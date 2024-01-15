桃園龜山超隱密玻璃屋咖啡廳【綠庭緣】隱身在虎頭山步道旁，是一間充滿綠意的景觀餐廳，唯美森林系玻璃屋浪漫好拍，讓人感覺愜意放鬆

來品嘗美食、下午茶之餘還可以走步道，感受大自然的美好，是週休假日親子旅遊好去處！

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綠庭緣 ❙ 山林裡玻璃屋咖啡廳，虎頭山步道旁，桃園森林系景觀餐廳!

綠庭緣地點隱密，若不是在網路上見到介紹或是來走步道真的不容易發現，抵達餐廳前的一小段路比較小條，會車不易，若是天氣不好就不建議來了

抵達餐廳前有地方停車，車位不多，加上登山步道入口也在這裡，所以假日容易停滿，導航可以直接搜尋"綠庭緣"

ADD:桃園市龜山區長壽路164巷31-191號

TEL:03 319 1299

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入口處有營業時間，假日早上八點半就開始營業了，週一公休

停好車後要走一小段路才會抵達餐廳，綠意盎然、環境幽美

這間黃色小屋沒有開放，外觀挺適合拍照

用餐空間有左右兩棟建築物，右邊為室內用餐區，左邊則是有大面積玻璃，感受特別好

中午時間為簡餐時段低消是一人一份餐點，其他時間為輕食時段低消120元，僅收現金，免服務費

餐廳外也有戶外用餐空間，坐戶外也很不錯，但防蚊措施要做好

鄉村風的空間布置，氛圍很不錯，但比起室內空間個人還是偏好戶外用餐區，來景觀餐廳就是要感受大自然的美好啊

另一區用餐空間是玻璃屋的設計，讓人有在大自然用餐的感受

玻璃屋旁的戶外座位區，兩個人的話可以坐這裡

滿滿的綠植讓人感覺舒心愜意，有遠離塵囂的感覺

浪漫的玻璃屋用餐空間，採光也特別好，除了綠植外還掛了許多乾燥的玉米，相當特別

綠庭緣菜單及價格

我們來的時間是輕食時段，只有輕食及飲料可以點，有鬆餅、厚片、披薩、烤餅及沙拉可以選擇，飲料120元起

和風蔬果沙拉 $180

夏威夷披薩 $200

蜂蜜鬆餅 $200

伯爵鮮奶茶 $150

原味拿鐵 $140

原本想吃簡單但已經超過用餐時間了，就點了三份輕食及兩杯飲料，小朋友也是吃得津津有味

在森林裡用餐的感覺真的很不錯，充滿綠意的綠庭緣值得來坐坐

假日人潮會比較多，建議大家可以先訂位，也可以坐到心目中理想的座位！

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