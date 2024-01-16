根本是專為女孩兒打造的網美餐廳甜點館，台南平安聚餐推薦 IMOMENT CAFÉ 享當下

身邊很多朋友都很推薦這間超大間，白皙粉嫩系的美食餐廳

台南聚餐、台南約會，絕對要來這間

好停車、聚餐也很便利，可以很舒適放鬆享用餐點、特製甜點、季節限定特製飲品

專為女孩兒量身打造的白皙優質餐廳，下午茶時段也很多女孩子會來約會唷~

IMOMENT CAFÉ 享當下 台南旗艦店

位置：台南市安平區永華路二段139號

電話： 06 298 2300

營業時間：10:00~18:00(週一公休)

IG：imoment.cafe

台南店訂位：https://inline.app/booking/imomentcafe/imomenttainan

線上菜單：MENU

粉絲團：Facebook

台南安平區IMOMENT CAFÉ 享當下

整條路很多餐廳美食，最美絕對是這間

吃飽飯也可以來吃下午茶、喝飲品配甜點

不僅有早午餐，還有正餐、異國蓋飯、義大利麵、可頌、炸物、咖啡、特調飲品

只營業到6點唷~~~早午餐下午茶推薦這間優質的 IMOMENT CAFÉ 享當下

一踏入門被白皙環境給吸引，很柔和優雅

很多熟客都會先訂位，假日人潮比較多~

環境很網美，很適合女生來拍照、打卡，餐點也很用心

會由服務人員帶領到位置，都會貼心的置物籃子

吧檯旁的還有甜點、季節限定甜點可挑選

創辦人跟我一樣都是雙子座的，打造充滿創造力、好奇心、勇敢多元交集

設計書 IMOMENT的「I」，希望自己可以享受當下

也想讓這樣的理念傳達給每個人，享受每一個唯一的當下

純白皙系的咖啡館，加入木質柔和的餐桌、椅子，讓整個氛圍讓人覺得很療癒又放鬆

很極簡設計加入粉嫩系花朵點綴，加上女孩子很喜歡拍照，真的很適合來這裡

餐店都是現點製作，等候的時候就可以參觀、拍照

早午餐、正餐、下午茶都可以一佔搞定，環境實在太舒服療癒了

三五好友聚會、姊妹約會，甚至一個人來用餐都很不錯

主廚特製吐司 挪威燻鮭魚

好喜歡這款主廚特製吐司，點了挪威燻鮭魚

搭配油醋生菜、莓果優格，很爽口不油膩的餐點，可以當正餐亦可當早午餐

使用歐式麵包搭配主廚特製的鮭魚醬料

繽紛色彩的食材搭配，視覺跟味蕾都讓我很滿足

連番茄都是釀製過，帶出水嫩酸甜滋味

特製醬很好吃，中間還可以咀嚼到鮭魚

清香滋味搭配歐式麵包的咀嚼層次還有堅果波波口感，很挑逗味蕾

真的越吃越愛，特製鮭魚沙拉醬還能滋潤麵包

特製莓果醬上面還有水果丁、堅果碎，增加酸甜與顆粒口感

無糖優格很滑順，帶出莓果的酸甜

南洋金沙鮮蝦義大利麵

這款會辣的金沙義大利麵好吃推薦，搭配兩塊法國麵包可以沾著醬吃

新鮮的蝦子也都去殼，直接可以很優雅的吃免剝蝦殼

義大利麵讓我很愛，帶有Q度，不是那種爛爛的

金沙下的很足，整個讓義大利麵很夠味帶出鹹香滋味

尾韻會帶出層次辣度，很開胃唰嘴好吃的義大利麵

蝦子很新鮮好吃唷～

橙香雲朵氣泡美式

我本身每天都要喝咖啡，聚餐也都會先點咖啡

推薦這款清香果香滋味的橙香雲朵氣泡美式

喝起來很優雅，上面還搭配一片香橙果乾

直接對口喝會帶有綿密泡沫，果香酸甜帶出咖啡香

讓咖啡味道不會過於濃厚，很優雅酸甜順口好喝

改良於西西里咖啡，帶出橙香非常對味又解膩

漂浮的夢幻島

這裡的飲料都好有特色，每一款特調都好美

都會很期待每一杯飲品的登場，這款可以一邊喝一邊感受多層次

葡萄氣泡飲內會加入莓果、特製檸檬雪酪冰

所以每一口喝起來味道都會不太一樣

還可以一邊喝，一邊添加剩餘的葡萄氣泡飲

波波氣泡很暢快，果香滋味帶出慢慢融化的雪酪冰增加香氣

餐點都很細膩，會想再訪

雲朵草莓可頌（季節限定）

這裡的可頌、可朗芙很有名，幾乎來這裡都要吃這兩款甜點

看到季節限定的草莓先點囉～

可頌外型真的很像雲朵般的造型，搭配白皙的鮮奶油

層次口感的可頌，中間加入很厚實的鮮奶油

使用新鮮草莓配置，灑上糖粉點綴與增加甜味

每一口都很爆餡料，整個鮮奶油很多、不膩帶有厚實度滋潤可頌

可頌保有酥脆與奶油香氣，還有酸甜新鮮草莓好好吃

季節限定 莓戀夢幻之舞(新鮮草莓，草莓果泥，可爾必思， 氣泡水)

可以很優雅的喝上一杯草莓特調飲品，帶有草莓香氣的氣泡飲

很清香滋味，好喝順口的草莓酸甜滋味

還有一顆新鮮草莓，大口吃進嘴爆出水嫩自然草莓香，帶有優格清香

可可草莓拿鐵 （限量）季節限定

冬季限定推薦給喜歡可可香氣的女孩們

使用了可可、鮮奶、草莓特製，端上來整個很圓滾滾可愛討喜

杯口還加入了巧克力點綴，亦可食用唷！

層次很療癒，喝的時候記得均勻攪拌唷！

帶有乳香的巧克力牛奶，引出草莓甜味

雪戀草莓派對可朗芙 （冬季限定）

端上來都會讓人內心小尖叫一下，還有雪人草莓ㄟ

韓國很夯的Croffle 可朗芙，這裡也可以吃到

帶有可頌與鬆餅結合的甜點美食，很多口味可以選，冬季限定當然要吃草莓可朗芙

雪戀草莓派對可朗芙 (供應時段14:00 – 17:00）

可朗芙會帶有層次與厚實度，每一口的口感帶有酥脆引出草莓果醬酸甜

整個像白雪覆蓋的鮮奶油滋潤提味，越吃越唰嘴

像我本身不愛吃太甜的甜點，就很喜歡這款自然草莓酸甜滋味的 雪戀草莓派對可朗芙

不僅可以吃到草莓，還可以使用可朗芙沾香草冰淇淋吃

一份有多種吃法唷～

上面點綴的花朵都是食用花，不僅美還可以吃

每一口都是多層次，點上一份來吃好心滿意足

冬季限定的草莓甜點、草莓特調飲品都是必追美食，酸甜戀愛滋味可以療癒一整天

約家人朋友來 IMOMENT CAFÉ 享當下 約會吧～

使用天然、新鮮食材烹飪製作餐點

擺盤上也是很用心，視覺、味蕾都要能滿足消費者

靠近台南市政府，來台南聚餐吃美食，也會來永華路覓食

永華路最美的韓系咖啡館

通往廁所的後方還有VIP座位

人數多亦可先訂位包場，台南網美店推薦這間 IMOMENT CAFÉ 享當下 台南旗艦店

很優雅有質感，可以很舒適約會吃美食

IMOMENT CAFÉ 享當下 台南旗艦店

位置：台南市安平區永華路二段139號

電話： 06 298 2300

營業時間：10:00~18:00(週一公休)

IG：imoment.cafe

台南店訂位：https://inline.app/booking/imomentcafe/imomenttainan

線上菜單：MENU

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