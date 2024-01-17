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宜蘭冬山鄉【幸福20號農場】入園門票每人100元，幼兒100公分以免收費，可全額低消費。這裡是老家的舊豬舍、老果園改建。空中樹梢體驗、原木小夜燈DIY，還有庭園餐廳享用下午茶！

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幸福20號農場 景點資訊

地址 ：宜蘭縣冬山鄉大進村大進路446巷20號

：宜蘭縣冬山鄉大進村大進路446巷20號 時間 ：五六日一10：00~17：00

：五六日一10：00~17：00 電話 ：(03) 951-3771、0932-265790

：(03) 951-3771、0932-265790 官網

空中樹梢體驗 250元（包含平衡走繩+坐式滑索+獨木橋）

250元（包含平衡走繩+坐式滑索+獨木橋） 原木小夜燈DIY 300元

300元 四人份披薩DIY 899元（含2塊披薩+飲料）

幸福20號農場 景點資訊

位於大進村的小巷子裡，勇敢的把車開進去吧，裡面的停車場挺大的

也可以把車輛停放在順進蜜餞行對面的大停車場，用散步的方式逛逛周圍的商店

自行開車： Google導航輸入 幸福20號農場 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場： 有附設免費停車場，開車來很方便

幸福20號農場 空間環境

{幸福20號農場}又名水果體驗學校，以水果體驗為活動主題，提供有水果套餐、水果下午茶、體驗活動、

可愛動物區、水果披薩DIY、水果蜜餞、水果醋、鉛筆DIY、鐵牛車…

四年前去過大進村玩，吃大進村 順進蜜餞廠(免費試吃)，當時還沒有這個農場，沒想到大進休閒農業區越來越豐富，久聞幸福20號農場，但總覺得有小孩子去比較好玩，假日跟著老姐家一起幸福出發…

HAPPY~~



園區挺大的，有很多DIY活動



鐵牛車巡禮



坐上來先來個鬼臉搗蛋



小朋友最喜歡蓋印章



這兩個小妮子卻蓋在手上



放出去的豬小孩~~玩吧



餵兔子



假日限定~窯烤PIZZA不便宜啊~



有點薰衣草森林的FU

莊園裡的一磚一瓦、一窗一樑，花園裡的每座搖椅、每個柵欄，都是熱愛自然、老闆以十年來收集的建材打造；餐廳裡幾棵裝飾空間的美麗樹幹，也是從務農數十載的父母果園搬來的蓮霧樹，每棵樹的背後都有一個故事



咩~~也太靠近了吧

這裡的羊很隨性，會自己出來逛街

這裡唯一的缺點是，動物讓我過敏，一直打噴嚏流眼淚(這好像是我個人問題^^”)

幸福20號農場 DIY體驗



玩累了，來吃點東西吧



好多果醋



餐廳

幸福20號農場 菜單價位



入園消費全拿出來抵吧



還不錯吃



垃圾零食小孩子吃得好開心



小貝果也有的喝喔



拍照的好景點



口愛~~



裝口愛的好地方^_____^

嘿嘿嘿嘿(快樂地跑，他老媽抓不住啊)

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