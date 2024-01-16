位在美術館周遭緊鄰高雄市立醫院後面，三角窗獨立店面外觀裝潢很簡約又高雅。

高雄鼓山區果貿有兩間聞名的水餃店，其中一家就是有附設餐廳的「吳媽媽水餃」，兩間在網絡宅配市場擁有一片天，現在吳媽媽水餃更在美術館設立分店，美術館分店整體裝潢採文青用餐氛圍，用餐環境升級相對餐點定價也升級（應該有漲價），品嚐完很美味定價合理範圍內，值得樂天小高推薦給您品嚐。

從這自動透明玻璃門是餐廳出入大門。

一旁有放置菜單跟筆供客人參考直接畫選，菜單是有分內用及外帶兩種選擇。

大門一旁有設置包水餃場所供客人觀賞，真的可感受到店家用心經營。

大門打開迎面是很日式服務櫃檯，點餐與結帳都在這裡處理。

室內開放用餐空間很寬敞採光極好舒適。

櫃檯旁有設置小菜跟滷味供客人挑選。

一盤盤小菜想吃就自己端至坐位，滷味就等侯服務員幫你送至餐桌。

櫃檯延伸過來是切滷味的場所。

再過來有一座圓形樓梯供使用，我猜上面應該是獨立包廂用餐空間。

這開放式用餐空間很寬敞屋頂也有挑高，整體裝潢設計呈現日式文青風真舒服，以上照片是餐廳全景敬請自行觀賞。

餐廳中間櫃檯兩邊有放置餐具跟佐料供顧客自取。

這張就是店家點菜單供客人參閱自行畫選，菜單主要分類有手工水餃、 眷村麵食、冰花鍋貼、眷村經典菜、湯品、滷味、小菜及飲品等區分，菜色很多可選擇定價稍微偏貴。

今天就點高麗菜鮮肉水餃70元（10粒）、紅油炒手100元、紅燒牛肉麵150元、酸辣湯80元及小菜100元等。

這兩盤小菜要價100元是蠻貴的。

這兩盤小菜都很鮮脆微辣真好吃 。

紅燒牛肉麵150元。

這碗紅燒牛肉麵很大碗裡頭牛肉份量足，這碗牛肉麵定價150元我覺得很值得。

這紅燒湯頭微辣味道很道地真好喝 ，重點是這牛肉很大塊數量足夠，這牛肉燉煮很入味很軟爛超好吃 。

這麵條是傳統陽春麵麵條口感還可以。

這碗酸辣湯很大碗定價80元有點貴。

這酸辣湯偏辣酸度適中很開胃好喝 。

這碗是紅油炒手100元。

這碗炒手份量剛好定價稍微偏貴。

這炒手有添加蛋絲、榨菜、小白菜及蔥花增加風味。

這餛飩豬肉餡飽滿鮮甜偏辣開胃好吃 。

這盤是高麗菜豬肉水餃70元。

這水餃每粒定價7元是有點偏貴。

這水餃飽滿度適中豬肉餡鮮甜真好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「果貿吳媽家－美術店」用餐空間日式文青氛圍很舒適，服務很親切，整體口感水準之上定價偏貴些，值得樂天小高推薦給您品嚐看看。



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位店家資訊：果貿吳媽家－美術店

地址：高雄市鼓山區美術東六街１號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30

電話： 07-5523258

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com