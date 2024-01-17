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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣冬山鄉宜蘭冬山親子景點》幸福20號農場～水果及動物農莊，窯烤PIZZA.空中樹梢體驗.原木小夜燈DIY，還有庭園餐廳享

宜蘭縣冬山鄉宜蘭冬山親子景點》幸福20號農場～水果及動物農莊，窯烤PIZZA.空中樹梢體驗.原木小夜燈DIY，還有庭園餐廳享

2024-01-17 17:25:11 紫色微笑 人氣：104
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紫色微笑

發表篇數：1310篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉


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宜蘭冬山鄉幸福20號農場入園門票每人100元，幼兒100公分以免收費，可全額低消費。這裡是老家的舊豬舍、老果園改建。空中樹梢體驗、原木小夜燈DIY，還有庭園餐廳享用下午茶！

幸福20號農場 景點資訊

  • 地址：宜蘭縣冬山鄉大進村大進路446巷20號
  • 時間：五六日一10：00~17：00
  • 電話：(03) 951-3771、0932-265790
  • 官網
  • 空中樹梢體驗 250元（包含平衡走繩+坐式滑索+獨木橋）
  • 原木小夜燈DIY 300元
  • 四人份披薩DIY 899元（含2塊披薩+飲料）

幸福20號農場 景點資訊

位於大進村的小巷子裡，勇敢的把車開進去吧，裡面的停車場挺大的
也可以把車輛停放在順進蜜餞行對面的大停車場，用散步的方式逛逛周圍的商店

  • 自行開車：Google導航輸入幸福20號農場即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

幸福20號農場 空間環境

{幸福20號農場}又名水果體驗學校，以水果體驗為活動主題，提供有水果套餐、水果下午茶、體驗活動、
可愛動物區、水果披薩DIY、水果蜜餞、水果醋、鉛筆DIY、鐵牛車…

四年前去過大進村玩，吃大進村 順進蜜餞廠(免費試吃)，當時還沒有這個農場，沒想到大進休閒農業區越來越豐富，久聞幸福20號農場，但總覺得有小孩子去比較好玩，假日跟著老姐家一起幸福出發…

HAPPY~~


園區挺大的，有很多DIY活動


鐵牛車巡禮


坐上來先來個鬼臉搗蛋


小朋友最喜歡蓋印章


這兩個小妮子卻蓋在手上


放出去的小孩~~玩吧


餵兔子


假日限定~窯烤PIZZA不便宜啊~


有點薰衣草森林的FU

莊園裡的一磚一瓦、一窗一樑，花園裡的每座搖椅、每個柵欄，都是熱愛自然、老闆以十年來收集的建材打造；餐廳裡幾棵裝飾空間的美麗樹幹，也是從務農數十載的父母果園搬來的蓮霧樹，每棵樹的背後都有一個故事


咩~~也太靠近了吧
這裡的羊很隨性，會自己出來逛街

這裡唯一的缺點是，動物讓我過敏，一直打噴嚏流眼淚(這好像是我個人問題^^”)

幸福20號農場 DIY體驗


玩累了，來吃點東西吧


好多果醋


餐廳

幸福20號農場 菜單價位


入園消費全拿出來抵吧


還不錯吃


垃圾零食小孩子吃得好開心


小貝果也有的喝喔


拍照的好景點


口愛~~


裝口愛的好地方^_____^

嘿嘿嘿嘿(快樂地跑，他老媽抓不住啊)

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