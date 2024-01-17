之前只能去新加坡才能買到的「Bacha Coffee」竟然進駐到台北新光三越A8館，

「Bacha Coffee」創於1910年的摩洛哥是最傳奇的咖啡品牌，

台北新光三越A8分店更是第一家結合咖啡吧及咖啡精品店和外賣的店，

店內有超過200種精選咖啡、咖啡豆、咖啡粉、咖啡用具、咖啡禮盒還有相當好吃的可頌，

對了！他們目前每天的可頌蛋糕類的都是限量的喔，要買要趁早喔～

我們這次外帶光排隊到點餐大約花了一小時，

等現沖咖啡還遇到他們失誤忘了我們這杯又花了半小時，

所以，如果要去排隊外帶的朋友大家要有心理準備喔～

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Bacha Coffee 店家環境-咖啡吧

▲ 咖啡吧的排隊隊伍就是在照片裡右邊喔～

▲ 他們咖啡吧的位子不太多也需要排隊喔，

好像只有14個位子，

排隊的地方在咖啡吧的旁邊，

千萬不要跟外帶區搞混喔～

Bacha Coffee 店家環境-咖啡精品區

▲ 中間都是禮品區的部分，

包括有各式各樣的精選咖啡豆、咖啡粉、咖啡用具、咖啡禮盒，

甚至也有耳掛式的濾泡咖啡，

如果純粹要買這些咖啡禮品是可以直接進去不用排隊的喔～

▲ 各式各樣的咖啡豆、咖啡粉，

包裝都是超精美的～



▲咖啡用具、咖啡禮盒也是超精美的包裝，

不管是送人或是自用都很讚喔～

▲ 連櫃檯的地方也是擺滿包裝有點奢華的咖啡禮盒~

Bacha Coffee 外帶價格(MENU)

▲ 外帶MENU

不知道內用的一不一樣~

Bacha Coffee 店家環境-外帶排隊區

▲ 我們是在第二段這邊開始等的，

算起來到我們點餐需要約一小時喔～

▲ 玻璃櫃內有很多精緻蛋糕和可頌，

蛋糕有些可以買一整塊或是單買一片，

單買一片或是可頌一個的價格都不會算太貴，

大約就是80元左右~

▲ 玻璃櫃的上方還有擺一些餅乾類的喔~

Bacha Coffee 美味餐點

▲ 等了一小時點餐後就會給我們一個震動器等外帶咖啡~

▲ 其實這個杏仁可頌不是我們之前想要買的，

前面排隊的人已經把我們想買的覆盆莓肉桂可頌都買完了，

只剩下為數不多的可頌可以選擇，

所以大家要有心理準備不見得會買到自己想要的，

最好是越早去買比較有選擇的機會～

我很推她們的柑橘香菜1910咖啡蛋糕，

應該就是所謂的磅蛋糕，

香菜味道不會太重柑橘味道比較重一點，

上面還有一點食用金箔稍微有點小奢華，

還蠻好吃的喔～

▲外帶的咖啡用很精美的紙盒裝，

還配一個圓形的香草豆、香緹鮮奶油和蔗糖棒，

這是我在台灣第一次喝到的奇妙組合，

奶油加入咖啡內竟然無違和，

喝下之後有一種滑順的口感和一點香草香，

喜歡甜一點的就可以將蔗糖棒多攪拌一下就會更甜，

除了等久一點不然這咖啡真的還算是不錯喝～



Bacha Coffee 店家資訊

BACHA COFFEE(新光三越台北信義A8店)

粉絲專頁：https://www.facebook.com/BachaCoffeeOfficial/

營業時間：週日到週四 11:00–21:30、週五六 11:00–22:00​

店家地址：110台北市信義區松高路12號1樓(新光三越 台北信義新天地A8)

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/bachacoffeetaipei/