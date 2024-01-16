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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市北區吃。台南｜北區。「湯家四神湯」百年鴨母寮市場周遭美食，嚴寒冬天來碗熱呼呼四神湯，顧客絡繹不絕給予中藥

台南市北區吃。台南｜北區。「湯家四神湯」百年鴨母寮市場周遭美食，嚴寒冬天來碗熱呼呼四神湯，顧客絡繹不絕給予中藥

2024-01-16 20:10:05 樂天小高&樂天人生 人氣：105
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2333篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：湯家四神湯
place台南市北區裕民街33號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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就在鴨母寮市場後面入口處三角窗攤位。 

百年鴨母寮市場隱藏許多實力派小吃，其中這家「湯家四神湯」也是老字號的名攤，創始人黃女士原本在巷裡開麵店，後來轉型賣起豬內臟相關傳統湯品，小高今天利用早市快收攤時間前來購買，因此許多豬內臟食材快要銷售一空，我發現這攤位已經傳承給年輕人經營中，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

這攤位應該有點歷史看起來有點老舊。 

攤位前面掛著菜單供顧客點選參考，菜單主要有豬腳湯90元、豬心湯60元、豬肚湯60元、小肚湯45元、大腸湯45元、肝連湯45元及小腸湯35元等，整體湯品定價算是合理範圍內。

 這位年輕老闆娘手腳很俐落來招呼顧客，雖然忙碌還不忘提醒我要拍漂亮一點 。

這圓形湯鍋四周堆滿料理好各種食材，可惜太晚來周遭食材快要見底了。

先依序排隊等老闆娘招呼再點餐，其實這湯品都是使用四神湯為湯底，再使用剪刀來剪豬內臟相關食材，把燉煮好四神顆粒放進再淋上熱湯即可 

原來這攤位是由2位年輕女生共同經營，就看到從別處推來一大鍋熱湯。 

今天就選買豬心湯60元、豬肚湯60元、肝連湯45元及小腸湯35元等，回家馬上品嚐跟拍照與各位分享。

這碗是小腸湯35元。 

這小腸湯份量足定價35元真便宜，重點店家給的熱湯超級多，這碗公裡熱湯僅有1/3的份量而已。 

這內臟處理得很乾淨吃起來沒有腥羶味，湯頭米酒香氣濃郁甘甜好喝。 

這碗是肝連湯45元。 

這肝連肉厚實剪的很大塊吃起來很過癮。 

這肝連超Q彈富有嚼勁真好吃。 

這碗是豬肚湯60元、。

這豬肚很厚實Ｑ彈有嚼勁無腥味超好吃

這碗是豬心湯60元。

豬心份量足夠剪成很大塊看起來超吸睛。

這豬心復有嚼勁無腥羶味鮮甜好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「湯家四神湯」銷售空間空間還可以接受，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

 店家資訊：湯家四神湯

地址：704台南市北區裕民街33號

營業時間：07:00～10:30（週一公休）

電話：0938-531-590  

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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