





伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 提供三種不同價位 火烤兩吃 吃到飽 ，依食材等級分 NT$698、NT$869以及NT$986 ，另收一成服務費，上百種食材，讓你吃得～超滿足。火鍋自助吧食材新鮮嚴選，冰淇淋使用精品品牌， Cold Stone 以及 卡比索 ，就連飲料吧也不馬虎，每款飲品都是香醇濃郁，未經加水稀釋、喝起來不湯湯水水，另外還有甜點櫃、熟食區、 啤酒無限量暢飲 ，讓你用親民價位，享受頂級燒肉吃到飽。



伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 擁有上百坪的用餐空間，環境寬敞舒適、自助取餐也不怕人多打結，使用 蘋果平板點餐 ，取代人工點餐，而且上餐的速度又快，用餐限時120分鐘，讓你可以吃好吃滿。







桃園燒肉吃到飽餐廳推薦 | 伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 地理位置 交通資訊

伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 座落於 桃園蘆竹中正路上，距離南崁交流道約8分鐘車程，附近設有大型停車場，開車過來，還蠻方便的。













桃園燒肉吃到飽親子友善餐廳 | 伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 用餐環境介紹

室內設計採用大量的 日式和風元素 ，像是 日式燈籠、櫻花樹、日本藝妓圖等，營造吃日式燒肉的濃郁氛圍，上百坪的用餐空間，寬敞舒適，提供多人座位，合適三五好友聚餐、家庭聚會、情侶約會、員工聚會等。

非常特別的是～伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 提供「 兒童遊覽室 」以及高腳兒童餐椅、兒童餐具，非常合適爸比、媽咪帶小朋友外出用餐，桃園親子友善燒肉吃到飽餐廳推薦。



























▼兒童遊覽室

▼兒童遊覽室







桃園南崁燒肉吃到飽 | 伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 自助吧無限量供應

提供 火烤兩吃 吃到飽，燒肉部分使用蘋果平板點餐，而火鍋部分則是使用無限量自助式取餐，吃多少、拿多少，其他像是 飲料吧、冰淇淋吧（Cold Stone、卡比索）、甜點櫃、熟食區也都是無限量供應，吃到飽。



火鍋自助吧

提供多達20種以上新鮮食材，有新鮮時蔬、精緻火鍋料以及丸類等等，三種不同風味湯底，昆布、藥膳、麻辣。























自助式醬料區

燒肉好吃的關鍵，除了食材新鮮度、肉品等級…等，最重要的就是燒肉醬汁啦～伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 提供各式不同自家特製醬汁以及醬料，滿足喜愛不同風味饕客味蕾。











自助飲料吧

提供汽水、果汁、咖啡、茶飲 等冷熱飲，種類選擇多樣化，特別推薦 英式奶茶、香蕉牛奶，非常好喝～！！！濃郁香醇，一點也不偷工減料。







甜點櫃、熟食區

甜點櫃提供切片蛋糕、泡芙、水果等甜品，切片蛋糕的精緻度算中等，跟其他吃到飽餐廳相較起來，較為精緻一些，吃起來的口感不粗糙。

熟食區 提供紅燒牛、咖哩飯，以及小朋友最愛的薯條、熱狗，一樣都是無限量供應。







▼甜點櫃





▼甜點櫃



精品冰淇淋吧

兩種精品品牌冰淇淋 Cold Stone 以及 卡比索 皇家俄羅斯冰淇淋，13種精緻風味冰淇淋，有別於一般吃到飽餐廳使用的陽春冰淇淋口味，綿密細緻、絲滑入口。







▼卡比索 皇家俄羅斯冰淇淋

▼卡比索 皇家俄羅斯冰淇淋







南崁燒肉吃到飽餐廳 | 伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 人氣菜單

價位依照食材等級分 NT$698、NT$869以及NT$986 ，另收一成服務費，三種價位皆可享用無限量供應自助吧以及啤酒暢飲喝到飽， 用餐限時120分鐘，點餐時間是90分鐘 。

提供牛、豬、雞、羊以及新鮮海味，另外蘋果平板上還有其他 新鮮時蔬與佐料 可以選擇，基本上 二將價位 的食材就已經很不錯了，如果今天想要奢華享受一點，不妨考慮三將價位，有 澳洲M9和牛、美國prime嫩肩牛、伊比利梅花豬、嫩烤松阪豬、法式羊排、東石生蠔、美國干貝、天使紅蝦等頂級食材，單看價位可能會覺得不便宜，事實上，澳洲M9和牛隨便來個3盤就吃夠本了，CP值非常高。



▼Menu（菜單）

▼Menu（菜單）



精緻火鍋吃到飽

三種不同風味湯底可選擇，我們選擇的是藥膳湯底，湯頭喝起來還算清甜，搭配自選精緻鍋物。











日式燒肉吃到飽（三將價位）

只要 NT$986 就可以享受 澳洲M9和牛 無限量供應吃到飽，菜單上所有食材，任君挑選。

伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 沒有提供一般燒肉吃到飽餐廳的基本盤，客人想吃什麼就點甚麼，如果不知道什麼肉好吃、合適自己胃口，建議可以先點一輪自選價位全品項，再依照喜愛程度加點。





使用蘋果平板點餐， 一次點6樣餐點 ，待餐點上桌後，即可再點其他菜色，上餐速度還蠻快的，我們先點幾樣特別想吃的牛肉品，接著，點其他羊、豬、雞類，以及海鮮，最後覺得吃飽，再加點甜點類。











澳洲M9和牛

選擇最頂級價位，當然就是要享受和牛吃到飽啊～！！！

澳洲M9和牛的油花分佈均勻，吃起來滑嫩細緻的口感，最佳熟成度是8分熟，建議火烤表面微出血之後，再翻面，較不易沾黏烤網喔～！！！

伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店 的桌邊服務也不錯，不定時注意客人烤網狀況，更換烤網，避免烤網過於焦黑，影響食材口感。















▼油花分佈均勻的澳洲M9和牛









▼油花分佈均勻的澳洲M9和牛



精選沙朗牛排

建議熟成度是8分熟，可以吃到鮮嫩多汁的沙朗牛排口感，貼心附食物專用剪刀，烤好剪小塊，方便食用。







鹽燒牛舌

佐以自家特製蔥鹽調味，吃起來脆脆的口感。







美國雪花牛角切

多汁有嚼勁口感的骰子牛，建議火烤至7分熟，吃起來比較不容易乾柴。











三將價位 新鮮海味

頂級新鮮海鮮食材，串燒魷魚真的“狠”大尾，一條可以滿足所有人味蕾；美國干貝新鮮嚴選，燒烤之後會有點微縮水，吃起來的風味，卻依然飽滿；鮑魚吃起來QQ的口感，搭配伍將特製燒肉醬，風味更佳；東石生蠔超新鮮；天使紅蝦與泰國蝦，肥美鮮甜，泰國蝦吃起來的口感會更Q一點。











北海道大扇貝

Google打卡贈送的隱藏版菜單，掃描 QR Code 完成評論後，出示給服務人員即可兌換。

吃起來新鮮肥美的北海道大扇貝，竟然打卡就可以吃到，真是太棒啦～！！！











爆漿脆皮雞腿捲

剛上桌時，可能覺得奇怪，我有點這個嗎！？這是什麼！？

放置烤網最邊邊，小火慢烤，烤至外皮呈金黃色之後，即可上桌，剪至合適食用大小。

爆漿脆皮雞腿捲 剪開的時候，真的會噴汁，外皮吃起來非常酥脆的，雞腿肉質鮮嫩多汁，非常有口感又有特色的燒肉食材，是其他燒肉店所少見的。















法式羊排

羊肉建議烤至全熟，鮮嫩可口的羊排佐以法式香料做調味，燒烤之後，多了一股日式燒肉香氣，風味獨特。







嫩烤松阪豬

雖然以小塊切片上桌，但其實還是有點厚度，建議可以放置烤網邊緣慢烤，或是剪開來再烤，會比較不容易烤焦，吃起來脆口的松阪豬，完全沒有豬腥味。







奶油金針菇、特製蔥鹽、起司

蘋果平板點餐另外還有季節時蔬、佐料可以點選，燒肉搭起司，真的非常夠味，特製蔥鹽除可以拿來搭配牛舌，其他肉品佐料也不錯，可以替單調的燒肉，增添更多不一樣的風味與樂趣，怎麼吃都吃不膩。











烤麻糬

吃燒肉的最後，怎麼可以沒有烤麻糬呢～！？

燒烤至最後一輪，請服務人員更換烤網後，來個「烤麻糬」做完美的END，可以一邊翻烤麻糬，一邊聊天，享受燒烤與歡聚的樂趣。













店家資訊 ：



伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店

地址：

桃園市蘆竹區中正路85號2樓

電話：

03 222 7752

營業時間：

週一至週五

11:30–14:30；17:00–22:30

週六至週日

11:30–22:30



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地址：桃園市蘆竹區中正路85號2樓電話：03 222 7752營業時間：週一至週五11:30–14:30；17:00–22:30週六至週日11:30–22:30粉絲團：

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。