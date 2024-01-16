此食遊記為花見團子造訪「回家之後－紀錄片故事特展」 (造訪日期 : 2024/01)



府中15「回家之後－紀錄片故事特展」

112/12/12-113/04/07，《新北市藝遊》景點推薦







府中15



地址：新北市板橋區府中路15號

電話：02 2968 3600

開放時間：

展覽室9:30-17:00



回家之後－紀錄片故事特展

展期：112/12/12-113/04/07 (休館日1/2、2/5、2/9(除夕)、2/10(初一)、3/4、4/1)

時間：9:30-17:00

地點：府中15 三樓-五樓展覽室

「府中15」前身為板橋市公所多功能文教館，是全國首開先例以紀錄片為主題放映的館舍，常態辦理優質紀錄片放映、映後座談會及工作坊，對於喜愛電影、紀錄片和動畫的人來說，是非常具有參觀價值的遊覽地點。112/12/12~113/04/07特別推出了「回家之後－紀錄片故事特展」，包含《神人之家》、《日常對話》、《給阿媽的一封信》三部紀錄片，展出三部以導演自己家人為拍攝對象的紀錄片特展。「府中15」可從捷運府中站2號出口，出站後向右後方步行40公尺即到達，交通很便利。

另外想要獲得新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊，可參考每月月初出版的《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。

這次「回家之後－紀錄片故事特展」集合了三位紀錄片導演，將拍攝主題轉向家人成為拍攝對象，因導演本身也是家庭中的成員，不但是拍攝者也是被攝者，用第一人稱詮釋自己與家人的關係，展開一場探索旅程。這次的展覽共有三層樓，一層樓為一部電影，接下來就跟團子一起走吧！

神人之家

榮獲2022年台北電影節最佳紀錄片的《神人之家》是盧盈良導演的作品，導演回到離開二十年嘉義民雄老家，拍攝主角為導演的一家人，有好賭的父親、信仰虔誠的母親、務農並兼做神職人員的哥哥，姐姐，以及導演「阿良」，看似一個簡單的台灣家族，從平凡的家庭日常生活互動與神明的連結，呈現出豐沛的親情關係。

展覽中會先介紹盧盈良導演的生平事蹟，除了可以看到導演幼兒及少年時期的照片，可從中了解導演與家人共同生活的點點滴滴，並記錄者當時的生活時代背景。

也可拿起互動的電話聽筒，聽到導演母親對兒子的深深叮嚀及關心，讓觀覽者如同參與他們家庭之中。展覽中並展示電影分鏡、劇照、手稿、紀錄片的片段，都可以慢慢觀賞細細品味。

日常對話

榮獲2017年柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片的《日常對話》是黃惠偵導演的作品，拍攝對象身為女同志的導演媽媽。

展覽介紹黃惠偵導演因小時候為了逃離家暴的父親，和做為牽亡魂的法師母親顛沛流離的童年生活，因四處為家無法繼續學業，後來因工作關係對紀錄片產生興趣，而到社區大學進修學習紀錄片製作。

再過去保守的年代，從小像男生的導演媽媽還是走進了傳統的婚姻制度，不善表達情感的母親，讓黃惠偵導演小時候總覺得母親愛自己的女朋友比自己還多，使得從小缺乏母愛的童年，一直有著無法說出的陰影及創傷。