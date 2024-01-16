2024年菜推薦《良品開飯》，網站提供超過百道年菜宅配訂購，台菜、客家菜、江浙菜、素食、川味、雲南等不同風味料理，輕鬆在家打造餐桌上的盛宴，很少見的蔬素年菜對素食者相當方便，可依照喜好菜色一次買齊。

訂過《良品開飯》宅配就知道推薦的美食都很熱門，年菜就靠良品了！知名年菜一次訂好送到家，讓家人過年團圓輕鬆一點，每年過年都有多道年菜賣到缺貨，要訂年菜請趕上早鳥預購還有9折優惠，加上本篇專屬優惠折扣輸入【cute100】結帳不限金額現折$100。

2024年菜訂購 良品開飯宅配推薦優惠

《良品開飯》網站就像一間線上餐廳，販售多道年菜佳餚，透過宅配寄到指定地址，免出門也能在家料理一桌下飯的好菜，也有方便懶人選購的組合推薦，圍爐鍋物、蘿蔔糕、客家年菜、梅干扣肉、年菜組合及各種年節菜都能買到。

2024 金龍舞春 滿桌家宴來開飯 百道年菜任你選

早鳥預購：即日起~2024/1/2(二) 年菜預購全面9折

販售時間：即日起~2024/2/5(一)止

免運門檻：冷凍$1650免運

年菜有三個出貨區間可以選擇

一、現貨

二、01/22(一)-01/26(五)出貨

三、01/29(一)-02/05(一)出貨

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2024年菜訂購 良品開飯宅配料理簡單好吃

像我家過年只有2至3人的小家庭，每年過年都很難找到除夕餐廳吃年夜飯，自己煮或訂購餐廳年菜都不方便控制份量，《良品開飯》對我就很方便，有小份量和超過百道年菜推薦，完全不用怕過年幾天都要吃同樣的年菜。

加熱料理相當方便的年菜，還可以創意發揮擺盤和加料。

2024年菜訂購 良品開飯宅配推薦菜色

2024年菜推薦參考

底下幾道都是過年家中很常出現的年菜，良品開飯還有更多推薦，記得輸入輸入折扣碼： cute100，不限金額現折100元

小可推薦年菜：https://lihi2.com/SSjJ3

1.南門老廚佛跳牆 售價$550

2.櫻花蒲燒米糕 售價$450

3.清蒸樹子海上鮮網站新菜> 售價$430

4.蜜汁雙方 售價$499

5.紹興東坡封肉 售價$488

6.冰糖蓮藕 售價$299

7.藥膳鮮蝦 售價$388

8.酸菜白肉鍋 售價$469

9.珍珠丸子 售價$188

10.金縷腐皮捲 售價$539

11.經典鮮蝦餃 售價$360

12.冬筍烤麩 售價$188

13.油燜雙冬 售價$188

14.十香菜 售價$188

15.雪菜百頁 售價$188

16.桂花蓮子甜年糕網站新菜> 售價$320

17.開運紫米八寶飯網站新菜> 售價$380

18.素蜜汁雙方網站新菜> 售價$499

19.超級特厚月亮蝦餅 售價$199

20.蔥烤鯽魚售價 售價$199



素蜜汁雙方 12份售價$499

每年都賣到缺貨的蜜汁雙方

這次也有素食者可以盡情享用的“素蜜汁雙方”

老麵外皮Ｑ嫩，搭配紅麴素火腿和酥脆烤方，甜甜鹹鹹真好吃。

蜜汁雙方 12份售價$499



來自南門市場有名年菜，軟Ｑ帶有口感的四方餅夾著金華火腿和豆腐皮。

味鹹又甜甜的蜜汁滋味是金華火腿的迷人魅力，而豆腐皮帶點酥脆層次，這是一道很有創意的料理，菜名好適合過年，這絕對是必買年菜之一。

家中有素食者，可以買蜜汁雙方和素蜜汁雙方超方便。

櫻花蒲燒米糕 售價$450

鯛魚肉以甜甜鹹鹹的蒲燒醬汁溫潤味蕾

底下米糕飯有著櫻花蝦、金鉤蝦和紅蔥頭入味香氣

這道同樣是我心頭好，很推薦

懶得煮白飯，買這道年菜最方便。

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藥膳鮮蝦 售價$388

這道菜不用加熱，冰鎮好吃

蝦子個頭不大，不過份量多

使用紹興酒和中藥醃製，白蝦肉質彈牙鮮甜

醉蝦是年菜常見的一道菜，買來直接擺盤超方便。

蒸樹子海上鮮 售價$430

象徵年年有餘，年菜必備

良品開飯網站有多道魚料理選購

這道蒸樹子海上鮮是新的菜色喔

還蠻大隻的

蔥烤鯽魚售價 售價$199

發揮一點巧思，加上麵線變成一道年菜

“鯽魚長壽拌麵”放上桌絕對掃盤

怕過年吃不飽或是滿足不同人口味

這道創意料理可以試試看喔

冰糖蓮藕 售價$299

一致好評的甜點

如果年菜需要準備點心，這道很推薦

蓮藕內塞入糯米

口感軟Ｑ滑口

甜而不膩又很有層次

開運紫米八寶飯 售價$380

來自南門市場老廚深厚功夫八寶飯

多種養生食材製作，象徵招財、團圓

也是一道過年甜點推薦



網路統計過年必買年菜1到10依序為「烏魚子」、「佛跳牆」、「雞湯」、「年糕」、「餃子」、「金槍魚（鮪魚）」、「豬腳」、「長年菜」、「米糕」以及「蘿蔔糕」，好幾道都能在《良品開飯》買到啦！

除了小可推薦的幾道年菜，良品開飯網站還有超多年菜推薦，超過百種年節菜色選擇，過年餐桌想吃什麼，動動手就可以預訂宅配到家，小家庭、大家庭的年夜飯都能一次買齊。

2024 金龍舞春 滿桌家宴來開飯 百道年菜任你選

早鳥預購：即日起~2024/1/2(二) 年菜預購全面9折

販售時間：即日起~2024/2/5(一)止

免運門檻：冷凍$1650免運

年菜有三個出貨區間可以選擇

一、現貨

二、01/22(一)-01/26(五)出貨

三、01/29(一)-02/05(一)出貨

小可推薦年菜：https://lihi2.com/SSjJ3

輸入折扣碼： cute100

不限金額現折100元

菜單等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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