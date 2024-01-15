一膳 – 台中市政店 | 台中市西屯區市政路567號1F
11:00–14:30, 17:30–21:00 | 04 2258 3280
一膳鰻魚飯今年已經營第13年, 作為臺中最老牌在地品牌,
相信喜歡吃鰻魚飯的朋友一定都有聽過,
在經營的第13年, 一膳除了有全年慶祝活動,
也進化成鰻魚飯2.0, 有全臺唯一客製化鰻魚飯點餐方式,
專屬9種客製選項 + 10款選配加購,
份量、口味、肉感、皮面、飯量、醬味、蔥量、鰻魚切法、配料通通可自選,
只要點主餐也可以用銅板價, 加購其他配餐,
絕對可以吃的飽足不會花大錢, 還非常有品質~
市政店作為最資深分店,
圓弧形玻璃造型經過一定會很有印象,
這邊是市政路很知名的美食餐廳聚落,
還有地下停車場方便停車,
店面前方的松柏增加了日式沉靜優雅感
另外兩間分店分別在臺中新光三越還有文心秀泰,
想要吃鰻魚飯絕對有一間在附近~
店內裝潢規劃延續圓弧形特色,
中央擺設就很像來到日本人家中的溫馨感,
鰻字霓虹燈充分展現店家對於自己鰻魚的自信,
一進門感覺真的讓人感到很有特色~
入座時服務人員先送上招待的雞湯,
雞白湯口感非常的濃厚,
調味上也不會過鹹,
個人覺得恰到剛好冬天喝特別的暖胃
一膳自製的辣椒醬, 除了可以用來搭配鰻魚,
服務人員推薦我們可以直接加到湯裡面提升風味,
算是一個隱藏版的小吃法~
一膳採用傳統炭燒方式來料理,
特別的是選用天然龍眼木, 相思木, 紅木三種不同混合
有著香氣, 高溫等各不同特色,
在經驗老道的師傅手中料理,
所以來這邊除了鰻魚飯, 也很推薦炭燒系列,
絕對比很多居酒屋還要厲害~
點餐採用掃碼點餐,
這幾點選想要的客製化內容
專屬9種客製選項 + 10款選配加購
鰻魚飯有三種不同的製作方式可以選擇,
並不像傳統鰻魚飯都會配好的方式,
想要關東口味, 還是關西口味,
甚至是臺灣傳統的紅燒鰻都可以吃得到,
每人都可以選到最喜歡的款式,
當然鰻魚飯都是下單後, 再交給廚房師傅現場製作,
所以需要一定時間來製作, 記得要耐心等候~
臺中最好吃的鰻魚飯 $528 | 升級大腹 $60 | 花甜御醬燒 $30 | 經典蒲燒
鰻魚堅持使用外銷日本等級的白腹鰻
選擇了大小是臺灣人喜歡的1p 2.5-3.5
再加上獨特的去刺工法,
確保鰻魚厚實口感也不會有刺感
我自己這一份升級 220g , 可以吃得很滿足,
白飯也可以免費加量, 絕對不用怕吃不飽~
可以看到臺灣幾家有名主流鰻魚專賣,
大部分使用的鰻魚都是介於2.5到3.5/p
比較強調日式口感的會使用到4/p
大部分也是使用木炭為主流, 但只有一膳強調使用三炭合一,
還有在這麼厚實鰻魚裡可以做到無刺感~
白腹鰻特色是口感清爽, 完全沒有土味
日本人都說細緻的肉質最適合蒲燒,
選用體型較大的白鰻, 讓細緻跟油脂達到完美的平衡
絕對會讓人一吃愛上~
升級 鮮鰻肝湯 +$108
湯品這次我們都做一個升級到鮮鰻肝湯
鰻魚肝每天都是限量供應,
肝滑綿腸子脆, 完全不會有鰻魚肝那種苦澀味,
整體湯頭油度恰到剛好很好入口~
蔥油 不加價
可以免費選擇另外附上蔥油
個人覺得用來沾鰻魚或者飯風味更提升
真材實料香氣十足~
加山葵 +$10
提供現磨的山葵,
可以按照喜好直接搭配鰻魚享用,
或者和海苔搭配一起包著鰻魚一起吃,
都是很不錯的選擇
加購可樂餅 +$38
這邊可樂餅是店家自己手作,
不會像外面現成或吃起來很像馬鈴薯餅,
中間的奶油還會有點流芯感,
吃起來是外酥內嫩不會乾乾的口感,
有帶小朋友來點這份一定會很喜愛~
加購 烤鰻魚肝 $38
烤鰻魚肝是很少見的鰻魚料理,
真的要在專賣店才較看得到,
咀嚼起來會有一點點甘苦風味,
喜歡吃內臟的朋友真的很推薦一定要試看看~
臺中最好吃的鰻魚飯 $528 | 霜鹽白燒 | 鰻魚軟嫩 | 皮脆
另外一份選擇白燒 , 口感軟嫩皮脆,
我覺得這邊客製化真的很厲害,
完全可以品嘗到自己心目中想要的鰻魚口感
像是選擇皮脆部分真的是整面都很焦脆,
帶點鹹鹹的風味非常的美味 ~
烤海苔 +$40
想要升級到鰻魚多吃
最推薦就是加購這個烤海苔,
在高級日本料理,
通常師傅再用海苔包壽司前都先用小烤爐加熱海苔,
在這邊完全可以自行復刻DIY, 也增加了用餐樂趣
海苔加上點蔥飯, 鰻魚
還有自己想要的醬料像是山葵, 蔥油等等
鰻魚飯馬上進化成握壽司,
海苔真的只要經過小加熱就有很不一樣的風味超讚~
這邊的客製化細到可以選擇飯要不要加醬, 要不要加蔥
很喜歡粒粒分明卻又很軟Q的米飯,
蔥的部分增加了一個清爽的味道,
但是如果不喜歡的話也是可以選擇不要加~
炭造櫛瓜 x2 $156 | 炭造雞腿肉串 x2 $196 | 白蔥豬肉串 x2 $216
龍眼木, 相思木, 紅木三種不同特色的炭燒串燒
在外面真的很難吃得到這麼用心的搭配,
這邊除了吃鰻魚外, 真的也很推薦來幾份串燒
首推白蔥豬肉串, 外酥內嫩擁有滿滿的蔥香
雞腿肉Q彈帶有天然的碳香香氣, 處理的非常完美
櫛瓜水份變少更顯清甜,
稍微軟化的質地吃來柔嫩多汁
餐後提供紅豆湯非常符合冬天美味日式甜點的氛圍,
還有可愛的日式糰子,使用鰻魚醬取代傳統的醬料,
吃起來鹹甜鹹甜蠻特別的~
一膳於「一膳年」推出「鰻魚飯進化論－鰻魚飯2.0」
提供可以依照自己的需求與喜好，自由選擇鰻魚的份量
還有高達9種不同自行調整的風格選擇,
當然少不了可以額外銅板價單點的加購美味,
一膳鰻魚飯提供頂級白鰻, 最傳統細緻地炭造料理
13年來一致優良品質 ,在13週年慶整年都有厲害的打卡活動
每月12 , 13 , 14屬於一膳日 期間都會有優惠,
每月的優惠內容請洽店家粉絲專頁 | 請按我
喜歡吃鰻魚飯的朋友趕快來訂位吧~
一膳 – 台中市政店 | 台中市西屯區市政路567號1F
11:00–14:30, 17:30–21:00 | 04 2258 3280
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