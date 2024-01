老饕朋友約來去信義區一家新飯店「瀚寓酒店」的「弈夢紅樓」粵菜餐廳,

這次是來試試「弈夢紅樓」為了年菜不想在家吃的朋友推出的「龍躍金喜盛宴」,

龍躍金喜盛宴有十人版的和因應現在很多都是小家庭也推出五人版的,

他們使用的都是高檔食材每道菜都是精心設計,

而且改良了粵菜許多重油重鹹吃起來不會有負擔,

另外他們也有推出外帶年菜「瀚寓經典 七喜臨門」,

記得要三天前預約喔~

內容目錄 Toggle

弈夢紅樓 店家環境

▲ 其實我進來的時候有種上海灘餐廳的感覺,

很想在這邊多拍幾張照片,

應該也適合女生穿旗袍來拍照~

▲ RED Bar

在餐廳旁邊還有一個酒吧,

這個酒吧很特別,

不僅僅是環境很新中式,

連他們的調酒都是以台灣各地產的酒為主來調製,

有興趣的朋友可以來試試看喔~

「酒後不開車、未成年請勿飲酒」

▲ 他們餐廳名稱叫做「弈夢紅樓」,

所以包廂名稱自然而然也跟經典文學「紅樓夢」有關~

紅樓夢小常識 《紅樓夢》也稱《石頭記》,中國古典長篇章回小說,是中國大陸定義的四大小說名著之一。《紅樓夢》書內提及的別名,還有《情僧錄》、《風月寶鑑》、《金陵十二釵》。故事是從女媧補天時所剩下的一塊石頭講起,因無才補天而隨神瑛侍者入世,幻化為賈寶玉降世時口銜的美玉以遊歷世間,因此又名《石頭記》。 (維基百科)



▲ 這次我們坐的包廂其實也可以跟旁邊的包廂打通變成大包廂,

有需要的朋友也可以來預訂喔~

弈夢紅樓 「龍躍金喜盛宴」 菜單價格





▲ 「龍躍金喜盛宴」

每桌$26,800+10%元起 (可供十人食用)

或$12,800+10%元起 (可供五人食用)。除了可以在現場吃的「龍躍金喜盛宴」,

也貼心推出外帶年菜「瀚寓經典 七喜臨門」。

七道精選料理可以自由選搭,

有「罈香級品佛跳牆」、「火瞳津白燉土雞」、「開運紅燒金元寶」、「蔗香煙燻古早雞」、「蒜子燒汁龍虎斑」「野放白切古早雞」、「埔里紹興醉鮮蝦」可以選擇。

讓負責掌杓的婆婆、媽媽們輕鬆準備年菜,歡喜圍爐過好年。

◎預購日至2024年02月04日止,

訂購完成至出貨需要至少3天工作時間

◎現場提貨日2024/02/05~02/11,

13:00~17:00

◎即日起至2024年元月14日前訂購

可九折優惠。

◎訂購請洽瀚寓酒店弈夢紅樓餐廳

預購專線:(02) 2722-7377

傳真:(02) 8758 3778



弈夢紅樓 龍躍金喜盛宴

瀚寓旺年六彩碟

他們的開胃前菜包括有金都小排骨、麻辣牛肚絲、陳紹醉雞卷、陳醋海蜇頭、醋溜脆川耳、桂花釀白玉,

雖然是開胃前菜但每道還是非常精緻有份量,

我個人非常喜歡金都小排骨和麻辣牛肚絲,

金都小排骨甜而不膩非常開胃,

而麻辣牛肚絲算是重口味的一道,

麻麻的不會太辣能吃點小辣的我都可以接受喔,

還有醋溜脆川耳微微酸酸的味道真的非常開胃,

這六道真的讓人非常開胃,

可見主廚的用心~

罈香魚翅佛跳牆

他們家的佛跳牆屬於非常精緻有點小奢華的,

端上來就是每人一小盅,

雖然是小小的但裡面的料非常的多,

他們的佛跳牆是先以老母雞、排骨等真材實料吊湯,

北海道海參、干貝、清湯鮑用上湯煨煮入味後,

將所有食材與湯底一起燉煮8小時,

至湯頭呈現琥珀色,

達到入口滑潤自然鮮甜回甘,

豐富的膠原蛋白更是冬令進補食療良品,

是道做工繁複費時粵式功夫大菜~

香蔥煎焗鮮鮑魚

他們家的鮑魚跟我們普通在外面吃的料理方式非常不同,

鮑魚應該是用煎的方式去料理,

煎完再用主廚密製醬汁做完美搭配,

鮑魚加上旁邊的麵一起吃真是特別的組合,

除了可以吃到鮑魚的鮮甜還有一點飽足感~

蔥油鮮露龍虎斑

這個龍虎斑絕對是過節應景菜色,

主廚選用屏東海水養殖、當天新鮮直送龍虎斑,

這麼新鮮的的龍虎斑肉質Q彈肉汁豐富,

再淋上主廚秘製醬汁,

起鍋前再以蔥油爆香,

魚肉非常鮮甜軟嫩,

真的非常好吃~

翡翠干貝虎蝦球

這道利用頂級海鮮食材和醬汁搭配完美呈現高檔粵菜料理,

使用非常新鮮的干貝和虎蝦加上主廚秘製醬汁,

醬汁的味道還可以襯托出海鮮的鮮甜,

分量看起來不多但是非常滿足~

燒汁甜蔬豬肋排

他們家的豬肋排非常的大塊,

一上桌就讓我這個愛吃肉的口水不斷分泌,

他們家的豬肋排跟我們外面吃的美式豬肋排調味方式非常不同,

不會像美式豬肋排吃起來很甜膩,

只有醬汁裹覆在豬肋排上微微的鹹香,

而且豬肋排非常的嫩很容易入口,

愛吃肉的朋友絕對不要錯過~

上湯蟹肉長年菜

過年怎麼能不吃長年菜呢?!

這道長年菜本來就是一道非常搞剛的菜,

光去除長年菜的苦味就是一個難題,

在這吃就不需要考慮那麼多,

長年菜吃起來只剩下微微的苦,

搭配旁邊已經煨到只剩下甜味的蟹肉,

讓不喜歡吃長年菜的我也多吃了幾口~

精緻手作美甜品 & 四季鮮水果

飯店內好像也有自己的點心房,

所以他們的千層蛋糕也是自己飯店做的不是外面買的,

吃起來甜而不膩而且多層的口感真的很好吃,

另外水果也是選擇很新鮮當季的水果,

也是非常不錯;

整體而言他們的粵菜料理屬於改良過的粵菜料理,

沒有那麼重口味對現代人來說真的比較健康比較適合~

弈夢紅樓 店家資訊

弈夢紅樓 x Hanns House 瀚寓酒店

粉絲專頁:https://www.facebook.com/hannshouse2019/

【弈夢紅樓】營業時間:

午餐時段11:30~14:00 (last oder13:30)

晚餐時段17:30~21:00 (last oder20:30)

【RED Bar】營業時間:

周日~四18:00~23:00 (last oder22:00)

週五~六及國定連續假日延長營業至01:00 (last oder24:00)

Bar food 21:00開始提供

訂位專線:(02)2722-7377

店家地址:11071台北市信義區基隆路一段206號2樓

本文章出自艾斯的美食視界:https://blueice.tw/hannshouse/