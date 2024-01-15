搬到新家沒有想到朋友會送我紅酒，還很歡樂的擺上我的書櫃。

紅酒呀，是一門深奧的學問，當然我這門外漢是不懂的

研究一下背面的說明有點神祕。Google了一下我的禮物

"Castello di Querceto- Querceto Chianti"來自義大利的凱撒城堡的紫色城堡，好有趣的名字

使用了"Sangiovese/Canaiolo/Trebbianno" 相當典型的義大利種植種類的葡萄

義大利紅酒特色是適合佐餐，帶點酸氣與莓果香不醉人的那種，有點讓我好奇的是Canaiolo 的口感因為他是白葡萄，而義大利的白酒真的相當迷人

看好了酒，接下來是找誰佐餐......

是朋友給的一個靈感

是一個很想嘗試的體驗

有一個朋友喝酒的零食是"冰棒"、"蜜餞"，什麼酒都可以但就要這兩樣佐酒

那是一個有點瘋狂的想法，

像是平凡日子中的一種小小冒險

像是一種平凡生活中的小小叛逆

我覺得好像白天就可以開始開醺開醺，然後開瓶我第一個居然是早餐來個優格吧！感覺很搭

不過我想先說他的瓶塞很好，一方面是很好拔但不會都是屑屑！我其實很喜歡這樣子的。年份肯定很適合我~

新鮮的百香果醬，搭上優格一整個就是繽紛的口感。同樣帶有酸甜果香的紅酒，中和了那一分酸搭上了那一份溫潤感

非常棒的組合，這瓶紅酒比想像中百搭。

還沒來得及思考中餐，就有一個朋友帶著大包小包來了我家，甜點跟紅酒嗎？感覺也是可以的！

畫面很和諧！

草莓泡芙甜甜的剛好與紅酒搭，朋友還問說這款會不會熱熱喝更搭....下次試試

意外的是我覺得是大人才愛的千層蛋糕不知道是否有了奶油的Cream 增加了醇厚度，搭上了清爽的紅酒所以意外的好

千層蛋糕是高雄的人氣手作"瑪琪朵朵Macchiato"，想吃請參考官網： https://macchiatocake.shoplineapp.com/

草莓泡芙則是新家附近的新店，官網： https://www.facebook.com/newcroissant.tw/

我覺得草莓泡芙搭是可以想像的，千層蛋糕則是一個驚喜的意外，下次拿甜點出來招待可以再多一個飲料了。這紅酒不錯！

跟著甜點之後上桌的小點，終於是鹹食了.....我最愛的下酒菜7-11 的預料小館的滷雞胗.....台灣的天氣是真熱

這一款跟任何啤酒都百搭，這是第一次搭紅酒

結論是：這個紅酒也超百搭，可能因為Canaiolo 的關係我覺得義大利地區驕傲的果香也比一般紅酒明顯些

紅酒的色澤輕透漂亮與口感一致，原來紅酒不僅適用在起司乳酪，其實奶製品跟這款也都搭得挺好的！

度數12.5 也不算太高，甜點佐酒或是搭上中式的滷味也意外合拍。這一款真的有推，謝謝送我禮物的朋友

阿~就是酒杯選得不好。下次不要選藍的。反光不美

"Castello di Querceto- Querceto Chianti"來自義大利的凱撒城堡的紫色城堡

推薦指數：5顆星

推薦原因：百搭，意外找到可以搭配甜點與優格這種女生很常當正餐的餐點酒，意外的收穫！不會有過酸的香氣搭上果香的清爽，也讓我對義大利的紅酒還有更多的期待，紅酒也可以搭配的日常。

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