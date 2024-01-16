桃園龜山脆皮烤鴨！萬壽路超人氣熱門美食推薦



桃園市龜山區必吃美食「家香北平脆皮烤鴨」

在地深耕賣了20多年 嚴選重4斤的鴨肉 不少在地人吃烤鴨都會來這家

烤鴨有切片、醬炒、白斬....等選擇 每天都是現烤現做 採用古法炭火慢烤

烤出來的顏色金黃誘人 整個噴香無比 不僅分量十足 而且皮油亮香脆、鴨肉多汁香嫩

荷葉餅也是自製口感Q彈有嚼勁 還有附上爽口的醃白蘿蔔

炒鴨架還可以另外加蔬菜 特別配飯與下酒 盒裝設計外帶乾淨方便

另外家香北平脆皮烤鴨也有提供 Foodpanda外送熊貓 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文:家香北平脆皮烤鴨｜精選重4斤的鴨肉 老字號外帶烤鴨推薦一鴨三吃、鴨肉捲餅、炒鴨架。菜單價位(桃園龜山脆皮烤鴨)

家香北平脆皮烤鴨在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:桃園龜山家香北平脆皮烤鴨

家香北平脆皮烤鴨電話:03-329-8255

家香北平脆皮烤鴨營業時間:上午10:30 - 下午1:00 、下午3:00 - 下午7:00 週一公休

家香北平脆皮烤鴨臉書: 點我

家香北平脆皮烤鴨地址:桃園市龜山區萬壽路二段880號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以家香北平脆皮烤鴨為主

文章內有家香北平脆皮烤鴨地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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家香北平脆皮烤鴨就在萬壽路二段以及大同路交叉路口 從1996年開始經營

到現在已經近半甲子了 在地人的口碑一直很好

生意相當不錯 但停車格有限 建議先電話預約再來取貨

半開放式廚房空間明亮又乾淨 片鴨、炒骨架、包裝 所有流程透明清楚 讓消費者能夠更安心食用





家香北平脆皮烤鴨嚴選用4斤以上的鴨子

一整排的油油亮亮脆皮烤鴨 光是看就讓人食慾大開

家香北平脆皮烤鴨｜菜單價位

點餐編號共有1到6號餐 有大家都喜歡的一鴨二吃（單吃、包餅和醬炒）

也能單買醬炒烤鴨或白斬鴨 不管半隻或一隻都有附手作小菜

做法、配料及加購區都很清楚

如果是現場買就直接勾選點單 再給店員結帳就好

油亮的烤鴨在師傅的巧手切工下 片鴨速度很快而且每一片都平均不似一般烤鴨皮肉分開

皮肉搭配肉汁鮮嫩 一邊湯汁還會噴出來 焦糖色的鴨皮看起來就好好吃

剩下的骨邊肉隨即送到後方熱炒區 開始大火爆炒骨架

接著開始甩鍋 鑊氣十足 站在一旁就令人口水直流





我們還加料高麗菜及九層塔 這香氣是想逼死誰啊

家香北平脆皮烤鴨｜包裝盒

經過設計過的紙盒相當方便提拿 也不用不用擔心湯汁溢出 還有些許保溫效果 層層推疊不會擁擠

位置設計的剛剛好 紙盒很耐用磅數足 可重複使用 下次消費自帶紙盒還送荷葉餅 沒想到老字號烤鴨店 也很有環保概念

外帶盒裝手的是文青風 盒子上面有塗鴉還寫著想念你了 另一面 等著大家自己去看囉 相當適合當伴手禮及表白XD

家香北平脆皮烤鴨｜一號餐

一整盤片鴨加一盒醬炒 附手作小菜、荷葉餅、蔥段和甜麵醬各一份

家香北平脆皮烤鴨外帶盒 共有2層上層是片鴨肉 下面則是炒鴨架 一旁附有甜麵醬及醃白蘿蔔也有盒裝 保護的超讚

手作小菜-漬蘿蔔超開胃！搭配烤鴨肉相當爽口





還有附一小包蔥段 YUNO還有加購小黃瓜





家香北平脆皮烤鴨｜經典片鴨

師傅精湛刀工把鴨肉片到恰到好處！鴨片趁熱吃外皮還有點脆

光是單吃就很滿足了 肉質保有嫩度、長輩咀嚼也覺得很OK

表面的油脂香氣好迷人家人也說超好吃

盒裝包裝外帶讓鴨肉皮保有酥脆、油脂香氣、肉質軟嫩





家香北平脆皮烤鴨｜荷葉餅

荷葉餅皮是稍厚的 口感帶著彈性與咬勁 包著烤鴨一起吃，飽足感十足。

加點蔥段、小黃瓜 再來兩片烤鴨 最後淋上秘製濃稠的甜麵醬

連孩子都喜歡吃 蔥段 小黃瓜保有清脆口感 外皮有Q度

整個大口咀嚼甜麵醬味道都湧上來 多層次口感 越嚼勁越美味

家香北平脆皮烤鴨｜醬炒骨架

炒鴨架是用袋裝 可以把炒鴨架直接倒在盒子裡面 相當貼心 不用另外洗碗盤

就算吃不完 也又方便用保鮮膜存放 醬炒鴨架份量也不少

還可以加價炒高麗菜 蒜以及九層塔等香料十足 看起來超澎湃

每塊鴨骨吸附爆炒鹹香醬汁 骨邊肉咬起來特別過癮 來一碗米飯淋上醬汁也超級下飯

經過附近時不妨也來家香北平脆皮烤鴨嘗嘗看吧!!