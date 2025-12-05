年味滿桌超澎湃！鴻蝦匯年菜外帶把泰國蝦、旭蟹與鮑魚佛跳牆一次帶回家。

竹北「鴻蝦匯泰國蝦料理」推出的 2026 年菜外帶以海鮮為主軸，從七星斑到鮑魚佛跳牆都能一次品嘗。外帶料理 7880 元起、內用年菜 9880 元起，是能同時兼顧節慶氛圍與備餐便利性的年節選擇。

餐廳年菜外帶以整桌組合呈現，料理當天簡單加熱即可享用，內容包含冷拼、泰國蝦料理、海鮮米糕與佛跳牆等。若選擇現場內用，還能享冰淇淋吃到飽，適合家庭聚餐。

開場冷拼層次豐富 滷豬腱、鮑魚與沙拉搭出澎湃感

三陽開泰冷拼份量扎實，滷豬腱口感 Q 彈、鹹香入味，搭配鮑魚與開胃沙拉，整體呈現大方、層次分明，是非常有年味的前菜組合。





八款泰國蝦任選 胡椒濃香、檸檬清爽、每斤份量誠意十足

內用可從八款蝦料理中選兩道，每道皆為一斤份量。胡椒蝦香氣濃厚，檸檬蝦酸度明亮，蝦子已開背去腸泥，乾淨好剝。外帶版本因避免影響風味不提供檸檬蝦。

田野野放黃金雞金黃上桌 皮香肉嫩、長輩最愛的傳統口感

野放玉米雞肉質緊實不柴，金黃色外皮帶來濃厚年味。處理手法穩定，皮薄肉嫩，鹹香耐吃，是合菜中長輩普遍喜歡的主食類料理。

旭蟹蒸煮米糕與鮑魚佛跳壕 象徵富貴、料多味厚的年節主角

旭蟹米糕的糯米吸飽蟹香，味道濃而不膩。佛跳牆選用鮑魚、排骨、豬肚、鳥蛋等傳統鍋料，湯頭膠質感強、濃順厚實，份量飽滿，是年夜飯桌上不可少的主菜。

七星斑、干貝時蔬與藥膳烏骨盅 從海味到補氣的完整收束

油淋七星斑肉質細嫩、象徵年年有餘；干貝匯時蔬讓青菜升級成亮點。最後以藥膳烏骨盅暖胃收尾，湯底香氣溫潤，寓意補元氣迎新年。

甜點與果汁完成儀式感 一桌海味年菜輕鬆在家呈現

套餐附精緻點心與果汁兩瓶，讓整桌料理收束得完整又節慶。外帶可在家輕鬆加熱上桌，內用則能享受現煮熱菜與冰淇淋吃到飽，兩種方式皆能呈現滿滿年節氛圍。

鴻蝦匯複合式庭園餐廳

地址 : 新竹縣竹北市光明六路東二段77號

電話 : 03-6688987