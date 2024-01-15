一膳 – 台中市政店 | 台中市西屯區市政路567號1F

11:00–14:30, 17:30–21:00 | 04 2258 3280

一膳鰻魚飯今年已經營第13年, 作為臺中最老牌在地品牌,

相信喜歡吃鰻魚飯的朋友一定都有聽過,

在經營的第13年, 一膳除了有全年慶祝活動,

也進化成鰻魚飯2.0, 有全臺唯一客製化鰻魚飯點餐方式,

專屬9種客製選項 + 10款選配加購,

份量、口味、肉感、皮面、飯量、醬味、蔥量、鰻魚切法、配料通通可自選,

只要點主餐也可以用銅板價, 加購其他配餐,

絕對可以吃的飽足不會花大錢, 還非常有品質~









市政店作為最資深分店,

圓弧形玻璃造型經過一定會很有印象,

這邊是市政路很知名的美食餐廳聚落,

還有地下停車場方便停車,

店面前方的松柏增加了日式沉靜優雅感

另外兩間分店分別在臺中新光三越還有文心秀泰,

想要吃鰻魚飯絕對有一間在附近~

店內裝潢規劃延續圓弧形特色,

中央擺設就很像來到日本人家中的溫馨感,

鰻字霓虹燈充分展現店家對於自己鰻魚的自信,

一進門感覺真的讓人感到很有特色~









入座時服務人員先送上招待的雞湯,

雞白湯口感非常的濃厚,

調味上也不會過鹹,

個人覺得恰到剛好冬天喝特別的暖胃









一膳自製的辣椒醬, 除了可以用來搭配鰻魚,

服務人員推薦我們可以直接加到湯裡面提升風味,

算是一個隱藏版的小吃法~

一膳採用傳統炭燒方式來料理,

特別的是選用天然龍眼木, 相思木, 紅木三種不同混合

有著香氣, 高溫等各不同特色,

在經驗老道的師傅手中料理,

所以來這邊除了鰻魚飯, 也很推薦炭燒系列,

絕對比很多居酒屋還要厲害~

點餐採用掃碼點餐,

這幾點選想要的客製化內容

專屬9種客製選項 + 10款選配加購

鰻魚飯有三種不同的製作方式可以選擇,

並不像傳統鰻魚飯都會配好的方式,

想要關東口味, 還是關西口味,

甚至是臺灣傳統的紅燒鰻都可以吃得到,

每人都可以選到最喜歡的款式,

當然鰻魚飯都是下單後, 再交給廚房師傅現場製作,

所以需要一定時間來製作, 記得要耐心等候~

臺中最好吃的鰻魚飯 $528 | 升級大腹 $60 | 花甜御醬燒 $30 | 經典蒲燒

鰻魚堅持使用外銷日本等級的白腹鰻

選擇了大小是臺灣人喜歡的1p 2.5-3.5

再加上獨特的去刺工法,

確保鰻魚厚實口感也不會有刺感

我自己這一份升級 220g , 可以吃得很滿足,

白飯也可以免費加量, 絕對不用怕吃不飽~

可以看到臺灣幾家有名主流鰻魚專賣,

大部分使用的鰻魚都是介於2.5到3.5/p

比較強調日式口感的會使用到4/p

大部分也是使用木炭為主流, 但只有一膳強調使用三炭合一,

還有在這麼厚實鰻魚裡可以做到無刺感~

白腹鰻特色是口感清爽, 完全沒有土味

日本人都說細緻的肉質最適合蒲燒,

選用體型較大的白鰻, 讓細緻跟油脂達到完美的平衡

絕對會讓人一吃愛上~









升級 鮮鰻肝湯 +$108

湯品這次我們都做一個升級到鮮鰻肝湯

鰻魚肝每天都是限量供應,

肝滑綿腸子脆, 完全不會有鰻魚肝那種苦澀味,

整體湯頭油度恰到剛好很好入口~

蔥油 不加價

可以免費選擇另外附上蔥油

個人覺得用來沾鰻魚或者飯風味更提升

真材實料香氣十足~

加山葵 +$10

提供現磨的山葵,

可以按照喜好直接搭配鰻魚享用,

或者和海苔搭配一起包著鰻魚一起吃,

都是很不錯的選擇

加購可樂餅 +$38

這邊可樂餅是店家自己手作,

不會像外面現成或吃起來很像馬鈴薯餅,

中間的奶油還會有點流芯感,

吃起來是外酥內嫩不會乾乾的口感,

有帶小朋友來點這份一定會很喜愛~

加購 烤鰻魚肝 $38

烤鰻魚肝是很少見的鰻魚料理,

真的要在專賣店才較看得到,

咀嚼起來會有一點點甘苦風味,

喜歡吃內臟的朋友真的很推薦一定要試看看~









臺中最好吃的鰻魚飯 $528 | 霜鹽白燒 | 鰻魚軟嫩 | 皮脆

另外一份選擇白燒 , 口感軟嫩皮脆,

我覺得這邊客製化真的很厲害,

完全可以品嘗到自己心目中想要的鰻魚口感

像是選擇皮脆部分真的是整面都很焦脆,

帶點鹹鹹的風味非常的美味 ~

烤海苔 +$40

想要升級到鰻魚多吃

最推薦就是加購這個烤海苔,

在高級日本料理,

通常師傅再用海苔包壽司前都先用小烤爐加熱海苔,

在這邊完全可以自行復刻DIY, 也增加了用餐樂趣

海苔加上點蔥飯, 鰻魚

還有自己想要的醬料像是山葵, 蔥油等等

鰻魚飯馬上進化成握壽司,

海苔真的只要經過小加熱就有很不一樣的風味超讚~









這邊的客製化細到可以選擇飯要不要加醬, 要不要加蔥

很喜歡粒粒分明卻又很軟Q的米飯,

蔥的部分增加了一個清爽的味道,

但是如果不喜歡的話也是可以選擇不要加~

炭造櫛瓜 x2 $156 | 炭造雞腿肉串 x2 $196 | 白蔥豬肉串 x2 $216

龍眼木, 相思木, 紅木三種不同特色的炭燒串燒

在外面真的很難吃得到這麼用心的搭配,

這邊除了吃鰻魚外, 真的也很推薦來幾份串燒

首推白蔥豬肉串, 外酥內嫩擁有滿滿的蔥香

雞腿肉Q彈帶有天然的碳香香氣, 處理的非常完美

櫛瓜水份變少更顯清甜,

稍微軟化的質地吃來柔嫩多汁









餐後提供紅豆湯非常符合冬天美味日式甜點的氛圍,

還有可愛的日式糰子,使用鰻魚醬取代傳統的醬料,

吃起來鹹甜鹹甜蠻特別的~

一膳於「一膳年」推出「鰻魚飯進化論－鰻魚飯2.0」

提供可以依照自己的需求與喜好，自由選擇鰻魚的份量

還有高達9種不同自行調整的風格選擇,

當然少不了可以額外銅板價單點的加購美味,

一膳鰻魚飯提供頂級白鰻, 最傳統細緻地炭造料理

13年來一致優良品質 ,在13週年慶整年都有厲害的打卡活動

每月12 , 13 , 14屬於一膳日 期間都會有優惠,

每月的優惠內容請洽店家粉絲專頁 | 請按我

喜歡吃鰻魚飯的朋友趕快來訂位吧~

一膳 – 台中市政店 | 台中市西屯區市政路567號1F

11:00–14:30, 17:30–21:00 | 04 2258 3280

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