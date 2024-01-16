新莊薑母鴨霸主「月明薑母鴨」新地址在新莊新北市新莊區三泰路30之4號，原本位於好市多附近的月明薑母鴨因為都更搬到新地址營業，以前生意好到有幾個店面座位，超強～

新莊薑母鴨推薦 月明薑母鴨地址

「月明薑母鴨」新地址同樣位於新莊，附近停車位可能要問一下店家。

月明薑母鴨

地址：新北市新莊區三泰路30之4號

電話：02 2901 9717

營業時間：下午16:00–凌晨01:00（周一公休）

食記：新莊薑母鴨推薦明月薑母鴨～搬家新地址

粉絲團：月明薑母鴨

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

「月明薑母鴨」新店面三泰路的座位較少，最好避開用餐尖峰時段才有座位。

牆上貼著月明薑母鴨的故事，是一間經營近三十年的老店。

想喝什麼飲料自己拿，有汽水、茶和啤酒。

新莊薑母鴨推薦 月明薑母鴨菜單價錢

有人推薦月明的竹筍雞比薑母鴨更好吃，但我每次來都點薑母鴨，總有一天會來試試看月明竹筍雞，菜單有寫內用收一成服務費、清潔費，但我9/16來消費，發票是打內用服務費5%而已。

吃薑母鴨少不了豆腐乳和辣椒醬油沾醬。

薑母鴨上桌，原本是炭火薑母鴨，現在改為紅外線爐，少了炭烤溫暖的感覺，薑母鴨味道會變嗎？

雖然還沒進入冬天，這時候來進補有點早，但實在想念這鍋充滿薑的薑母鴨啊～

水果玉米、鴨腸和鴨血每次都必點。

雖然沒有炭火，但月明薑母鴨最迷人的就是充滿薑味的湯頭，味道依舊不變，超濃郁的薑味！香氣和味道仍然這麼好吃。

薑母鴨現在一小鍋380，需要另收一成服務費，等於一小鍋400多，比起其他薑母鴨店價格來的高，但真的沒吃過薑給的這麼霸氣的！而且月明的鴨肉份量不少，肉質紮實好咬且不柴。

麵線一份30元，份量不少，最喜歡加點薑母鴨湯汁攪拌後再吃。

幾年前來好市多Costco新莊店採買發現＂月明薑母鴨＂，一次就上癮了！喜歡月明薑母鴨的濃厚薑味，而且不是辛辣的湯頭，反倒越煮越香～店內工作人員親切，不忙時還會主動加湯。

月明薑母鴨

地址：新北市新莊區三泰路30之4號

電話：02 2901 9717

營業時間：下午16:00–凌晨01:00（周一公休）

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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