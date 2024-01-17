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【台北食記】吳家牛肉麵店 - 外國觀光客也來排隊朝聖的牛肉麵，5000則google評論太強大了

2024-01-17 14:32:45 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：96
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：631篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：吳家牛肉麵 (北投店)
phone02-2892-3686
place台北市北投區中央北路一段224號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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【台北食記】吳家牛肉麵店

 

 

這次要帶大家來吃的是位於北投的一間知名牛肉麵"吳家牛肉麵"，這間擁有5000則google評論4顆星超級厲害，想吃必須排隊，當天排了約20分鐘才排到，跟我們同桌的是從香港來的觀光客，只能說現在香港人真的很懂吃阿！如果你是牛肉麵控這間絕對不能錯過。

開車前往可停附近的北台大業大同路口停車場，搭乘捷運在北投站下車步行約10分鐘可抵達。

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

▲店家為白底紅字招牌，大部分都是內用居多，門口長長的排隊人潮很驚人阿！

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

▲店家有三間店面，座位算很多但還是來不及消化慕名而來的人，用餐環境整體算乾淨沒有油膩感，人多需跟不認識的人併桌。

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

【台北食記】吳家牛肉麵店

▲吳家牛肉麵菜單：有湯麵、乾麵、湯類、水餃和燙青菜，主食有大小兩種尺寸可選。

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

綜合小菜 130元：有花生、滷蛋、豬耳朵、豬頭皮、海帶、豆干、雞翅總類很豐富，這樣一盤130元CP值頗高。

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

空心菜 40元：青菜翠綠油亮，口感軟嫩有脆度，整體份量中等。

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

麻醬麵(大) 80元：麻醬麵使用白寬麵，加入蔥花青菜，醬汁有濃濃花生香氣，鹹度剛好，但大碗的吃多了會有點膩。

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

【台北食記】吳家牛肉麵店

炸醬麵(小) 50元：炸醬麵醬汁味道就比較普通些，沒有特別突出的炸醬香氣，紅蔥頭的味道也不明顯。

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

牛肉麵(小) 150元：紅燒湯頭有淡淡的中藥甘甜味帶點微辣，湯頭很溫和不會有嗆辣感，牛肉給得份量很多。

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

▲牛肉是帶筋的瘦肉，肉質雖然軟嫩但纖維感很重，咬在嘴裡是會卡牙縫的，整體肉質普通。

 

【台北食記】吳家牛肉麵店

▲白寬麵麵條口感偏軟，但有充分吸附湯頭的中藥香氣。

 

 

雞蛋糕短評：牛肉麵是紅燒的，湯頭有淡淡的中藥甘甜味帶點微辣，很溫和的湯頭是可以喝完的，麵條口感稍軟，牛肉給得很多肉質普通，綜合滷味很豐富有好幾種肉CP值高！這家大碗的份量非常大如果不是大胃王建議點小碗就好。


用餐環境★★★
餐點★★★★   
服務★★★★
CP值★★★☆


吳家牛肉麵店美食資訊：

地址：台北市北投區中央北路一段224號
電話：0228923686
官網：吳家牛肉麵店
營業時間：11:00–22:00(周四公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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