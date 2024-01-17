24H韓國無人拉麵店來桃園區囉!!

我覺得這種一切自己來的店很輕鬆也很適合社恐人士

不喜歡跟別人交談的，下班後氣力放盡不想講話的

來這邊吃個麵，沒有時間限制，不用擔心被服務生雷到

你說餐點，就泡麵嘛!

所以啊想被噓寒問暖貼心服務的就去大餐廳

不想花太多錢不想講話，就來這邊吃個泡麵吧!

【24H韓國無人拉麵店】

桃園站前店就在桃園區的大同路上

招牌看起來真的很韓，也蠻可愛的

【24H韓國無人拉麵店】桃園站前店

店址: 桃園市桃園區大同路94號

電話: 0906-627-621

營業時間: 店名都叫24H，當然是全天營業囉!!

要注意的是裡面也有提供線上支付喔!

支付方式有三種，可悠遊卡，可刷卡，可line pay

一走進店裡就會看到一整面泡麵牆!!

看起來超級厲害的!!

而且這些不是裝飾品，都是真的可以吃的泡麵喔!

事實上等下結帳完就是從這邊取自己買的泡麵

底下都有編號，看一看總共有56種之多!! 真是太厲害

撇開健康因素的話，感覺可以常常來吃也不會膩! 有56種呢!!

再來一張，真的是各種口味的泡麵

好啦! 既然是無人拉麵店，就要從購買，結帳，煮麵，收拾都要自己來喔!

讓我一步一步，手把手告訴大家該怎麼做，才不會到裡面感覺手足無措 :)

第一個當然就是要先選好今天想吃什麼麵，吃乾麵，湯麵還是義大利麵

如果真的懶得自己煮的話，就選擇杯麵吧，直接熱水泡一下就可以吃

看到這個機器後請點下【立即選購】

然後開始進入選擇困難的階段，可以選擇拉麵或是杯麵

選擇不辣或是吃辣，選擇配料，選擇飲料，甚至也有台灣泡麵可以選呢

超級多樣化的

選好之後都放購物車，決定好之後就開始進入結帳囉

如果要加蛋的， 一顆是15元，大家是不是都喜歡煮泡麵加個蛋啊! 多點營養吃起來比較心安

結帳的話可以選擇悠遊卡，選擇linepay或是刷卡，都很方便呢!!

結完帳之後會出兩個單子，貼心告訴你，你所選擇的泡麵編號，就可以轉過身去泡麵牆拿泡麵囉!

泡麵堆疊很多，記得要兩隻手拿喔!

拿好泡麵之後到餐具區拿一個盒子，準備開始煮麵囉!

餐具區長這樣，建議大家可以自備環保餐具，少一雙筷子跟塑膠湯匙都是好事

把泡麵跟調味包放在盒子裡之後，接著要介紹最佛心的部分了

店家竟然有準備【免費加料】的部分!!!

有高麗菜有韓式泡菜有玉米粒有韓國魚板有蔥有酸菜，通通可以免費加呢

所以可以拿泡麵盒到這邊取用喜歡的菜

夾好之後就準備開煮啦!!

還有第二個超佛心的地方，竟然還有提供兩種飲料免費自助取用

如果想喝一些韓國飲料，也有準備喔!! 但記得一定要先結帳才能取用

選擇也蠻多的，真的好方便!!

接下來要好好介紹這神奇的煮麵機，店家很貼心地準備一整排

就算人多應該也不用等太久

煮麵機第一個要先點選是要煮湯麵 / 炸醬麵 / 義大利麵，

煮韓國拉麵的話先按一下湯麵，然後再按上面的愛心

就會開始出水

水是固定的量就不用再按鈕，好了之後就會開始煮囉!

會漸漸看到水滾起來，這個時候記得要攪拌，避免黏在鍋底燒焦

煮啊煮，上面有時間倒數，煮完之後就可以拿到桌上享用啦!!

如果想在多加料的朋友，旁邊有個冰箱

裡面有雞胸肉等等，有披薩也有小熱狗(感覺很適合加部隊鍋)，購買完自助微波後就可以吃囉!

加了菜加了蛋加了雞胸肉，吃泡麵好像變得健康起來了!

我的麵煮好上桌囉!! 到配料區加一點韓式泡菜更夠味

桌子上超貼心，有提供小小的手機架呢!還有附筆跟便條紙，讓大家可以自由留言交流

好有趣! 我應該寫一張臉書歡迎追蹤【旅美小姐】桃園區美食顧問，幫自己宣傳一下 :)

總之是個有趣的用餐體驗!

會希望家裡附近有一家，晚上想吃消夜的時候就不用煩惱

隨時去隨時有一大堆泡麵選擇，還可以免費加菜，想加個蛋也不是問題

真的是可以隨時走進去就來一客!

雖然說是無人拉麵店，可是其實是有一個真人會隨時補菜跟整理環境的

不用擔心會太髒亂! 但是記得吃完要自己收拾喔!

有趣的無人拉麵店跟大家分享!!