逛完了基隆廟口夜市可以來個甜點解膩，或逛累了想找個地方坐坐，不妨來這間三兄弟豆花吃碗豆花吧！他們的招牌是粉圓、芋園、包心豆花系列，花生芝麻燒麻吉也是必點，寒冷的冬天來碗暖呼呼的豆花就是讚啦！

開車可停博愛地下停車場再步行前往約十分鐘。

▲門口的玻璃櫥窗內有芋頭、蓮子等配料。

▲店內一樓和二樓都有用餐座位區，入內後自行找座位坐，建議可坐二樓窗邊座位可欣賞窗外基隆風景。

▲三兄弟菜單：左邊四樣為招牌，適合有選擇障礙的人。

▲三兄弟豆花菜單：菜單上熱門品項有圖片可參考，選完直接叫服務生過來點餐即可，不用到一樓去挺方便。

▲A1包心+芋圓+粉圓豆花 75元：內有包心粉圓、芋圓和黑糖粉圓的豪華組合，很適合喜歡這類QQ口感配料的人。

▲芋圓和黑糖粉圓口感偏軟不夠Q，包心粉圓比較有Q度，糖水整體甜度剛好。

▲豆花是水嫩口感類型，輕輕一舀就支離破碎，豆花口感和味道還不錯但份量有點少。

▲綜合燒麻吉 55元：綜合可一次吃到花生和芝麻兩種口味，花生是顆粒必較粗的有沙沙口感，芝麻味道香濃也很好吃，麻吉雖然是乾的但完全沒有黏牙感，沾著糖粉花生很好入口，有濃濃糯米香氣。

雞蛋糕短評：店內用餐空間大，1樓2樓都有座位區，2樓靠窗座位可欣賞窗外街景，綜合豆花份量和配料都很多，豆花很香濃，麻糬芝麻和花生顆粒是比較粗的非常香。



用餐環境★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



基隆三兄弟豆花美食資訊：

地址：基隆市仁愛區愛四路26號

電話：0224273911

官網：無

營業時間：11:00–00:00

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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