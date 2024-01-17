來北海道的時候是搭乘「中華航空A330-300」的機型，回程則是搭波音777-300ER的飛機，剛好一次可以體驗到世界兩大航空公司的飛機，以同一條航線來說B777-300ER的設備相對新穎一點，座椅區跟娛樂系統的材質跟規格也比較好，也剛好可以見證老飛機歲月的痕跡以及新飛機時代更新的過程，因為未來年紀較大的老飛機被汰換掉後就無法再感受到同樣的味道，會逐漸被新型款式的飛機所取代。

飛機資訊

航空公司 名稱 : 中華航空

電話 : (02)412-9000

地址 : 台北市中山區南京東路三段131號

營業時間 : 週一~週五 08:00-18:30，週六~週日 08:30-17:30

官方網站 : 中華航空公司China Airlines

粉絲專頁 : China Airlines 中華航空

這次登機的時候是從側邊經過，只能隱約看見B-18002的飛機編號

另外在櫃台報到時處理時間比以往久，後來地勤人員提供機票外還多給一張座位須知，看到後才知道可能是把我們三位兄弟姐妹同時安排在緊急出口，也讓我們可以坐在同一排座位

座位環境

沿著座位編號走到座位區的時候果然跟想像中的一樣，是坐在緊急出口旁的保留座(Reserved Seat)

右邊就是緊急逃生門，而這裡座位的好處就是腿部空間寬敞，不用擔心會踢到前面的乘客

空服人員會先提供一份「出口座位旅客須知」，讓這區的乘客了解如果發生緊急情況的話該如何協助空服人員做人員避難措施

左側能直接看到飛機的烹調區，很難想像前面跟中間的烹調區可以塞進超過350人份的餐點

前方就是另一區的經濟艙座位區，看四周的設計真的非常有質感

回到座位區的配置，因為前面沒有其他座位，所以螢幕是放在左側扶手的下方

邊邊有一個按鈕往下壓螢幕就會彈跳出來，在往上拉就能調整需要的角度

旅客須知的資料放在最右邊坐位的牆上，因為另外兩個坐位沒有額外的置物空間

機上娛樂系統螢幕的大小為11.1吋，畫質應該是1080P左右滿清晰的

觸碰的靈敏度非常好，幾乎不太會有延遲的問題

電影的內容都有更新到當年度滿熱門的影集，如果來不及去電影院觀賞這裡也有機會直接看到

短片的部分就有滿多綜藝片、卡通劇跟紀錄片可以看

如果想睡覺順邊聽音樂的話也有不少專輯可以選，不過歌曲的部分就相對有點年代

遊戲區有分為「單人遊戲」跟「多人遊戲」，可以跟旁邊的好友一同遊玩

如果不是坐在旁邊的話還可以用內建的聊天室聊天，只要輸入對方的坐位編號對方螢幕就會跳出訊息通知，選擇加入後就可以開始聊天，是一個滿有趣的功能

餐桌的部分一樣在位子的左側，前面提供下方是螢幕，上方打開拉出來就是餐桌

摺疊起來的狀態是可以放飲料跟點心

全部打開的長度還滿寬敞的，如果有帶電腦需要辦公基本上空間是足夠的

入座後空服人員會先提供綜合堅果跟飲料

裡面的種類還滿豐富的，只吃一包有點不太過癮哈哈

另外在起飛前有拍到窗外的景色，因為位子比較後面所以只能拍到後機翼的部分，如果是自由行的旅客建議可以選前面那區的經濟艙座位，這樣就能拍到完整的機翼畫面

廁所介紹

經濟艙的廁所空間滿侷促的，一個人站著剛剛好沒有其他前後移動的空間，也是盡量節省廁所空間來把坐位區域最佳化

洗手台旁邊有洗手乳跟香水可以使用，水龍頭水的強度比想像中還要強一點

右邊是衛生紙跟垃圾桶，另外也避免將過多的垃圾丟在廁所裡面，影響到其他人使用的權利

馬桶上方打開就是嬰兒換尿布的版子，放下來後右側可以靠著增加穩定度，避免嬰兒在晃動的過程中受傷

餐點介紹

回程的餐點有雞肉跟豬肉兩種主菜可以選擇，前菜、麵包跟甜點都是一樣的，上菜的方式是一次全部上滿

餐具的部分就是一般的塑膠餐具，不過外觀的包裝還滿精緻的

隔壁的咖哩雞一上來就先被我搶來拍照，不得不說咖哩味真的非常濃郁，絲毫沒有被高空的艙壓影響

首先來看一下前菜的部分，上面是新鮮的火腿肉搭配沙拉

火腿味道非常濃郁，在咀嚼的過程中肉香不對釋放出來

下層是義大利麵跟沙拉，吃起來的味道跟火腿比起來稍微淡一點，建議可以先吃沙拉再吃火腿肉

主餐豬肉的部分是五花肉片，一片的長度幾乎就跟飯盒一樣大

豬肉的熟度恰到好處，上面還有一層薄薄的油脂，吃起來滑順但又不會感覺到太過油膩

飯的部分因為跟其他配料一起蒸的關係，比較偏向軟爛型，但吃起來還是滿Q彈的

麵包的部分沾上奶油後吃起來滿有味道的，慢慢品嚐可以吃的到麵香

甜點是一塊小蛋糕加奶油，蛋糕本身甜度就滿夠的，奶油可以依照個人喜好使用，搭配起來會多一層滑順感

吃飽喝足後窗外的太陽也漸漸落下，再過沒多久就會抵達台灣上空了

結語

來回都是搭乘中華航空的飛機，但很幸運可以一次搭到兩家不同飛機廠製造的飛機，剛好也是新舊機型的交替，服務品質跟衛生整潔都沒話說，作為台灣最老牌的航空公司水準一直都是在平均值之上，坐在緊急出口的位子受到空服人員的關照比一般的經濟艙座位還要多，主要是因為旁邊就是機上廚房區，對面也是空服員的座位，一出來第一個看到的區域就是緊急出口位，能感受到更多的關懷，雖然坐位是經濟艙座位但服務卻像是商務艙一樣，適時的關心又不會過度的打擾。