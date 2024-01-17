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南京復興站真的是美食戰場新的店面一直開最近在慶城街1號店又開了一間韓式燒烤

這間厲害的是，有韓式小鮮肉幫你桌邊燒烤。讓你只動口不動手還能眼睛吃冰淇淋。

比較特別的是這間有獨特的燒酒組。直接購買一套全部加在一起就能享受韓系燒酒滋味

本家選手村環境介紹

這間位於慶城街1號2樓的韓式燒烤本家選手村

店面裝潢滿韓系風格，帶點燈光裝潢看起來非常有格調

個人是不知道本家選手村的意思是什麼

但不管店內的裝潢或是招牌都使用一隻老虎的形象，也算是蠻有趣的

南京復興韓式烤肉推薦的這家本家選手村可隆納的人數大概可以超過50位以上的客人

超級適合公司聚餐跟公司尾牙就算是情侶小約會也是適合的喔

今天我們到訪的時候剛好是他們的試營運

現在試營運的優惠有三層豬五花買一送一

在拍照的時候一直有幾位韓式歐爸的店員走來走去的一直吸引我們的目光

尤其是照片中的這一位歐巴身材很好捏

手臂相當的粗大肥厚

在本家選手村的內用區域也有一個調酒吧

因為菜單裡面也有調酒可以點所以調整應該是現場調製的吧

不知道為何看到這個老虎就會讓我想到韓國補習班，真的是蠻有趣的

這家韓式燒烤有特別的地方就是他們有燒酒組合，只要購買一組就能全部直接加好加滿，就是一個已經有按好喝比例調配的燒酒

冰箱最下層就是他們的調酒組，不過因今天我們都騎車就不方便點這調酒了

店內點餐掃描QRCODE就能點餐，菜單也在app裡面

本家選手村韓式小菜吃到飽

一開始上桌這麼大一盤的韓式小菜真的有讓我們嚇到，裡面有包肉生菜、芝麻葉、醃泡菜、醃蘿蔔、海帶芽、醃製豆芽菜

這些小菜都可以無限續點，可搭配燒烤肉片或者韓式火鍋一起食用

另外有提供一盤洋蔥甜醬，這個是用來沾烤肉吃的，味道帶點甜味，搭配烤肉確實不差

本家選手村菜單介紹

來本家選手村點餐是使用APP看菜單，後面再與店員點餐(可能是試營運關係，還沒完成線上點餐系統)

這間松山區韓式燒烤有燒烤肉片、韓式火鍋，還有很特別的吉拿棒可以點，他們的調酒組合也很厲害

我們是用手機截圖，仍須以現場販售的品項為主

本家選手村燒烤介紹

來這邊享用韓式燒烤一開始會有韓系帥哥先幫你準備，像是在鐵盤上鋪上錫箔紙跟擦拭豬油等服務，可以看到這位服務生的手臂有練過，很粗很大呢

我不知道是不是因為試營運的關係，服務員有幫我們桌邊烤肉，不管是不是三冷豬肉或者是牛排都有幫我們烤

粗大的手臂夾肉感覺肉片都變好吃了

冷三豬肉買一送一 220元

我們這次點了一個試營運買一送一的冷三豬肉，聽店員說這種肉片就是要烤到焦脆

味道才會比較香，所以有一份冷三豬肉就交給店員處理

將這個三層豬肉烤至焦黃酥脆，雖然吃起來口感偏應有點烤到像是肉乾

但意外的是，這個豬肉的香氣帶點焦香確實好吃許多耶~因為烤得很乾把油脂逼出

所以吃起來也不會有油膩感，好吃!

板腱肉(醬) 360元

這個板腱肉看起來挺厚的喔，跟鮮肉店員的手臂一樣

因為這塊肉品比較難處理，所以這塊板腱肉都是全程給店員處理

在店員的巧手下，一大塊的板腱肉沒一分鐘就被分切成好入口的大小

將其肉片烤至表面酥脆，就將醬料一口氣的淋下去拌炒，這樣就不會讓肉品吃起來太鹹

一烤完這個板腱肉隨著醬汁的香氣，瞬間讓我們口水直流阿~看起來真的很好吃捏

不得不說這個韓系歐爸很會烤，看起來相當鮮嫩多汁，就跟他本人一樣

吃韓式燒烤一定要用包肉生菜塞滿韓式泡菜、蒜苗跟其他小菜包好包滿，這樣吃才爽阿

不過本家選手村還有另外提供芝麻葉包菜，吃起來跟包肉生菜相比，還多了一種不同的氣味

蔬菜盤 150元

這個蔬菜盤個人是覺得有點小貴，畢竟只是幾片洋蔥跟兩朵香菇還有切片杏鮑菇之類的..

如果想要飲食均衡，想要吃烤肉又吃青菜，不如多點幾份包肉生菜，就算不包肉也可以直接吃

這份蔬菜盤也是韓系歐爸幫我們烤的~烤的也是蠻不錯的

不管是玉米還是香菇都烤到水嫩水嫩的

尤其是這個香菇，真的烤到都流水了~咬起來好JUICY

牛肉大醬湯 280元

這碗牛肉大醬湯本來以為會是兩人份的份量，但實際上桌只有一個人的份量

不過有搭配燒烤可以分食一起享用~裡面的牛肉應該是使用雪花牛肉片

搭配韓式大醬熬煮成的大醬風味湯

這碗大醬湯喝起來略帶點辣感，但有將裡面的食材與牛肉片的味道熬煮至湯底內

喝起來挺溫順的，能喝到濃郁的牛肉香氣

吃烤肉的話可以多點一碗湯，這樣才可能會有飽足感XD

蜜桃氣泡飲+柚子茶

因為我們今天到訪時都是騎車，實在是無緣享用它們的調酒組合，所以只能點兩杯軟性飲品過過癮

不過這兩個飲品就像一般喝到的那種軟性飲料，基本上可點可不點~

還是喝韓式燒酒比較過癮拉

如果不加兩個軟性飲品的話，我們有機會花費可以低於1000以下..泣

以新開幕的韓式燒烤店來說，這家本家選手村不論在環境、餐點品質都蠻不錯的

尤其是它們比較新穎的韓式調酒組合跟吉拿棒甜點，會讓人覺得有趣

想必老闆在找店員應該也是有看顏值，有手臂粗壯的直男店員，也有小狗眼可愛的韓式男店員

我想在點餐的時候應該也能點店員幫你服務吧XD

店家/景點資訊

店家名稱：本家選手村

所在地址：105403臺灣台北市松山區慶城街1號2樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:00

店家電話：02 2874 7087 Google即時導航





交通資訊

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