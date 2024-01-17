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宜蘭冬山鄉【幸福20號農場】入園門票每人100元，幼兒100公分以免收費，可全額低消費。這裡是老家的舊豬舍、老果園改建。空中樹梢體驗、原木小夜燈DIY，還有庭園餐廳享用下午茶！
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幸福20號農場 景點資訊
- 地址：宜蘭縣冬山鄉大進村大進路446巷20號
- 時間：五六日一10：00~17：00
- 電話：(03) 951-3771、0932-265790
- 官網
- 空中樹梢體驗 250元（包含平衡走繩+坐式滑索+獨木橋）
- 原木小夜燈DIY 300元
- 四人份披薩DIY 899元（含2塊披薩+飲料）
幸福20號農場 景點資訊
位於大進村的小巷子裡，勇敢的把車開進去吧，裡面的停車場挺大的
也可以把車輛停放在順進蜜餞行對面的大停車場，用散步的方式逛逛周圍的商店
- 自行開車：Google導航輸入幸福20號農場即可到達
- 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
幸福20號農場 空間環境
{幸福20號農場}又名水果體驗學校，以水果體驗為活動主題，提供有水果套餐、水果下午茶、體驗活動、
可愛動物區、水果披薩DIY、水果蜜餞、水果醋、鉛筆DIY、鐵牛車…
四年前去過大進村玩，吃大進村 順進蜜餞廠(免費試吃)，當時還沒有這個農場，沒想到大進休閒農業區越來越豐富，久聞幸福20號農場，但總覺得有小孩子去比較好玩，假日跟著老姐家一起幸福出發…
HAPPY~~
莊園裡的一磚一瓦、一窗一樑，花園裡的每座搖椅、每個柵欄，都是熱愛自然、老闆以十年來收集的建材打造；餐廳裡幾棵裝飾空間的美麗樹幹，也是從務農數十載的父母果園搬來的蓮霧樹，每棵樹的背後都有一個故事
這裡唯一的缺點是，動物讓我過敏，一直打噴嚏流眼淚(這好像是我個人問題^^”)
幸福20號農場 DIY體驗
幸福20號農場 菜單價位
入園消費全拿出來抵吧
嘿嘿嘿嘿(快樂地跑，他老媽抓不住啊)
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