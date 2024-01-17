高雄美食推薦這家三輪的店，三輪的店在鳳山是眾所周知的台式下午茶好去處，相較於其他小吃店，這裡的菜單選擇非常豐富，包括了大腸、香腸、黑輪片、關東煮、冬粉、豬血湯等等。特別值得一提的是，他們的大腸和小腸都是純手工製作。三輪的店已經營業超過50年，真的可以看出他們對食物的堅持和用料的講究，尤其是烤大腸，真的會一吃難忘有夠強啦！

三輪的店｜交通方式、停車資訊

三輪的店是一間三代同堂、傳承超過50年的老店，懷舊的古早味從阿嬤開始現在傳到第三代，雖然期間搬家，但死忠的顧客仍是從一而終的追隨，現只因位在巷弄內，所以不大好停車，開車的朋友可以停到三輪的店的自家鐵皮屋前，大部分在地人還是騎摩托車來買居多

三輪的店｜用餐環境

三輪的店用餐環境很是寬敞舒適，店員待客也很親切，而且感覺也好多老客人，用餐氛圍就是那種很傳統的小店，牆壁上也有三輪的店創業過程、媒體報導跟食材介紹

桌上的放醬料的架子也是木作的，一整個很有歷史的懷舊感

三輪的店｜菜單

三輪的店有分內用單的外帶單，記得要拿對，餐點種類類也很多，必點就是烤甜不辣、香腸、米腸跟香酥大腸，然後湯就點招牌肉骨湯，關東煮那就隨個人喜好囉

這裡的烤香腸、甜不辣等烤物都是點了才烤，甜不辣會先一片片的烤，烤完才會串上竹籤，看著甜不辣顏色慢慢轉深，發出香氣，表面略帶焦黃的色澤，光看就很好吃！

關東煮是在店前的攤子上，關東煮的高湯都可以免費喝唷，旁邊有小碗自己裝

三輪的店｜推薦必點料理

初來乍到，招牌都點一輪，溢香糯米腸、純手工香腸、香烤甜不辣、烤香酥大腸、回味肉骨湯、還有關東煮，看起來就超好吃的樣子

香烤甜不辣，碳烤的甜不辣外皮微焦，帶著淡淡的香氣，一口咬下，外層酥脆，內裡則是Q彈嫩滑，好吃！

溢香糯米腸、純手工香腸，這的香腸是肥瘦相間那種，吃起來不油膩且超級多汁，加上炭香真的有夠正點，米腸也很厲害，米粒軟Ｑ腸衣還有脆感

烤香酥大腸，必點！超級好吃，烤的酥脆的大腸只簡單的撒上些許胡椒鹽提味，古早味烤大腸外層香酥，裡頭則保持著Q彈的口感。那令人難以忘懷的烤肉香氣，再搭配上清爽的蘿蔔片，不僅解了油膩，還帶來了一抹清甜。這樣的搭配真是天作之合

黑輪、米血、白蘿蔔，關東煮也很清甜好吃，但我覺得他的烤物真的太強了，相較起來關東煮就稍嫌遜色

回味肉骨湯，幾乎是每桌客人都點！湯喝起來清甜爽口不油膩，肉骨超軟嫩，幾乎是入口就化掉的那種，必點

在三輪的店用餐時，可以深深感受到老闆一家對於「傳承」美食的誠摯。他們堅決不使用防腐劑，且只選用新鮮食材來製作。這樣的家常味道，已深深印在鳳山居民的心中。分享一家充滿溫情的鳳山小吃老店給大家

三輪的店

地址：高雄市鳳山區八德路296巷25號

電話：0953 696 085

營業時間： 11:00–19:00（週日公休）

延伸閱讀