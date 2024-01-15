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【基隆食記】三兄弟豆花 - 廟口夜市附近休息好地方，必吃綜合豆花配上綜合麻吉

2024-01-15 21:50:47 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：100
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：628篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：三兄弟豆花 (基隆店)
phone02-2427-3911
place基隆市仁愛區愛四路26號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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【台北食記】基隆三兄弟豆花

 

逛完了基隆廟口夜市可以來個甜點解膩，或逛累了想找個地方坐坐，不妨來這間三兄弟豆花吃碗豆花吧！他們的招牌是粉圓、芋園、包心豆花系列，花生芝麻燒麻吉也是必點，寒冷的冬天來碗暖呼呼的豆花就是讚啦！

 

開車可停博愛地下停車場再步行前往約十分鐘。

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

▲門口的玻璃櫥窗內有芋頭、蓮子等配料。

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

▲店內一樓和二樓都有用餐座位區，入內後自行找座位坐，建議可坐二樓窗邊座位可欣賞窗外基隆風景。

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

▲三兄弟菜單：左邊四樣為招牌，適合有選擇障礙的人。

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

▲三兄弟豆花菜單：菜單上熱門品項有圖片可參考，選完直接叫服務生過來點餐即可，不用到一樓去挺方便。

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

A1包心+芋圓+粉圓豆花 75元：內有包心粉圓、芋圓和黑糖粉圓的豪華組合，很適合喜歡這類QQ口感配料的人。

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

▲芋圓和黑糖粉圓口感偏軟不夠Q，包心粉圓比較有Q度，糖水整體甜度剛好。

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

▲豆花是水嫩口感類型，輕輕一舀就支離破碎，豆花口感和味道還不錯但份量有點少。

 

【台北食記】基隆三兄弟豆花

綜合燒麻吉 55元：綜合可一次吃到花生和芝麻兩種口味，花生是顆粒必較粗的有沙沙口感，芝麻味道香濃也很好吃，麻吉雖然是乾的但完全沒有黏牙感，沾著糖粉花生很好入口，有濃濃糯米香氣。

 

雞蛋糕短評：店內用餐空間大，1樓2樓都有座位區，2樓靠窗座位可欣賞窗外街景，綜合豆花份量和配料都很多，豆花很香濃，麻糬芝麻和花生顆粒是比較粗的非常香。


用餐環境★★★
餐點★★★★   
服務★★★☆
CP值★★★☆


基隆三兄弟豆花美食資訊：

地址：基隆市仁愛區愛四路26號
電話：0224273911
官網：無
營業時間：11:00–00:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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