2026宅配年菜！良品開飯百款宅配年菜任你選，名店招牌菜色輕鬆上桌 滿額再贈全雞湯。

「良品開飯」是台灣知名的年菜與冷凍料理品牌，集結全臺大街小巷具故事性與好口碑的餐廳、老字號名店，共同研發多元的經典佳餚。

「良品開飯」每年推出的宅配年菜備受歡迎，當然，2026年也是沒有缺席，網站上有百道菜色可以選購，各種菜系、各國料理，想吃什麼幾乎都能在這找到，比一般綁定好的品牌年菜來得有彈性許多，可以依喜歡的菜色、份量照需求和預算一次買齊，是許多家庭過年圍爐的熱門選擇。

✔ 下單滿額好禮：

滿888送稻香米飯、滿1288送麻油猴頭菇、滿1888送經典月亮蝦餅、滿2888送隨機口味牛肉爐，滿4288再送隨機口味全雞湯

✔ 年菜預購出貨時間：

1/26～1/30、2/2～2/6

✔ 年菜現貨：

11/17 官網開賣（3到5個工作天到貨）

--

今年除夕是在2/16，所以在單品頁面上可以選擇現貨、1/26-1/30區間到貨，或是2/2-2/6到貨。由於是冷凍年菜，所以比較不用擔心保存問題，直接在家等年菜上門，想吃的時候直接覆熱就好。

「良品開飯」的年菜價格已經很實惠，如果滿額還有再額外贈送多樣好禮，難怪每年總是訂單滿滿，讓人不愛都難。

「良品開飯」除了自家研發的菜色之外，近年來還陸續跟知名餐廳，甚至是排隊名店合作冷凍年菜。像是耳熟能詳的「林聰明沙鍋魚頭」、「桐花私房料裡」等，都不必親自到店裡用餐，還能一次在餐桌上一網打盡。

你可以挑自己喜歡的菜色單品，一次在「良品開飯」買齊。

終於不必費心到市場買菜、辛苦的備料，過年一大早就要在廚房開工，甚至忙到吃飯時間還無法一起坐在餐桌旁用餐，解決了好多麻煩、也省了荷包，多方便、多好。

想當然，過年桌上常見的櫻花蒲燒米糕、佛跳牆、紹興梅干封肉，都能在「良品開飯」的年菜中找到。

象徵圓滿、元寶的水餃、珍珠丸，更是嚴選澎湖花枝丸領導品牌「宏裕行」及米其林必比登餐廳「人和園」的菜色，在家就能輕鬆享用到美味又體面的年菜。

▲林聰明經典沙鍋菜/鰱魚頭

「良品開飯」自2025年，與嘉義「林聰明沙鍋魚頭」合作，讓過年時的餐桌上，不必費心炸魚頭、熬湯底，就能出現排隊名店的沙鍋魚頭滋味，增添年年有餘的喜氣。

「林聰明沙鍋魚頭」的招牌湯底依舊維持水準，超過十小時熬煮的豬骨高湯加上特製沙茶和獨家配方，口味是帶點甜度的南部風味，濃郁鮮香富層次，各種食材吸滿湯汁也是風味十足。

經典沙鍋菜裡頭的餡料也是很豐盛，大白菜、豆腐、豆皮、木耳、豬肉片都沒有少。當然，也可以自己到商場買喜歡的食材加料。

能在家直接開鍋享受這份靈魂名菜，實在太幸福。冷冷的冬天來上一鍋，配上一碗白飯，那種停不下來的美味，讓今年年菜瞬間升級成五星級饗宴。

▲超級特厚月亮蝦餅

這款超級特厚月亮蝦餅堪稱「良品開飯」的人氣王，厚度足足有1.5公分，真材實料完全沒話說。愛吃月亮蝦餅的人可以嘗試看看，這款不只是「厚」，根本是鮮味與誠意一起爆表。

內餡使用80%基隆鮮白蝦，一口咬下就是紮實的Q彈蝦肉，原味就鮮甜到讓人驚艷，搭配附贈的酸甜羅望子沾醬後，又多了層次與清爽感，超級涮嘴。厚實、鮮味濃、咬感爽，難怪吃過的人都會直接回不去其他品牌。

其實就不用等到年菜，平日只要用氣炸鍋就能輕鬆料理，當下酒菜、便當菜，甚至小孩點心都非常討喜。

▲蜜汁雙方

蜜汁雙方就是經典的湘菜－富貴雙方，光聽就很吉利，很適合作為年菜。甜而不膩的蜜汁火腿，加上酥脆的烤方，以及柔軟的四方餅，帶來鹹、甜、酥、軟的豐富口感。

這道蜜汁雙方是「良品開飯」一直以來的熱銷款，畢竟這道功夫菜不是自己在家可以輕鬆做出來的，「良品開飯」一組12份只要$499，輕鬆以電鍋、烤箱加熱，十分鐘就能上桌。

必須說，我也在滿多餐廳吃過蜜汁雙方，但「良品開飯」的價格不僅只有一半，而且口味卻絲毫不輸，是我當天的前三名。

外表看似樸實，但四方餅的Q彈與極酥烤方的高口感反差，加上討喜的甜甜蜜汁火腿，真的男女通吃，老少咸宜，沒人會不喜歡它。

▲熊家 整隻豬腳

整隻油亮的大豬腳一端上桌馬上吸引眾人目光，「熊家」可是在屏東萬巒的豬腳名店，1948年創立至今已快八十年，特選豬前腿搭配中藥材滷製，以皮Q肉彈、肥而不油、油而不膩為人喜愛。

在臺灣傳統習俗中，豬腳其實有補運、強健、添壽的意涵，所以年節端上桌絕對體面，長輩也會喜歡。

其實我本身是不太喜歡吃肥肉的人，所以對於豬腳也是沒有涉獵，但「熊家」豬腳真有讓我驚艷，不僅滷汁入味卻不死鹹，瘦肉軟嫩不乾柴，最重要的是皮超Q，膠質滿滿，絲毫沒有我不喜歡的油滑感。

除此之外，還有附上「熊家」特製沾醬，帶有濃濃的蒜味，鹹香百搭，不論是佐豬腳或是作為水餃沾醬，都很適合。

▲桐花 芋香米食盅

「桐花私房料理」是台北知名的客家餐廳，其經典料理絕對少不了這道芋香米食盅，也是幾乎每桌必點的招牌人氣菜色。

鍋底是以自製的湯底與油蔥等配料熬煮而成，單喝就十分夠味。加上海鱺魚肉、虱目魚丸更添海洋鮮味。

主角米粉選用新竹尖山百年米粉廠製作的手工米粉，久煮不爛；而我最愛的芋頭更不用說，苗栗檳榔心芋頭鬆軟好入口，香氣也很足，每口吃起來都覺得很幸福。

▲人和園蘆筍百合

▲ 南門市場 冬筍烤麩/ 油燜雙冬/ 雪菜百頁

如果家中本來就會自己做年菜，需要一些開胃小菜作為餐桌上的綠葉，「良品開飯」也有販售。

不曉得有沒有人跟我一樣，每年過年都會到南門市場買年菜，但一踏入就是夢魘，不僅會被人群推著走，連結帳都要摩肩擦踵。但如果在「良品開飯」買，只要待在家就能收貨，簡單加熱就可以上桌，省時省力。

烤麩這道料理對我來說，是充滿童年回憶的滋味。小時候總喜歡在廚房看奶奶做年菜，奶奶怕我拿刀、近火危險，所以總是把一些有趣的小工作交給我，撕烤麩就是其中一項。

這幾年來，吃了幾間尋找記憶裡的味道，還是南門市場店家的口味最為貼近。軟中帶Q，吸飽醬汁但不過鹹過油；冬筍爽脆，冬菇厚實鮮香。如果沒吃過的，建議嚐鮮看看，不會讓你失望的。

相信很多人很排斥過年，就是因為要費心準備年菜，那「良品開飯」就是你最好的廚房好幫手，官網上不僅有百款可以任選，還和許多人氣名店合作冷凍年菜，從前菜到功夫大菜，到經典年菜再到收尾甜點，都能輕鬆覆熱輕鬆上桌，選擇多、美味又便利。

現在下單還有滿額贈：滿888送稻香米飯、滿1288送麻油猴頭菇、滿1888送經典月亮蝦餅、滿2888送隨機口味牛肉爐，滿4288再送隨機口味全雞湯，不要猶豫了趕快下單！

※備註：年菜預購出貨時間可選擇1/26-1/30、2/2-2/6



