南投山裡面太多驚喜！上次吃到很峇里島的 烏布雨林峇里島主題餐廳 ，這次乾脆就住在很峇里島風格的沈浸式度假Villa裡，雖然沒出國但好似出國一般，就連椰林樹影還有無邊際山中泳池都讓人很有身在度假天堂裡的感覺，來這裡真的就別排行程了，好好享受這裡的慢活步調，還有無微不至的服務。

The Bal’e Villas 牛眠 埔里｜交通位置

自行開車

北部&南部：走二高(國道3號)行至霧峰系統 (214Km) ，直接上國道6號往埔里方向至國道6號終點( 埔里端 交流道)下，左轉繼續往霧社、清境方向，只需前行 300M (台14線 59.9 公里處)左轉進入” 內埔橋” 後,再行8 00M 即抵達。

北部&南部：走二高(國道3號)行至霧峰系統 ，直接上國道6號往埔里方向至國道6號終點( 交流道)下，左轉繼續往霧社、清境方向，只需前行 (台14線 公里處)左轉進入” 後,再行8 即抵達。 大眾運輸

台北：搭乘國光客運直達埔里。

其它：搭乘高鐵/台鐵/客運至台中，均可在高鐵/台鐵台中車站搭乘南投客運直達埔里。

※抵達埔里車站後，可在車站對面搭乘計程車，15分鐘車程即可到達The Bal`e Villas牛眠埔里。

背靠著牛眠山綠色山景的The Bal’e Villas 牛眠 埔里

真的就住在山裡面，被連綿不絕的群山環繞，依山傍山，很有安全感。

停好車後，會有管家開著高爾夫球車來接你，

先送你一朵雞蛋花，讓你別在身上或頭上當裝飾品，

也是一種見面禮的概念。

這裡的建築都是來自峇里島的石材與建材

創辦人前往峇里島40趟，直接把度假天堂帶到南投 山裡面。

除了對這裡很峇里島的讚嘆以外

我對這裡的服務也是印象深刻，畢竟是頂級Villa

一泊二食還提供彩色浴鹽罐的手作課程及下午茶的住宿專案也很超值。

我是覺得都來了，就真的把時間好好留在這裡享受吧。

我雖然沒去過峇里島，但其實泰國飯店、民宿、Villa的風格跟這裡也很像，所以很有親切感，畢竟疫情前我也常去泰國。

全棟以峇里島造型風格建造，就連景觀也複製了！

隨處可見中東海棗、聖誕椰子、銀葉霸王梠構築熱帶雨林景觀。

整個園區佔地約4500坪，僅有14間住房，一樓Villa，二樓客房，三樓為空中發呆亭。後方則有無邊際懸空泳池、池畔酒吧設施，還有擺放隨處可放空躺平的休閒椅。

老闆把大片綠地都留給這片熱帶雨林景觀花園

住客可以在這裡聊天發呆躺平，晚上點燈更美。

這裡就是被山景整個環繞包圍

背靠牛眠山，面向連綿不絕的山巒與綠林。

大廳的材質與色調與風格都是現代比較受歡迎的自然樸質風格

用沈穩的黑白色調搭配木質、灰石牆、落地窗跟大自然互相搭配延伸。

The Bal’e Villas 牛眠 埔里｜房型介紹

牛眠Villa共規劃為4種房型，每個房型都包含獨立大空間的客廳、臥榻以及戶外半露天植栽風沐浴空間，約23-86坪大小，空間非常寬敞。

湯池美景雙人房｜

這間屬於一大床房型，共23坪

重點是擁有戶外半露天植栽浴池。

當然也有獨立大空間的客廳。

客房小點心

南投在地美人腿泡麵跟芥末餅必吃

只是因為現在是埔里齋戒期間，所以泡麵也被換成素食

還附上飲料跟汝瓷茶具泡茶，在這裡泡茶好享受。

大片落地窗外面還有密集的芭蕉葉，形成綠色屏障，給了我們隱私與空間。

日月潭紅玉紅茶葉/茶包、濾掛式咖啡包、礦泉水還有手沖咖啡專用煮水壺。

拖鞋還有分室內外好貼心

室內衛浴空間

來自義大利進口沐浴用品、Dyson吹風機

戶外半露天植栽浴池

這裡建議大家自備泳衣入浴

畢竟是半露天的，還是需要穿泳衣喔。

冷冷的冬天，在這裡泡湯爽度太高。

泡完湯後，來上一杯南投在地， 100%生乳無添加、 無調整，品質香醇的水沙連鮮乳，目前在全省家樂福量販及家樂福超市都買得到。

The Bal’e Villas 牛眠 埔里｜手做課程

這裡會經常推出手做課程讓住客體驗，我們做的是彩色浴鹽罐DIY。

活動地點在餐廳，這裡還有提供簡單的飲料免費取用，有我愛的日月潭紅玉紅茶。

彩虹沐浴鹽根據星座區分顏色

你可以放入喜歡的顏色製作出屬於自己的彩色浴鹽罐。

最後滴上幾滴喜歡的精油即可。

每次泡澡會至少用掉半罐，這一罐拿回家可以泡兩次。

The Bal’e Villas 牛眠 埔里｜下午茶小點心

好聖誕風格的小糕點，雖然份量不多但足夠精緻小巧

對於等等就要吃晚餐的我們來說，是剛剛好的滿足，真的很好吃。

拿鐵也是民宿用南投在地鮮乳 水沙連鮮乳製作的喔。

民宿內的鮮乳一律都是使用這家，目前在全省家樂福量販及家樂福超市都買得到。

這裡的夜晚真的比較美

點燈之後又是另一個世界，超夢幻夜景。

The Bal’e Villas 牛眠 埔里｜無邊際懸空泳池的日夜之美

全年開放

開放時間： 入住日15:00PM~17:30PM 退房日08:30AM~13:00AM 如遇午後雷陣雨及山區落雷則暫停開放 無邊際常溫泳池 （ 夏季：25度C、冬季：15度C ）

須著泳裝及僅開放本會館住客使用

大型泳圈及水槍禁止使用

池畔酒吧

下方是懸空的無邊際設計

泳池一路延伸到山裡面，點燈後碧綠水色更顯眼。

泳池最深也只到120公分，適合一家大小來玩

當然更適合網美來拍美照，聽說很多藝人如蔡依林也來過。

在夜色裡，誰能美過這座泳池呢。

水色燈影映照下的池畔酒吧

白天的無邊際懸空泳池

山景環繞 綠意盎然，池水依舊碧綠清澈

The Bal’e Villas 牛眠 埔里的夜色正美

就連停車場也都繽紛多彩

跟我一樣想歪的舉手！

The Bal’e Villas 牛眠 埔里｜一泊二食 餐點介紹

The Bale私廚套餐

我們這趟來剛好遇到『 埔里三獻清醮祭典 』：齋戒期間： 國曆12/13（三）～12/17（日），共計5天。所以這兩天提供的全是素食，當然事先民宿有通知過，確定我們不介意才來的。

因此我就不在餐食上多加介紹，畢竟這是齋戒期間限定的素食套餐，你們之後也不會吃到一樣的，所以我就用照片帶過即可，總之主廚真的很專業而且很親切。

主廚都是以南投在地小農的食材為主，用法式料理的精緻賣相吃出素食新高度。

地中海風味早餐

一樣是期間限定的素食早餐，反正大家做參考即可

我相信非齋戒期間一定比較豐盛，而且至少有肉吃，哈哈。

早餐比較健康養生，

主要也是生菜沙拉、水果、優格等居多。

吐司用的是南投在地超有名的18度C巧克力工房的生吐司。

生吐司新鮮柔軟，是介於麵包跟蛋糕之間的濕潤口感，很好吃。

早餐頗在地的，

清粥小菜以外還有菜包跟草仔粿等…

熱炒熟食料理部分

雖然是素食但也蠻好吃的。

又看到熟悉的 南投在地 水沙連鮮乳。

這是由南投乳牛產銷班酪農推出的小農鮮乳品牌，

來自南投草屯的陽柳牧場，獲得動物福利標章認證，是友善飼養的牧場

100%生乳無添加、 無調整，單喝或做成咖啡拿鐵、奶茶、奶昔都好喝。

還有日月潭紅玉紅茶也很推薦必喝。

水沙連鮮乳目前都有在家樂福上市，

單瓶一公升75元，二瓶(二公升)合買139元

不然來南投這裡也喝得到，許多在地餐廳、民宿都使用水沙連鮮乳。

The Bal’e Villas 牛眠 埔里｜The Bal`e 發呆亭

全年開放

開放時間：08:00AM~22:00PM

屋頂規劃六座空中發呆亭

密集的芭蕉葉，形成了自然的屏風增加隱密性

這裡的建材都是來自峇里島，原汁原味呈現。

要離開之前，別忘了來這裡躺平發呆

看看山巒綠林美景，把這裡的美好徹底感受過後再回歸現實

因為出走 就是為了更深刻回到原來的位置。

The Bal’e Villas 牛眠 埔里

地址：南投縣埔里鎮內埔路18-5號

電話：049 2990999

官網：主頁 | The Bal`e Villas 牛眠埔里 (mydirectstay.com)

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