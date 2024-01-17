中壢鐵板燒推薦這家金丰饌平價鐵板燒，之前看網友有分享這家新開的鐵板燒金丰饌平價鐵板燒，開在中壢夜市旁邊感覺好像不太妙，要跟夜市搶生意也不是這麼簡單，對面還有很多老字號的平價牛排館，後來實際來吃過一次金丰饌平價鐵板燒，根本完全不需要擔心啊，金丰饌平價鐵板燒有夠強啦，內用竟然可以免費無限續菜，白飯、湯品和飲料暢飲！這還不吃爆！

金丰饌平價鐵板燒｜交通方式&停車資訊

金丰饌平價鐵板燒的地點就靠近中壢夜市，而且從中午十一點就開始營業，中午都沒有休息，一路營業到凌晨12點半，附近很多收費停車場可以利用，我其實已經來第三次了，這次才拿相機來拍，最好避開用餐時段來，因為用餐時段一定是大排隊，大概維持兩小時左右都是爆滿狀態

金丰饌平價鐵板燒｜用餐環境

金丰饌平價鐵板燒算是比較大型的平價鐵板燒，目測同一時間就有三個鐵板燒師傅在料理，鐵板區也是超大超長，用餐時段基本上都是塞滿的，還有不少是大家族來用餐，動不動就是5~6個人一起進來，生意跟鐵板一樣火燙燙

後方是自助區，白飯、飲料、熱湯、餅乾都是無限量供應，一旁還有椒鹽、辣菜圃等調味料可以自己裝

金丰饌平價鐵板燒|菜單價目表

重口味或清淡口味都可事先告知，可以單點也有套餐的選擇，後來算一下點套餐跟單點其實沒差多少，就點自己喜歡吃的吧，基本價位大概在150元左右，算是平價，重點是附的青菜吃不夠都可以跟鐵板師傅續，光是這點就屌打一堆鐵板燒店（菜單於日前更新，以現場為準）

不的不說金丰饌平價鐵板燒的內場分工默契真的棒，接單後開始料理，炒菜的炒菜、煎肉的煎肉，絲毫不推泥帶水，上菜速度也算很快，人多似乎也沒什麼影響，真的有強

金丰饌平價鐵板燒｜推薦菜色

我們點了香蒜鹹豬肉、香煎雞腿排，這兩樣算是金丰饌平價鐵板燒|的招牌菜，尤其香煎雞腿排超多人點！煎好的料理不像一般鐵板燒是放在錫箔紙上，而是放在盤子裡端給客人，根據料理的不同也會搭配不同的配料

香煎雞腿排必點！有夠讚，去骨很方便吃，雞腿排相當厚實，雞皮薄脆好似餅乾，皮下脂肪甘甜無比，雞腿肉相當厚實，一口咬下甘美的肉汁瞬間充滿口腔，雞汁的香濃香氣逼人，好吃極了！

香蒜鹹豬肉，鐵板炒就是香！鹹豬肉邊緣焦香帶點脆感，蒜味頗重，加上甜脆的洋蔥，開胃下飯！

紅燒鐵板豆腐，這個也是很多人點，這裡是用雞蛋豆腐，先用半煎炸的方式讓豆腐酥香，再加入紅燒醬汁拌炒，香氣足，蛋豆腐入口蛋香伴著柔嫩細緻的口感，同樣也是下飯神物啊

青菜是高麗菜跟豆芽菜，兩樣鐵板燒的看板蔬菜，鹹淡辣度都可以調整，甜脆夠味，吃不夠還可以無限加點，我看到隔壁有人光青菜就續點了三次，真的不怕你吃！

換新菜單後我們又來好幾次，這次是衝著新菜色來著，這次新菜單竟然有鳳梨蝦球！鐵板燒竟然可以做鳳梨蝦球這還是第一次看到，光看外觀跟一般炸的蝦球差不多

蝦子炸衣是薄脆的，蝦子也很嫩，淋上美乃滋跟巧克力米，記得要趁熱吃才會好吃

大阪燒雞排，香煎雞排上加上特製的醬料，吃起來甜甜鹹鹹的，雞排外酥內嫩，感覺是小朋友喜歡的口味

塔香蛤蠣，來了幾次都很想點，這次終於是如願了，蛤蠣都是大顆的那種，塔香加上蒜香，蛤蠣熟度拿捏的很棒，鮮甜好吃，醬汁超下飯的！

有鄉民說：金丰饌平價鐵板燒是吃粗飽的，但我來不算少次，發現金丰饌平價鐵板燒的料理還蠻細膩的，而且還有越來越強的趨勢，跟一般平價鐵板燒有蠻大的區別，菜色也越來越多樣化，選擇性更多，加上佛心青菜吃到飽，錢包肚子口味都顧到，無懈可擊啊！

金丰饌平價鐵板燒

地址：桃園市中壢區中央西路二段142號

電話：03 492 2232

營業時間：11:00–00:30

金丰饌平價鐵板燒FB

店家/景點資訊

店家名稱：金丰饌平價鐵板燒

所在地址：臺灣桃園市中壢區中央西路二段142號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-01:00

店家電話：03 492 2232

評價：★★★★★

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