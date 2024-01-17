彰化家具推薦!彰化鹿港的在地家具工廠先進傢俱x愛庫家居，自產自銷超過3000坪賣場展示各種客製化家具、沙發、床墊、床組、餐廳餐桌餐椅餐櫃、書桌書櫃、系統櫃、廚具等超過萬件商品，量身打造客製化室內設計規劃，服務一級棒!鹿港在地數十年大廠用料實在只要批發價格，全館滿6000台中彰化免運配送到府安裝，CP值超高!需要找家具的朋友，到先進傢俱x愛庫家居挑選，一站買足所需的家具設備超方便。

先進傢俱x愛庫家居地點交通

先進傢俱是彰化鹿港在地28年的老字號家具店，位在鹿港鎮臨海路三段，導航輸入「先進傢俱」就可抵達。

先進傢俱不僅是工廠，同時也是傢俱大賣場，自產自銷工廠直營價廣受歡迎，很多人直接到這裡挑選家具。門口就有停車場，交通便利。

家具賣場展示區在二樓，停好車就看到先進傢俱x愛庫家居的醒目標示:提供室內設計規劃，各種家具沙發床墊展售、系統櫃、廚具訂製通通有。

超過3000坪展示賣場，寬敞舒適動線規劃清楚，現場有人員介紹，服務很不錯，是很多在地鹿港朋友推薦的家具店。

先進傢俱x愛庫家居一站購足

愛庫家居系統櫃

先進傢俱成立於1995年，原本專業製造實木傢俱，以批發給全台中盤商及家具店為主，後來擴大營業遷址到現在地點，並於2022年創立自有品牌iCAKU愛庫家居，增加系統櫃、廚具項目、提供客製化室內設計規劃訂製，服務更多元。

iCAKU愛庫家居的服務流程:選購系統傢俱、廚具從初步洽談、簽約、現場丈量、到後續工廠備料、現場安裝，整個流程都有清楚標示。iCAKU愛庫家居有專屬的空間規劃師，需要系統家具及廚具的朋友，可先量好家裡空間尺寸及拍照，再到現場與空間規劃師討論出最適合的家具規劃。

我覺得iCAKU愛庫家居的服務超棒，可以規劃設計出符合使用空間的系統櫃、廚具，也可提供設計圖

估價製作，結合系統櫃及現成家具的搭配，用軟裝取代昂貴裝潢，省下不少預算真的是大加分!

不論是居家客廳、廚房，或是辦公室的裝潢都可以靈活運用系統櫃及現成家具搭配出客製化的質感空間，不必花大錢找設計師。

臥室系統櫃

一般大賣場的組合家具大多選用塑合板，台灣氣候潮濕容易膨脹變形，一下子就壞了。iCAKU愛庫家居的系統櫃使用E1等級V313進口防潮系統板材製作比較耐用，而且可以客製化訂製，比起傳統木工省錢又省時。

iCAKU愛庫家居系統櫃有非常多樣的尺寸與款式，不論是開放式衣櫃、滑門式衣櫃、開門式衣櫃通通有，手把也有多種組合，甚至化妝台收納都考慮進去，長寬高完全客製化，將空間應用到淋漓盡致。

打開來給大家看，所有收納空間非常好運用，而且面板顏色、把手款式都可以客製化挑選，跟空間規劃師討論，就能找到符合預算的幸福臥室空間。

廚具

iCAKU愛庫家居有廚具訂製服務，包含吊櫃、下櫃、洗烘碗機、排油煙機、瓦斯爐、IH爐、中島吧檯等…，依照客人需求規劃出符合使用空間的廚具，到現場丈量溝通後提供設計圖估價製作。

別以為廚具只有收納空間而已，包括電器櫃抽拉盤、餐具收納、洗碗機、油壓式下拉式吊櫃、廚下旋轉櫃(小怪物櫃)等，各種細節愛庫家居通通考慮進去了，不僅好收納，功能更是強大!想要擁有一個完美廚房找愛庫家居就對了。

現場有很多成品展示，可以實際摸到材質看到花色，所有檯面材質、門板顏色都可以自由選擇，與專業空間規劃師討論，可以找到最經濟實惠又符合需求的最佳方案，比起找設計師真的省很多。

實木家具

先進傢俱以實木起家，光是實木家具這一區就有各種氣派、復古桌椅，看了好喜歡。

中國傳統古典風格的實木桌椅，精緻的木刻雕花處處顯見高質感與貴氣。

實木家具非常堅固耐用，廣受長輩喜愛，加個舒適的坐墊也很漂亮，很多山莊民宿老闆喜歡選這類實木桌椅，擺放客廳相當大氣。

床墊

接著這一區有很多知名品牌床墊，像是龍馬名床、德國優客名床、米德名床、蕾瑞斯名床在這裡都找的到，各種尺寸、軟硬度、功能一應俱全。價位比一般賣場還要划算，現場都可以試躺，滿意再下單。

臥室床組

3000坪賣場的展示區大多是整組家具情境擺設，看起來就像是一個實際的臥室，床組、床墊、床頭櫃、衣櫥、梳妝台、斗櫃、休閒桌椅…通通配好一整套，顏色材質通通可以客製化挑選，來這裡逛家具一站買齊真的很方便。

一整個房間都幫你搭配好了，逛先進傢俱的展場有點像是逛IKEA的感覺，但是這裡的材質更優更耐用。像展示的這一組從床架、衣櫃、梳妝台、五斗櫃一整個同系列實木家具，選擇材質較好的家具耐用年限較久，CP值比較高。

別以為實木家具都比較傳統。這裡也有設計感十足的類型，像這一組床組就是走鄉村風格。一般外面看到的實木家具色澤都是比較單一，沒想到這裡的實木家具不只充滿設計感，面板顏色還可以客製化選擇。

床頭櫃、鏡台(含椅)、六斗櫃、6尺床台、單桶三抽衣櫃，整個房間床組套件都是可以分開單件購買，也可以整套一起帶回家，完全客製化這一點真的很加分。

有多種顏色可選，單色、多色都沒問題。而且消費滿6000元台中彰化地區還有免運送到府安裝定位的服務。

先進傢俱的實木床組有很多款式，這一款就是結合實木與系統櫃的優點，可以依照房間大小自由搭配組合長度與寬度，實木材質整體耐用性更加分!

這款新型的實木懸浮床架，跳脫傳統床架4隻腳樣式，經過時比較不會撞到腳。

實木材質一樣有多款顏色可選，挑選家具不僅漂亮時尚，堅固耐用也是需要考慮的條件。

這裡的服務人員非常親切，會依照客人喜好及需求去介紹與分析，協助客人挑選出最適合的家具，不會強迫推銷，逛起來很輕鬆。

兒童房床組

展示區也有兒童房型適用的床組，男孩房或是女孩房有多款顏色可選。

我們好喜歡這裡的床組規劃，顏色活潑可愛具有設計感，而且收納功能也都有考慮進去，帶小孩來逛直接就愛上。

床頭櫃、側面收納櫃、衣櫥、梳妝台兼書桌，有足夠的收納空間，不僅小孩房適用，也很適合小坪數格局，單身貴族的小套房挑這組床組就對了。

整套床組不含床墊只要3萬多，還可以挑選色、免運到府安裝定位。

不必花錢請設計師，直接到這裡挑選真的省了好多錢!

展場有好多組情境展示區，這一組跳色系床組也是充滿時尚感，展示區都是整組幫客人搭配好，每一件都可以選色，跳色組合看起來真漂亮!!

衣櫥、床頭箱、床頭櫃、鏡台(含椅)、三斗櫃、五斗櫃、側邊櫃…通通可以客製化挑色，以現場展示的多種顏色面板呈現出來也很有質感，據說很多室內設計師也是到他們家挑貨呢。

這一組我們也很喜歡，一整面衣櫥加高加寬都沒有問題，滿滿收納空間有夠讚!

因應台灣潮濕的氣候，這一套家具木心板材質不怕受潮很耐用。

整個系列有3種顏色可以自由搭配，單色雙色甚至3個顏色都想要也沒問題，自己工廠生產完全滿足客人需求，自產自銷的價格也比外面的經銷商便宜許多。

中彰投特價專區

先進傢俱老闆真的很佛心，針對預算有限的小資族，特別推出幸福成家優惠套組專案，整個床組加雙人床獨立筒床墊全套不到3萬元，據說吸引很多租屋市場房東來下單，真的太便宜了!!

像這套以耐用木心板製作，整套床組包含床頭櫃、梳妝鏡台(含椅)、5X7衣櫃、床頭箱、床底，還多了雙人獨立筒床墊，全部只要23800元!!

這一套也是很超值，照片中看到的床頭櫃、梳妝台(含椅)、衣櫃、床頭、床底都包含在內，邊框、把手都有做包邊，做工細緻還有大量的收納容量，甚至連床頭收納也有考慮進去，床頭櫃也有崁入插座設計，每個細節都不放過，這樣一組連同雙人獨立筒床墊只要28500元，中彰投地區還免運送到家安裝定位!CP值大爆表啊~

再來一套，這一套又是不同設計，我問店員全館一共有6-7組這樣的專案優惠組合，小資族一定要來挑選，買到賺到!!

這組類系統櫃也是很推薦，不是系統板而是以木心板製作，強度與耐用度更加穩固。

收納空間非常足夠，有五種規格任意搭配，可以自由選擇加長或是加高，還多達15種面板顏色可選，最棒的是完全活動式，不像系統櫃釘死在牆面，搬家時不必敲打就可搬走。

這一款雙層床選用堅固耐用的實木材質製作，每一層樓梯都有收納空間規劃，很適合兩個孩子的小家庭，不占空間又有多的隱藏收納設計，聽店員說這一組很受歡迎是熱銷款。

很多人挑選家具除了堅固耐用、以及款式漂亮之外，具有多功能也是考慮項目之一。

像這一組床架也有抽屜收納設計，而且與床頭板同系列都做了包布設計，整體更有質感，搭配好睡的世界名床床墊，在家就能享受飯店級的舒適與質感。

客廳桌椅

前面提過先進傢俱以實木家具起家，多款實木辦公桌與實木書櫃一字排開相當氣派。

加上實木坐椅或是皮質沙發等不同組合，整個給人霸氣感覺，很多公司老闆都會來購買。

先進傢俱的沙發展示區非常寬敞，大坪數客廳或是辦公室接待區就很適合這幾款沙發，每一組沙發都可以自由選色，比起一般家具賣場，這裡的客製化服務非常加分，連同老闆的辦公桌一起配成整套也沒問題。

喜歡簡約風格的朋友，推薦這一組天然油柚木葳格組椅，天然油柚木也是實木的一種，堅固耐用、簡約又時尚的設計我們好喜歡，桌角、櫃子以及椅子把手都有導圓角，質感超棒!

可全組購買也可以拆售，我看現場標示價格，全組內容包含一人椅、二人椅、三人椅、大茶几、小茶几，不含玻璃大約七萬多就可以帶回家。

這一個情境展區有一人座、二人座、三人座沙發，想要大一點也有4人座，光是沙發顏色就有超過20種可選色。

茶几電視櫃、書櫃也是配好一整套，整個空間很有質感，小坪數辦公室或是小家庭客廳可以選這一套。

這一組牛皮沙發非常時尚，有單人座椅、兩人椅、3人椅、還有貴妃躺椅，配合室內空間自由組合。

牛皮沙發流線型設計符合人體工學，我們實際試躺真的很舒服耶~單人座沙發還可以360度旋轉，大加分。

光是這款就超過40種顏色可選，材質棒又時尚，喜歡設計感的朋友，這一套牛皮沙發一定要列入口袋名單。

這一款4人座沙發加腳椅，坐墊可以往前拉出、椅背多段式調整，或坐或躺都很舒服。

重點是細節很多，我們好喜歡。

側邊扶手可翻起當側躺頭枕，底下還有收納空間。

附有可分離式黑色小茶几，不用時可直接放在扶手處不占空間。

坐墊可以拉出，椅背連動傾斜，加上頭部可多段式調整角度，符合人體工學特別舒適。

以現場看到這一款沙發是亞麻布材質，顏色就多達20多種。不喜歡亞麻布也可以換皮的、貓抓布、涼感布、機能布等其他材質，有自家工廠就是很方便，完全滿足客人各種需求。

這一套沙發坐墊一樣可以拉出，椅背會連動傾斜成符合人體工學的角度，最棒的是腳椅可翻開，裡頭多了大容量收納空間!

我好喜歡這一款頸枕部分，完全包覆支撐頭部，一坐下就立即感到放鬆的舒適感，舒服到不想起身了啦~XD。貓抓皮與涼感布材質，觸感舒適也比較耐用，小家庭客廳選這套沙發很可以耶。

辦公室桌椅

這一區有很多多功能椅子。我個人非常推薦這一款電競椅。

除了氣壓升降椅子高度、座椅前方可拉出腳靠墊、背椅有6段式角度，最低可以完全平躺、手把也可以自由調整角度，還有附頭枕、腰枕…這樣多功能椅子價格不到5000元!!當然要買啊~~

餐廳桌椅

接著帶大家來看看先進傢俱的餐桌椅，種類超多!

圓桌、方桌、長桌、吧檯高腳桌通通有，材質包含岩板、原木、超晶石、櫸木、橡膠木等應有盡有，桌子跟椅子都可以自由搭配，價格跟連鎖量販店差不多，但是材質好很多，經濟實惠價格透明，依照預算添置喜歡的餐桌椅完全無負擔。

先進傢俱餐桌椅都是分開計價，目前只有這一組是整套出售，價格超便宜。

亮面岩板材質耐高溫又耐刮，很好清潔，這樣一桌4椅一整套只要6900元，CP值大爆表啊!!

想要找變形餐桌的朋友，下面這兩款我個人非常推薦。

有客人來的時候，把圓形跳桌旋轉一下就可以輕鬆變形加大桌面，充滿機能性又是耐高溫耐刮好清潔的岩板材質，廣受小家庭喜愛。

另一款變形餐桌也是岩板桌面，兩邊平移輕鬆拉出就可加長桌面，平時是4人桌，拉出加長變成6-8人桌，靈活變化有夠讚!

還有高腳吧檯桌也很適合小坪數空間，單身貴族挑選這種高腳吧檯桌椅，餐桌或是工作桌兩種用途都很適合。

這裡的材質真的很不錯，像上下圖這兩張吧檯桌材質是山毛櫸、橡膠木，價位只要5、6千很超值。

高腳椅椅有很多款式，要設計風格的時尚款還是中規中矩傳統款通通有，顏色款式都可以自由搭配，不必成套購買相當有彈性。

這裡還有一長排的櫥櫃，3尺4尺5尺通通有，款式非常多超過20多種，挑完餐桌椅再來這邊挑選櫥櫃，一站購足好方便。

這一區鞋櫃有各種尺寸與高度，雙門、三門收納功能很強，家裡鞋子很多需要收納的朋友，快來這裡挑選。

兒童書桌也有好多款式，顏色好繽紛啊~

一般在外面賣場買書桌顏色都是固定沒得選很單調，這裡的書桌有多種顏色可選，抽屜把手還有可愛的小花造型呢。

桌面板加厚、除了一般插座孔還有附上USB插孔更貼心，馬卡龍顏色讓人看了好喜歡，一套書桌只要5500超便宜!

先進傢俱x愛庫家居評論

彰化在地近30年的家具大廠超過3000坪賣場展示項包含沙發、床組、床墊、衣櫃、書櫃、餐桌椅、辦公

桌…等，萬件商品超好逛，有專業的空間規劃師提供系統家具、廚具客製化製作，自產自銷批發價格真的很超值!有專屬司機配送，台中彰化地區滿6000就可免運送達並且含安裝定位，提供家具售後維修、保養諮詢等售後服務，要挑選家具直接到先進傢俱x愛庫家居一站購足太方便了，省錢省事又有優質服務，值得推薦給大家。

先進傢俱x愛庫家居 資訊

官網: www.icaku.com

粉絲團: 先進傢俱（icaku愛庫家居）FB

IG: @shianjin_icaku_furniture

LINE客服ID: @icaku

地址:彰化縣鹿港鎮臨海路三段432號(地圖)

營業時間:周一至周日 早上9:00~下午18:00

電話:04-7787332