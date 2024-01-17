之前只能去新加坡才能買到的「Bacha Coffee」竟然進駐到台北新光三越A8館，
「Bacha Coffee」創於1910年的摩洛哥是最傳奇的咖啡品牌，
台北新光三越A8分店更是第一家結合咖啡吧及咖啡精品店和外賣的店，
店內有超過200種精選咖啡、咖啡豆、咖啡粉、咖啡用具、咖啡禮盒還有相當好吃的可頌，
對了！他們目前每天的可頌蛋糕類的都是限量的喔，要買要趁早喔～
我們這次外帶光排隊到點餐大約花了一小時，
等現沖咖啡還遇到他們失誤忘了我們這杯又花了半小時，
所以，如果要去排隊外帶的朋友大家要有心理準備喔～
Bacha Coffee 店家環境-咖啡吧
▲ 咖啡吧的排隊隊伍就是在照片裡右邊喔～
▲ 他們咖啡吧的位子不太多也需要排隊喔，
好像只有14個位子，
排隊的地方在咖啡吧的旁邊，
千萬不要跟外帶區搞混喔～
Bacha Coffee 店家環境-咖啡精品區
▲ 中間都是禮品區的部分，
包括有各式各樣的精選咖啡豆、咖啡粉、咖啡用具、咖啡禮盒，
甚至也有耳掛式的濾泡咖啡，
如果純粹要買這些咖啡禮品是可以直接進去不用排隊的喔～
▲ 各式各樣的咖啡豆、咖啡粉，
包裝都是超精美的～
▲咖啡用具、咖啡禮盒也是超精美的包裝，
不管是送人或是自用都很讚喔～
▲ 連櫃檯的地方也是擺滿包裝有點奢華的咖啡禮盒~
Bacha Coffee 外帶價格(MENU)
▲ 外帶MENU
不知道內用的一不一樣~
Bacha Coffee 店家環境-外帶排隊區
▲ 我們是在第二段這邊開始等的，
算起來到我們點餐需要約一小時喔～
▲ 玻璃櫃內有很多精緻蛋糕和可頌，
蛋糕有些可以買一整塊或是單買一片，
單買一片或是可頌一個的價格都不會算太貴，
大約就是80元左右~
▲ 玻璃櫃的上方還有擺一些餅乾類的喔~
Bacha Coffee 美味餐點
▲ 等了一小時點餐後就會給我們一個震動器等外帶咖啡~
▲ 其實這個杏仁可頌不是我們之前想要買的，
前面排隊的人已經把我們想買的覆盆莓肉桂可頌都買完了，
只剩下為數不多的可頌可以選擇，
所以大家要有心理準備不見得會買到自己想要的，
最好是越早去買比較有選擇的機會～
我很推她們的柑橘香菜1910咖啡蛋糕，
應該就是所謂的磅蛋糕，
香菜味道不會太重柑橘味道比較重一點，
上面還有一點食用金箔稍微有點小奢華，
還蠻好吃的喔～
▲外帶的咖啡用很精美的紙盒裝，
還配一個圓形的香草豆、香緹鮮奶油和蔗糖棒，
這是我在台灣第一次喝到的奇妙組合，
奶油加入咖啡內竟然無違和，
喝下之後有一種滑順的口感和一點香草香，
喜歡甜一點的就可以將蔗糖棒多攪拌一下就會更甜，
除了等久一點不然這咖啡真的還算是不錯喝～
Bacha Coffee 店家資訊
BACHA COFFEE(新光三越台北信義A8店)
粉絲專頁：https://www.facebook.com/BachaCoffeeOfficial/
營業時間：週日到週四 11:00–21:30、週五六 11:00–22:00
店家地址：110台北市信義區松高路12號1樓(新光三越 台北信義新天地A8)
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