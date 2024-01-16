2024雅聞浪漫玫瑰花季開始囉～離頭份交流道下約四公里，成為苗栗最佳中繼休憩站，整座園區被花朵植物給包圍，現在正值浪漫玫瑰花季，上萬朵玫瑰同時盛開美極了，還有森林玻璃屋、花拱階梯、歐式花園、愛心拱門、自由女神、巴黎鐵塔、噴水池等藝術造景，打造出夢幻般的玫瑰花森林，最新發現還有後山步道小瀑布秘境，適合全家大小出遊好所在。

每回來總有不同的驚喜，這次發現後山步道視野超好的，可以居高臨下欣賞雅聞七里香玫瑰森林，步道最高點還藏有小瀑布，燧道內有一整排休憩座椅超夢幻的，還有小橋流水，非常值得一遊。

隱身在頭屋雅聞七里香玫瑰森林的小瀑布秘境。影片分享

後山步道規劃完善，小橋流水，還有涼亭座位休憩區。

這裡幾乎沒什麼人，相當清幽，為雅聞玫瑰森林小秘境。

全台最大的玫瑰花園－雅聞七里香玫瑰森林，影片分享

園區必拍：愛心拱門、花拱階梯、歐式花園、噴水池等。

光大門就超好拍的，到處都充滿藝術造景。

最後別忘了到森林玻璃屋享用美食。

一棟被綠意包圍的玻璃屋採光良好，超舒壓的～

每回必吃的霜淇淋調到80元，玫瑰綜合100元

雅聞七里香玫瑰森林：苗栗縣頭屋鄉明德路226號；營業時間：08:30-17:00

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