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又一村刺身握壽司丼飯 環境介紹

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▼內用的話需要每人都消費一份主餐，然後50元的海鮮味噌湯是有點主餐才能加點的，不能做單點的服務。

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▼噴槍炙燒畫面超療癒

▼看的到今天有什麼食材，或是可以直接詢問老闆。

▼每一碗海鮮丼都像藝術品

又一村刺身握壽司丼飯 菜單

又一村刺身握壽司丼飯 餐點內容

特選盛合海鮮丼

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▼鮑魚超Q彈又很甜

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富士山干貝海膽丼 (加鮑魚)

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▼額外加的新鮮鮑魚真的很值得

▼海膽搭配鮭魚卵、干貝跟鮑魚，這碗簡直無敵。

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海鮮味噌湯

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又一村刺身握壽司丼飯 好不好吃

又一村刺身握壽司丼飯 營業資訊

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