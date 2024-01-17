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新北市樹林區【新北市樹林】後站步行3分鐘好吃的水餃，高麗菜、韭菜、玉米各有特色

2024-01-17 18:05:04 侯升偉/阿偉 人氣：104
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窩客好文

侯升偉/阿偉

發表篇數：401篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 樹林區

造訪商家：行灶腳
place新北市樹林區樹德街15號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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樹林後站好吃不貴的水餃「行灶腳-水餃麵食專賣店」，從樹林火車站後站出來過個馬路就到了，大概只要3-4分鐘，但好像知道的人不多，我每次來這家店發現生意不算很好，一開始也抱著試試看的心態，沒想到吃了高麗菜水餃就愛上，覺得真是好吃，後來又試了韭菜、玉米，各有特色，但最好吃的還是高麗菜口味，喜歡吃水餃的人不妨參考！
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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)

行灶腳-水餃麵食專賣店
電話：(02)2686-1957
地址：新北市樹林區樹德街15號(台鐵樹林車站後站出口步行3分鐘)
營業時間：11:00-21:00
臉書粉絲團：點此連結

這家店好像蠻低調的，或是人手不太夠，通常只有兩人(有時只有一人)在廚房忙碌，還要兼顧送餐、收銀。


菜單，內用的話用紅筆畫好要吃的，並填上桌號交給老闆，吃完再買單。
光是水餃就有高麗菜、韭菜、玉米、麻辣、蝦仁、干貝、素食等七種口味。
 
內用區座位很少，像照片裡這麼多人的情況我是沒見過幾次，大部份來的時候就兩桌四人左右的客人。
 
醬料、餐具自助區。

高麗菜5顆＋玉米5顆一共65
玉米水餃外皮是黃色的，看起來很有食慾。

高麗菜水餃的肉餡調味我很喜歡，有種說不出來的鮮甜感，肥瘦肉的比例也蠻好，油脂不會太多，但吃起來也不乾澀。然後皮很薄，就算捏花部份也不厚。

玉米水餃的皮似乎厚了一點，肉餡裡放了幾顆玉米，有明顯的玉米香，但卻沒有特別的驚豔。

韭菜水餃10顆65
另一天來吃韭菜水餃，有時候就是想念韭菜的味道。

我感覺韭菜水餃的皮好像比高麗菜的更薄，裡面滿滿的韭菜餡切的很細，入口香氣四溢，真是好吃。但如果能加一點冬粉可能更有層次吧？
 
青菜蛋花湯45
青菜是大陸妹給得份量很多，吃起來新鮮甜脆，至於湯頭的部份，前幾口會覺得很好喝，但喝到後面會有點鹹。
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