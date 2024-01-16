桃園吃到飽推薦這家一鍋羊肉，說到羊肉爐吃到飽，這家一鍋羊肉絕對算是排得上前幾名的狠角色，全天候不管平假日就是一口價480元吃到飽，尤其天氣越冷生意越是火爆，就連平日中午都可以客滿，冬天它生意真的是非常狂妄的好啊！

一鍋羊肉｜交通方式、停車資訊

一鍋羊肉這裡位置比較偏僻一點，不過還算好找，而且好停車，擁有專屬停車場，一人480元吃到飽不另收服務費，限兩小時，身高超過90公分以上的小朋友酌收150元，再者超過150公分就是成人價格，算是非常超值的羊肉爐吃到飽

一鍋羊肉｜用餐環境

一鍋羊肉店內空間非常寬敞，至少可容納上百人，不虧是在地羊肉爐霸主！開門一個小時內就已經接近客滿，而且還是平日中午，真的有夠狂啦！

一鍋羊肉｜自助區

一鍋羊肉是採自助取餐，冷藏櫃裡的數十種新鮮時蔬、火鍋料以及羊肉片、帶骨羊肉、羊大骨、羊髓骨都任取，其中也不乏有高價的蔬菜，像是茼蒿、水璉、秋葵等等，店家只希望你們不要浪費食材，能吃多少拿多少，補菜也非常快，完全不怕你吃

有時候人潮過多，店家還會把羊排、羊大骨等食材另外放在一區分流讓大家取餐動線更順暢

羊肉片也是滿滿的冰櫃塞滿，很多人一拿就是一大盤滿滿的

醬料區，豆腐乳醬是事先調好的，味道夠但有點稀，可以加點辣椒或蒜泥也很讚，旁邊有水跟高湯也是自己加

滷肉飯、王子麵也是吃到飽，鄉民說這裡的滷肉飯完全不輸給一些滷肉飯名店，非常夠水準，鹹香夠味，然後也不會太肥，是我喜歡的滷肉飯口感！

飲料也是自取，用餐完再一起結帳，飲料價格也不會很貴

一鍋羊肉｜羊肉爐吃到飽菜色

一鍋羊肉湯底有點像口味比較重的清燉，一開鍋就直接把帶骨羊肉、羊大骨、羊髓骨等通通丟下去煮，可以搭配一些蔬菜煮，湯頭喝起來會更鮮甜，吃到飽真的很爽，完全不用擔心荷包！

羊肉塊的羊騷味沒有嚇死人的重，肉質是比較紮實的那種，然後羊大骨還有骨髓可以吸，旁邊的膠質感蠻豐富的，煮過之後入口即化，羊肉塊沾豆腐乳真的好吃啊

羊肉片表現也不錯，厚度很夠，吃起來很有口感，而且沒有很重的羊騷味，熟的速度也很快，難怪大家都是一大盤一大盤的拿！

一鍋羊肉，絕對是冬天熱門的選擇之一，無論是平日或假日，以一口價480元的吃到飽形式提供，尤其在冷天時更是受歡迎，即使是平日的中午時段，也經常座無虛席，冬季時，這裡的生意異常興旺，如果您想品嘗這美味的羊肉火鍋，建議您提早前來唷！

一鍋羊肉

地址：桃園市蘆竹區中正北路1139之6號

電話：03 212 2730

營業時間：11:00–21:00

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