台中高人氣串燒店，擁有五星好評的燒手弄汁開分店啦！開幕至今生意一直很好的燒手弄汁串燒店，於去年12月底在台中西區南屯路上新開了燒手弄汁永安店，主打單純燒烤不油炸，不僅烤功了得，搭配獨門醬汁更是一絕

燒手弄汁永安店位置

燒手弄汁永安店為在台中西區南屯路與永安街轉角處，距離五權車站不遠，店面不大間，主要以外帶為主，店裡頭也有設置少許的座位區給想要內用的客人

燒手弄汁永安店串燒

燒手弄汁永安店的串燒都放在前方的冰箱櫃中，陳列乾淨整齊，採自行夾取的方式，串燒類大概落在35-60元之間，另外還有戰斧豬、大雞腿、海鮮類及最讓你意想不到的烤鳳梨

燒手弄汁永安店菜單

燒手弄汁的串燒是採純燒烤方式，沒有經過油炸，刷上店家的特製醬汁下去燒烤，香氣超迷人

牛肉包蘆筍 50元

選用富含油脂的牛五花，包入翠綠的蘆筍，肉質軟嫩帶有濃郁的牛肉香氣，交織著蘆筍的爽脆口感，層次相當豐富

牛肉包金針菇 50元

將鮮嫩多汁的牛五花捲入滿滿金針菇，刷上特製醬汁下去醬烤入味，鹹香迷人，不僅肉質軟嫩，裡頭的金針菇更是多汁鮮甜，而且吃起來不會卡牙

牛肉包蔥 50元

採用軟嫩多汁的牛五花，搭配新鮮蔥段，牛肉軟嫩不柴，多了青蔥的爽脆及迷人的蔥香味

百頁豆腐 35元／米血糕 35元／豆干 35元／甜不辣 35元

這些是吃串燒必備的基本款，燒手弄汁的百頁豆腐在燒烤時會膨脹，畫面超療癒，米血口感軟嫩不刮舌，豆干跟甜不辣也醬烤非常入味

雞翅膀 50元／雞肉捲 50元／雞腿肉串 50元

燒手弄汁的雞肉系列糖糖也很推薦，雞翅膀是採用二節雞翅，肉質鮮嫩又多汁，雞肉捲跟雞腿肉串也烤的非常入味，肉質也非常軟嫩呢

雞心 50元／七里香 50元

這裡的七里香醬烤的非常入味，含豐富油脂，吃起來不會有腥味，另外雞心糖糖也很推，口感Q嫩，吃起來不會乾乾硬硬的

豬戰斧 100元／櫛瓜 35元

想吃豬戰斧，在燒手弄汁也吃得到，這裡的豬戰斧一人享用將將好，肉質紮實，鹹香迷人，尤其是靠近骨頭的地方更令人吮指回味

豬肉包鳥蛋 50元

在外面比較少看到豬肉包鳥蛋的組合，每一塊豬肉片都包著一顆可愛的小鳥蛋，吃的時候要小心，裡頭的鳥蛋超級休～

豬肉包起司 60元

喜歡吃起司的朋友，一定要點燒手弄汁的豬肉包起司，趁熱吃裡頭的起司可是會勘西的，入口除了豬肉的鮮甜，還多了香濃的起司味

四季豆 35元／香菇 35元／青椒 35元

想要來點烤蔬菜，在燒手弄汁也吃的到，四季豆口感爽脆鮮甜，香菇也非常多汁，咬下去還會噴汁，青椒也烤得不錯，不會乾乾的，除了青椒本身的香氣，還多了獨門醬汁的迷人鹹香

鹽烤大白蝦 100元／3隻

一份有3隻烤白蝦，每隻白蝦都非常肥美大隻，蝦殼好剝不黏肉，肉質也相當鮮甜

火烤章魚腳 100元

這個火烤章魚腳在外面串燒地比較少見，糖糖還喜歡燒手弄汁的火烤章魚腳，烤至金黃焦脆的模樣，吃起來非常彈牙，不會潤潤的不好咬，除了章魚腳本身的鮮甜，還多了迷人的焦香味

燒手弄汁永安店除了串燒外，店內也有販售飲料及各式各樣的酒品，如果內用的朋友想要吃串燒配酒也沒有問題

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

台中好吃串燒店再一間！喜歡吃燒手弄汁串燒的朋友們，現在除了西屯的總店，在西區永安街與南屯路交叉口這也開了一間燒手弄汁的新分店，主要以外帶為主，單純燒烤不油炸，價格親民，品項多樣化，獨門醬汁更是一絕，營業至凌晨兩點，深夜想要吃個串燒配酒，來燒手弄汁就對啦