台北中正—鱷吐司 A Toast｜厚吐司張大嘴的早晨 48小時發酵老麵的柔軟魅力｜公館、台大、三總汀州

位在台大公館商圈的「鱷吐司 A Toast」，是主打以48小時發酵老麵麵糰手工製作的超厚鮮奶吐司，口感柔軟濕潤又帶有些嚼勁，無添加對於腸胃敏感者來說也更為友善。

吐司本身則符合店名，將一整片厚達四公分的吐司對半剖開，像鱷魚張大嘴巴般把滿滿餡料“咬”在中間，視覺效果滿滿。

而無論是鮮奶吐司、手工蛋餅或是漢堡，「鱷吐司 A Toast」選項豐富、份量不小，難怪成為公館早午餐中備受推薦的選擇，很適合假日悠閒地來一份療癒又飽足的美味。

「鱷吐司 A Toast」位於公館商圈內，從捷運公館站四號出口出站，步行約五分鐘即可抵達，交通相當便利。

在公館附近走跳了一陣子，發現這一帶餐飲店面汰換速度挺快，但「鱷吐司 A Toast」自2020年開業至今，成功挺過疫情，可見其實力不只是賣萌而已。

店面坐落在巷弄轉角，隨處可見結合童趣的小鱷魚元素，可愛又帶點叛逆，正如這裡的餐點般充滿創意與個性。

「鱷吐司 A Toast」的座位以兩人桌為主，約可容納20人左右，空間不算大且略微擁擠，不適合久待。但因為有兩面採光，白天室內光線明亮，簡單拍個食物照還算可以。

▲G餓遊戲 $88

「鱷吐司 A Toast」主打使用48小時發酵的老麵麵糰手工製作鮮奶吐司，並堅持無添加，風味純粹、對腸胃也更為友善。

每片吐司都有四公分的厚度，外層先煎後烤，但整體口感還是比較偏濕潤柔軟。

鮮奶吐司散發濃郁奶香，每一口都柔軟香甜；裡頭餡料則是起司、炒嫩蛋、香煎雞肉、高麗菜絲，最後淋上美乃滋增添滑順度與風味。

整體來說，口味中規中矩，好吃歸好吃，份量也有飽足感，但就沒有太特別之處。

▲BBQ香煎雞胸 $95

這道和上一款吐司，我吃得出來的差異僅有醬料。如其名，這道吐司有加上BBQ醬，所以整體多了鹹酸甜以及煙燻的風味，較重口味。

但我挺喜歡「鱷吐司 A Toast」的雞胸，煎得不乾柴，反而嫩口多汁，也保有原肉的肉感。

▲松露野菇牛肉堡 $160

松露野菇牛肉堡一上桌便香氣四溢，濃郁的松露香撲鼻而來，讓人迫不及待想大咬一口。

手打牛肉漢堡排厚實多汁，咬下時牛肉香氣與野菇的柔和菇香交織。野菇炒得濕潤卻不油膩，與微酥的漢堡包形成對比，再加上松露美乃滋點綴，整體層次豐富。

但由於家附近就有間差不多類型的韓式吐司「走花路早餐」，所以並不會特意，也不建議大老遠到公館吃「鱷吐司 A Toast」；不過若是附近的學生、上班族，倒是可以作爲早午餐選擇之一。

鱷吐司 A Toast / FB

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄7號

電話：02-2363-0101

營業時間：周一至周五08:00-15:00；週六週日07:50-15:00

※備註：免酌收服務費 / 每人低消$100

（用餐日期：2025/7）



