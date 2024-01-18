出國遊玩最重要的就是買伴手禮送給親朋好友或是公司同事，來北海道如果想要一次採買完點心類的伴手哩，小樽運河旁的商店街是一個不錯的選擇，整條街上兩側滿滿都是伴手禮跟飾品店，這次台主要介紹兩間知名的排隊點心伴手禮店「LeTAO Pathos」和「六花亭」，裡面擁有各式各樣的餅乾零食可以挑選，看排隊人潮就能知道這兩間伴手禮店的魅力所在。

商店資訊

商店1 店名 : LeTAO Pathos

電話 : (+81)134-31-4500

地址 : 北海道小樽市堺町5-22 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 09:00-18:00

官方網站 : LeTAO Pathos

商店2 店名 : 六花亭(小樽運河店)

電話 : (+81)120-126-666

地址 : 北海道小樽市堺町7-22 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-17:00

官方網站 : 六花亭

從小樽運河步行過去分別只要8分鐘跟12分鐘左右，沿途可以欣賞小樽風光

LeTAO Pathos

如果從小樽運河走過來這間「LeTAO Pathos」會在商店街的左側，非常大一棟建築物很好認

店內並沒有明確的購物動線，許多商品架都是斜角度的方式擺設

展示櫃裡面都有幾乎擬真點心模型，讓顧客可以直接看到內容長甚麼樣子

從店門口進來右側就是「蜂蜜牛奶蛋糕米奧雷Miaulait」，長得有點像是漢堡跟泡芙的結合，每一顆都非常大顆有4入組跟6入組兩種組合

中間是類似鬆餅的樣子的點心，用北海道的牛奶當原料吃起來奶香味十足，一盒是20入裝

如果喜歡吃巧克力的人可以考慮這款「焦糖巧克力」，外皮酥脆中間滿滿巧克力夾心，吃起來甜滋滋非常舒服

看到側面就知道裡面的巧克力夾心有多飽滿，用力一咬會直接爆漿出來

結帳櫃檯的地方就有明確的出入口，依照順序排隊動作還滿快的

紙袋的外觀是水藍色的，非常符合度假的氛圍，採買完第一間就要換下一間啦~

「LeTAO Pathos」的隔壁就是「米飛兔」的商店，如果喜歡的人可以順路進去參觀

六花亭

「六花亭」可以說是台灣人來小樽必逛的伴手禮店之一，這間也是北海道甜點榜上有名的店家

旁邊就是「北菓樓」裡面的泡芙也是非常有名，前一篇文章就有拿北菓樓的泡芙到「銀之鐘」享用，可以點連結進去看，當好就是一個下午茶的搭配

店內的空間滿寬敞的，二樓有附設用餐區

第一樣是「白巧克力奶油派」，吃起來口感跟「LeTAO Pathos」很像，這間吃起來是奶味比較濃郁一點

現場沒有實際的模型可以參考，不過產品說明旁都有實拍照可以看

第二樣是「葡萄奶油三明治」，上下兩片餅乾中間是奶油加葡萄，吃起來時奶油會在嘴中慢慢融化，一邊散發出葡萄的香甜味

包裝的種類有5入、10入和16入可以選擇

第三樣是「巧克力夾心餅乾」，外層是巧克力餅乾，內餡是白巧克力奶油製作而成，可以同時吃到兩種巧克力的甜味，完全就是甜食主義者的天堂

第四樣是「草莓巧克力」，推薦可以買回家後先放在冷凍庫冰，在拿出來吃非常像是一道冰品甜點，裡面的有完整一整顆草莓，吃起來飽滿鮮甜

第五樣是「紅豆年糕餅」，內餡有麻糬搭配紅豆，吃起來Q彈香甜而不膩

往二樓走到底有座位區，可以品嚐已經購買的甜點

如果想來杯咖啡旁邊有櫃檯可以購買咖啡喝

紙袋的部分非常繽紛，上面有許多植物的設計

結語

小樽運河商店街的伴手禮店非常多，幾乎每一間都值得進去逛一逛，不過在有限的時間下推薦給大家這幾樣知名的甜點伴手禮，吃著這些甜點搭配咖啡或茶都非常適合，這兩間也都是小樽的排隊名店，如果要採購記得把握時間，跟團時間有限就需要先做好功課確定要買甚麼，自由行的話就能慢慢逛整條商店街，能夠花上半天到一天的時間好好採購，餐廳跟下午茶店也很多不怕找不到美食吃。

商店1 店名 : LeTAO Pathos

電話 : (+81)134-31-4500

地址 : 北海道小樽市堺町5-22 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 09:00-18:00

官方網站 : LeTAO Pathos