台中平價泰國菜/台中好吃泰式料理推這家曼谷皇朝，餐點道地好吃，開業十多年來一直以平價泰國料理廣受歡迎，免服務費、有獨立包廂、供應素食，合菜平日午餐85折/晚餐及例假日9折非常超值!Google評論2000多則好評4.8星，是台中西區高人氣泰式餐廳，聚餐選這家很可以。

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曼谷皇朝泰式料理在哪裡?

曼谷皇朝位在向上路與精誠路口，大門口就有佛頭以及泰國人偶迎賓，門口充滿泰國氣息，經過都會被吸引目光。別以為這家泰國餐廳消費很貴，其實餐點相當平價，廣受網友好評。

開車的朋友可以停在向上路和大忠街口的收費停車場，一小時20元相當平價，走路過來只要幾分鐘交通很便利，好停車真的大大加分!!

曼谷皇朝環境

大門口就有合菜菜色照片，合菜平日午餐85折、晚餐及例假日9折還免服務費!!相較其他泰式料理餐廳，曼谷皇朝相對划算許多，老闆真的很佛心。

用餐分一二樓，一樓有2-4人方桌也有圓桌，環境乾淨舒適，免服務費但是服務相當不錯，很多人吃過都會再回訪。

二樓則是圓桌為主，前中後三區中間有活動拉門可以彈性隔出包廂，可以單桌也可以多桌靈活調度，不管幾個人的聚餐都可以吃得盡興不受干擾，最多可以容納60人聚餐也沒問題。

小包廂約6~8人；中包廂16人；大包廂則可容納30人以上，包廂低消4000元起，包廂都有備置投影機、麥克風等設備，提前訂位時告知都可以免費使用，目前尾牙春酒已經開始訂位囉~

曼谷皇朝泰式料理菜單

曼谷皇朝菜色非常多元，有合菜也有單點還有素食，。合菜菜色非常多選項，從2人到16人的菜單通通都有。不只辣度可以調整，也可以更換菜色只要補差價即可，完全客製化非常有彈性。平日午餐85折、晚餐及例假日9折還免服務費CP值超高。

我有拍下整本菜單，請參考曼谷皇朝泰式料理菜單

曼谷皇朝好吃嗎?

曼谷皇朝菜單上有合菜也有單點，我們家這次用餐直接單點，專挑自己喜歡吃的點來吃。通通可以選擇辣度以及小中大份量，我們通通點小份就飽到不行，大家吃得好開心。

點餐後上菜速度很快，一下子就擺滿一桌，我們這樣吃下來只要2100多還免服務費真的很超值。

泰國香米飯無限續 每人20元

泰國香米比台灣米還要鬆軟一些，帶有天然的香氣，搭配泰國菜特別好吃。

每一道菜色都很下飯，每個人只要20元可以無限續，比一碗一碗單點划算許多。

涼拌海鮮 230元

道地的泰式涼拌菜相當開胃，裡頭的料不少有大蝦仁、花枝、蛤蜊，再加上爽脆的黃瓜、洋蔥絲，最厲害的是老闆自己秘製泰式醬汁，酸辣香甜好開胃喔~第一道就讓我們讚不絕口。

鳳梨蝦球 220元

這道蝦球用大草蝦個頭特別大，粉不會很厚，吃的到紮實的蝦肉。

新鮮的草蝦仁肉質Q彈，鮮甜的海味加上甜甜美乃滋，小朋友超愛。

綠咖哩椰汁雞 220元

綠咖哩醬汁有香甜的香茅與椰奶滋味，一上桌就聞到迷人的香氣。

可以選擇辣度，我們選擇小辣，吃起來很順口。

軟嫩的雞肉除了咖哩之外還有滿滿椰奶香甜滋味，加上香茅更加分，綠咖哩醬拌飯特別好吃。

光是這一道我就可以嗑掉兩碗飯，簡直是白飯殺手啊~

月亮蝦餅 290元

他們家的月亮蝦餅比較厚一些，從切面可以看到滿滿的蝦漿與草蝦仁，口感Q彈越咬越香，每一口都吃的到用料。

月亮蝦餅的沾醬有泰式醬以及梅子醬，比較特別的是梅子醬。

老闆用梅子果肉手工去核再絞碎，費時熬煮而成，酸甜滋味搭配月亮蝦餅特別好吃，我個人超愛推薦必點。

香酥三味魚 330元

一大隻鱸魚份量不小，酥炸後再淋上店家秘製的泰式酸甜醬汁，色香味俱全。

一般泰式餐廳大多是清蒸魚，這次我們點香酥魚很有水準，喜歡酥一點的朋友，也可以在點餐時註明，曼谷皇朝都可以客製化非常加分。

新鮮鱸魚酥炸後表皮酥酥脆脆的，口感香酥好好吃。

裡頭的魚肉保有湯汁與嫩度，外酥內嫩吃的到雙重口感，搭配獨門醬汁酸酸甜甜又香又辣，超級下飯有夠讚!

不僅魚肉好吃，獨門泰式醬加上洋蔥、香料，整個色彩繽紛不僅很討喜，也很開胃耶~

每次吃泰國料理都點清蒸的朋友，下次可以考慮換點這道香酥三味魚，好吃喔。

椒麻雞 190元

這道是曼谷皇朝的招牌菜，幾乎每桌必點。

一整隻去骨雞腿肉份量不少蠻大盤的，炸到外酥內嫩又多汁。原本雞腿肉就很軟嫩香甜，搭配獨門椒麻汁以及底下爽脆的高麗菜絲一起吃，有多層次的美味。

尤其是椒麻醬酸酸甜甜又香麻帶辣，這椒麻雞滋味真是一級棒!這道也是超級下飯，我們家超愛。

海鮮卷 140元

用高麗菜包捲花枝與蝦仁，裹粉酥炸再切開，保有水份吃起來不會油膩，香酥的麵衣口感很不錯。

炸海鮮多了高麗菜吃起來更清爽，沾泰式甜雞醬酸甜微辣好好吃。

黃金酥豆腐 140元

黃金酥豆腐上桌時會有愛心碟，裡頭裝著不辣的香酥豆腐，同時滿足辣與不辣兩種味蕾，對於不吃辣的人算是個小貼心，加分。

蛋豆腐酥炸後皮酥肉嫩，先吃上層的乾酥炸豆腐，可以吃到外酥內嫩的口感。

吃到下層時記得攪拌一下，豆腐加上椒麻醬汁與高麗菜絲一起吃，變得QQ嫩嫩的，跟上層的香酥豆腐又有不同的風味喔~

榴槤酥 180元

這道榴槤酥外層有好多芋頭籤，乍看以為是芋頭酥，上桌時沒什麼榴槤味，咬開才吃的到榴槤的香氣。

芋頭籤炸過後酥酥脆脆的味道很香，芋頭加榴槤真是好吃，沒吃過的朋友一定要試試。

內餡融合了榴槤與地瓜泥，QQ綿綿的口感有點像麻糬，聞起來榴槤味道不會很重，吃到嘴裡才有榴槤香。

這道榴槤酥吃的到芋頭、地瓜以及榴槤的綜合風味，外酥內Q非常好吃，連不愛榴槤的人也說讚。

摩摩喳喳60元、泰式奶茶85元

曼谷皇朝的泰式奶茶甜度與奶味都很濃郁，因為沒有添加色素所以不是常見的橘紅色，好喝又健康。

這個大象杯子很可愛，喝完可以直接帶走當作家裡的水杯，小朋友好喜歡。

摩摩喳喳的料不少，波羅蜜、芋泥、西米露、亞答子、紅豆、椰奶…隨便撈都有料。

椰奶香甜滋味加上滿滿料，這道泰式甜點道地好吃，好滿足啊。

曼谷皇朝超值年菜外帶

曼谷皇朝每一年都會推出開運年菜外帶，今年的菜色更豐富，外帶盒充滿喜氣，當天現做外帶回家直接開吃好方便。

今年開年菜依照人數共設計出5款年菜，辣度都可以客製化微調，聽說每一年都搶購一空，過年期間享用泰式料理年菜也很不錯喔。

年菜外帶取餐時間可以在除夕當天或者除夕前一天，都是當天現做，外帶回家就可以直接擺上桌。

年菜外帶有附精美的年菜提盒，不論自家除夕圍爐，或是外帶回婆家、娘家都很有面子。

這一套開運年菜不僅可供外帶圍爐，初四、初五龍年吃春酒也可以外帶這個開運年菜，新春有個好兆頭。

曼谷皇朝泰式料理評論

網友大讚台中平價泰式料理餐廳真不是蓋的，餐點道地好吃份量足又不貴，上餐速度快還免服務費，最棒的是點合菜有平日午餐85折/晚餐及假日9折優惠，連年菜預購也有打折，老闆真是太佛心了!!

環境舒適，有包廂還有提供投影機、麥克風，公司尾牙春酒選這裡也很適合，喜歡吃泰國菜的朋友，這家曼谷皇朝CP值超高，Google超過2000則好評4.8星我們吃過也喜歡，值得收入口袋名單。

曼谷皇朝泰式料理資訊

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菜單: 曼谷皇朝菜單及優惠

地址:台中市西區向上路一段400號 (地圖)

電話:04 2320 6963

營業時間:11:00~14:00 17:30~21:00（週一週二公休、除夕-初三休息）