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1491篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：燒手弄汁 - 永安店
place台中市西區南屯路一段61-15號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

台中高人氣串燒店，擁有五星好評的燒手弄汁開分店啦！開幕至今生意一直很好的燒手弄汁串燒店，於去年12月底在台中西區南屯路上新開了燒手弄汁永安店，主打單純燒烤不油炸，不僅烤功了得，搭配獨門醬汁更是一絕

 

燒手弄汁永安店位置

燒手弄汁永安店為在台中西區南屯路與永安街轉角處，距離五權車站不遠，店面不大間，主要以外帶為主，店裡頭也有設置少許的座位區給想要內用的客人

燒手弄汁永安店串燒

燒手弄汁永安店的串燒都放在前方的冰箱櫃中，陳列乾淨整齊，採自行夾取的方式，串燒類大概落在35-60元之間，另外還有戰斧豬、大雞腿、海鮮類及最讓你意想不到的烤鳳梨

燒手弄汁永安店菜單

燒手弄汁的串燒是採純燒烤方式，沒有經過油炸，刷上店家的特製醬汁下去燒烤，香氣超迷人

牛肉包蘆筍 50元

選用富含油脂的牛五花，包入翠綠的蘆筍，肉質軟嫩帶有濃郁的牛肉香氣，交織著蘆筍的爽脆口感，層次相當豐富

牛肉包金針菇 50元

將鮮嫩多汁的牛五花捲入滿滿金針菇，刷上特製醬汁下去醬烤入味，鹹香迷人，不僅肉質軟嫩，裡頭的金針菇更是多汁鮮甜，而且吃起來不會卡牙

牛肉包蔥 50元

採用軟嫩多汁的牛五花，搭配新鮮蔥段，牛肉軟嫩不柴，多了青蔥的爽脆及迷人的蔥香味

百頁豆腐 35元／米血糕 35元／豆干 35元／甜不辣 35元

這些是吃串燒必備的基本款，燒手弄汁的百頁豆腐在燒烤時會膨脹，畫面超療癒，米血口感軟嫩不刮舌，豆干跟甜不辣也醬烤非常入味

雞翅膀 50元／雞肉捲 50元／雞腿肉串 50元

燒手弄汁的雞肉系列糖糖也很推薦，雞翅膀是採用二節雞翅，肉質鮮嫩又多汁，雞肉捲跟雞腿肉串也烤的非常入味，肉質也非常軟嫩呢

雞心 50元／七里香 50元

這裡的七里香醬烤的非常入味，含豐富油脂，吃起來不會有腥味，另外雞心糖糖也很推，口感Q嫩，吃起來不會乾乾硬硬的

豬戰斧 100元／櫛瓜 35元

想吃豬戰斧，在燒手弄汁也吃得到，這裡的豬戰斧一人享用將將好，肉質紮實，鹹香迷人，尤其是靠近骨頭的地方更令人吮指回味

豬肉包鳥蛋 50元

在外面比較少看到豬肉包鳥蛋的組合，每一塊豬肉片都包著一顆可愛的小鳥蛋，吃的時候要小心，裡頭的鳥蛋超級休～

豬肉包起司 60元

喜歡吃起司的朋友，一定要點燒手弄汁的豬肉包起司，趁熱吃裡頭的起司可是會勘西的，入口除了豬肉的鮮甜，還多了香濃的起司味

四季豆 35元／香菇 35元／青椒 35元

想要來點烤蔬菜，在燒手弄汁也吃的到，四季豆口感爽脆鮮甜，香菇也非常多汁，咬下去還會噴汁，青椒也烤得不錯，不會乾乾的，除了青椒本身的香氣，還多了獨門醬汁的迷人鹹香

鹽烤大白蝦 100元／3隻

一份有3隻烤白蝦，每隻白蝦都非常肥美大隻，蝦殼好剝不黏肉，肉質也相當鮮甜

火烤章魚腳 100元

這個火烤章魚腳在外面串燒地比較少見，糖糖還喜歡燒手弄汁的火烤章魚腳，烤至金黃焦脆的模樣，吃起來非常彈牙，不會潤潤的不好咬，除了章魚腳本身的鮮甜，還多了迷人的焦香味

燒手弄汁永安店除了串燒外，店內也有販售飲料及各式各樣的酒品，如果內用的朋友想要吃串燒配酒也沒有問題

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

 

台中好吃串燒店再一間！喜歡吃燒手弄汁串燒的朋友們，現在除了西屯的總店，在西區永安街與南屯路交叉口這也開了一間燒手弄汁的新分店，主要以外帶為主，單純燒烤不油炸，價格親民，品項多樣化，獨門醬汁更是一絕，營業至凌晨兩點，深夜想要吃個串燒配酒，來燒手弄汁就對啦

 

《店家資訊》

店家：燒手弄汁 - 永安店
電話：0916-012638
地址：台中市西區南屯路一段61之15號與永安街口轉角
時間：17:00~02:00
臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=61553836151848

 

檢舉
share
chevron_left

台中市西屯區Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店｜台中高

台中市潭子區工匠料理慢熬咖哩x烤時蔬｜台中超

chevron_right
延伸閱讀
挽火 炭火焼き漢堡排 ~炭火燒烤的美味料理。
 沾墨點落
||吃。花蓮|| 炭吉燒烤 平價串燒熱炒都好吃
 lovecala
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up