就在鴨母寮市場後面入口處三角窗攤位。

百年鴨母寮市場隱藏許多實力派小吃，其中這家「湯家四神湯」也是老字號的名攤，創始人黃女士原本在巷裡開麵店，後來轉型賣起豬內臟相關傳統湯品，小高今天利用早市快收攤時間前來購買，因此許多豬內臟食材快要銷售一空，我發現這攤位已經傳承給年輕人經營中，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

這攤位應該有點歷史看起來有點老舊。

攤位前面掛著菜單供顧客點選參考，菜單主要有豬腳湯90元、豬心湯60元、豬肚湯60元、小肚湯45元、大腸湯45元、肝連湯45元及小腸湯35元等，整體湯品定價算是合理範圍內。

這位年輕老闆娘手腳很俐落來招呼顧客，雖然忙碌還不忘提醒我要拍漂亮一點 。

這圓形湯鍋四周堆滿料理好各種食材，可惜太晚來周遭食材快要見底了。

先依序排隊等老闆娘招呼再點餐，其實這湯品都是使用四神湯為湯底，再使用剪刀來剪豬內臟相關食材，把燉煮好四神顆粒放進再淋上熱湯即可

原來這攤位是由2位年輕女生共同經營，就看到從別處推來一大鍋熱湯。

今天就選買豬心湯60元、豬肚湯60元、肝連湯45元及小腸湯35元等，回家馬上品嚐跟拍照與各位分享。

這碗是小腸湯35元。

這小腸湯份量足定價35元真便宜，重點店家給的熱湯超級多，這碗公裡熱湯僅有1/3的份量而已。

這內臟處理得很乾淨吃起來沒有腥羶味，湯頭米酒香氣濃郁甘甜好喝。

這碗是肝連湯45元。

這肝連肉厚實剪的很大塊吃起來很過癮 。

這肝連超Q彈富有嚼勁真好吃 。

這碗是豬肚湯60元、。

這豬肚很厚實Ｑ彈有嚼勁無腥味超好吃 。

這碗是豬心湯60元。

豬心份量足夠剪成很大塊看起來超吸睛。

這豬心復有嚼勁無腥羶味鮮甜好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「湯家四神湯」銷售空間空間還可以接受，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：湯家四神湯

地址：704台南市北區裕民街33號

營業時間：07:00～10:30（週一公休）

電話：0938-531-590

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com