2024億進寢具年度特賣終於來了！熟門熟路的人想買寢具都在等這一檔，「億進寢具科工區廠拍特賣」地點位於自家工廠，安南區科技五路上，今年同樣推出超優惠活動寢具最低四折起，600坪廠拍超好逛！開幕第一天不受選舉影響現場人潮滿滿滿，內行的阿姨姐姐們早就掃貨一波現場；即日起至2/4各項寢具5折起，限量出清展示床墊4折起、枕頭79折還送保潔墊、租屋族必買乳膠墊，更推出超耐用天絲、數量稀少的匹馬棉舒柔被，買單件就送床包、枕套組，更是識貨人必買款；還有上山採藥、各種運動鞋款、生活好物均有，假日還有美食小市集，超適合全家假日來選購喔~
億進寢具科工區廠拍特賣 位置
億進寢具廠拍特買會又來啦~地點位於安南區科技五路的工廠內。
直接在自家工廠內舉辦年度特賣就是豪氣，室外佔地千坪的空間，超大停車場讓你停車無所畏懼，超適合全家一起來逛特賣的好去處。
今年光是億進寢具廠拍空間就佔了600坪左右，廠內有自家寢具出清、優惠商品之外，還有其它上山採藥、各種運動鞋款、生活好物均有，假日還有美食小市集。
人人都有購物金！
沒錯，你沒看錯！就是人人都有購物金，還沒購買前，先來抽購物金，人人進場都可抽購物金，每張都有獎，即抽即用超有誠意！
最高購物金400元，還可以全家一起湊購物金一次一起折抵，最讚的是全館消費通通都可折抵喔~
周末滿額送
假日限定活動！
周末滿額轉轉樂，每週六、日下午14:00-16:00消費滿3000，憑發票可現場抽獎，有機會帶走乳膠床墊喔。
台南400 紀念商品專區
台南2024正逢建城400年，搭配亮眼的花色顏色非常新潮好看，旅行護頸枕、紀念方形抱枕、紀念長形抱枕均有~
想買這邊也可以直接帶走。
億進寢具特賣會每次只要舉辦，人潮都超多這一次雖然碰到選舉，但還是湧進的超多人潮，可見魅力之大，大家要買寢具真的要來逛逛。
100%純棉床包枕套組、雙人暖被990
億進寢具分成兩大區域，棚內區域寢具出清優惠，價格真的超優惠，但是雖然價格優惠，但布料品質都有億進寢具掛保證，大家真的可以趁現在買起來，即便是平日也是人潮不少喔~
100%純棉床包枕套組，還有分四種尺寸，包含單人、雙人、雙人加大以及最大尺寸，樣式還不錯，價格也很便宜喔。
雙人暖被雙人6*7廠拍價990，這一區這天來看數量也剩不多，喜歡的真的趕緊來看~
石墨烯雲朵雙人被、舒云暖絨被，各種被單都有，重點是被子的花色也好可愛，真的可以買耶！
超優惠枕頭山
你看看這區超大籃~超大籃的枕頭山，跟你說！這區真的可以買，他們家即便是優惠商品，布料也是非常細緻喔。
舒云枕390、兩顆700；石墨烯水洗枕一顆590、兩顆990、2尺抱枕、MIT四孔Q彈棉枕一件239元也好便宜~
石墨烯水洗枕拿電燈泡放上面做實驗，真的會發亮耶！但2顆才990，又能水洗，不買真的對不起自己。
各式各樣的枕頭山，直接幫你把功能、尺寸區分出來，例如小抱枕、靠枕、睡眠用枕頭等，最便宜一顆才99元，我們光是在場內就看到很多人光是枕頭就買了好幾顆呢！
各式功能枕5折起
除了比較基本款的枕頭之外，還有功能性枕頭，例如像自家品牌康適旅行記憶枕、防螨透氣記憶枕等功能枕頭，直接下殺五折起！
出門旅遊不好睡，一定要有習慣性的枕頭，可以試試康適旅行記憶枕，直接半價優惠，只要495元還附提帶呢。
枕頭79折 送保潔墊
如果枕頭還沒有找到滿意的，走！往廠區內去，還有一整排功能枕頭可以慢慢挑選喔。
雖然是特賣活動，但是億進寢具更重視服務及客人需求，希望客人真的可以挑選到適合自己的枕頭尺寸，因此每區都會配有服務人員協助，像這區就有人員可協助測量脖子、肩膀間距，透過測量結果找到適合的枕頭。
例如習慣正躺、側躺習慣的人，需要的尺寸都不太一樣~
功能性枕頭，記得一定要進來好好試躺每顆枕頭差異，找出適合自己需求的!廠拍活動一樣有特價79折，買還送保潔墊喔~
出清展示床墊4折起
有床墊需求的朋友們，真的趕緊分享下去，由門市替換下來的床墊只要4折起，價格真的太便宜啦！
而且床墊還不是隨便沒有品牌的床墊喔，大家熟悉的大廠牌美國舒達床墊、億進寢具自家品牌康適床墊只要4折起，我們第三天來逛時，就有發現這一區很多都已售出，看到好幾區域都空空的，這樣你就知道內行人為什麼都等這一檔。
要有好品質，又可以便宜買到好貨，真的就是要把握現在，數量同樣有限，有需求的人趕緊來買喔~
另外還有幾款稍微有一點瑕疵品的床架、床頭櫃這裡同樣也有，無意間發現的床頭櫃只要6000有找耶，還記得我們之前買床櫃就這個價格三倍呢。
租屋族愛用 乳膠墊
來喔~來喔！乳膠墊優惠特賣中~
學生族、租屋族，在外面租房子直接買乳膠墊使用超划算，單人、雙人尺寸均有，還可摺疊收納， 軟Q的材質睡起來特別舒適。
不僅僅如此，如果家裡有木板床，或是床墊偏硬，也可以直接買乳膠墊來試試，讓家裡的床墊一秒變不一樣，還你一個舒適的睡眠~
還原生產現場，做工細緻
這次億進寢具還特別還原生產狀況，置放好幾台車縫機讓你在特賣會也能看到！
有別於以前傳統人工+機器車縫，現在改以電腦控制車縫，讓針線縫在布料上更牢固、耐用，簡單的事情因為一個小小的改變而變得更好了，億進寢具一直貫徹上一代的理念，要讓消費者買到更好的寢具覺得好用且物超所值。
中式床罩組
傳統的中式床罩組，一組包含床罩、枕套、兩用被一件，三種尺寸均有~
最喜歡兩用被了，可以一件抵一整年很萬用，再加買暖絨被就好，好用又不佔家裡存放空間。
單件輕薄透氣被5折、單件寢具6折
還有單件輕薄透氣被5折、單件寢具6折，價格都比門市更優惠！
輕薄透氣被很適合台南悶熱的天氣，尤其是透氣被蓋起來舒服，開冷氣等於事半功倍啦~
高級寢具組，送舒云暖絨被
來推薦一下這件舒云暖絨被，淺色系的被單小狗圖騰，光是被單色系就覺得好可愛~
摸起來好摸又舒服，舒云暖絨被最棒的地方就是可以水洗，而且被子周圍還有加被耳設計，讓你放被套進去時，暖絨被不會走山。
60支天絲四件組送記憶抱枕
天絲床單愛用者，趕緊看過來！
60支天絲四件組，買一套包含床包、枕套2、兩用被，還送你不扁塌高支撐記憶靠枕喔~
這次的天絲棉被，花色及樣式也非常多樣化，很多可愛的卡通圖案讓人看著充滿童趣，很適合家中有小孩的家庭，重點是這樣一套真的不貴。
送的贈品也非常有誠意，不扁塌高支撐記憶枕，也特別量身製作，當沙發靠枕、床枕都很適合。
單件舒柔被，送床包、枕套組
識貨的人必買這區！
單件舒柔被直接再送你床包、枕套組，算一下原本全部購買起來的價格快要破萬元，但是現在優惠活動下，買一件舒柔被還送其它任選床包、枕套組，換算下來4~5折真的太划算啦~
重點是這些舒柔被品質真的超好，有天絲、少量又昂貴的匹馬棉、天絲+匹馬棉三種被單可挑選。
光是摸觸感就知道真的不一樣，對自己和家人好一點，一件好的被單又不貴，值得！
看完材質和價格，我們就決定買他了XD ，後來還發現這裡好幾區前兩天都被買了很多，看來不趕快買不行啊~~
仿兔毛雪花絨毯
觸感超輕柔，摸起來非常舒服的仿兔毛雪花絨毯，觸感非常細緻讓人好喜歡，南部冬天雖然不是常常太冷，但毛毯依然是冬天必備，現在購買享優惠還送枕套、枕心喔。
兒童寢具區
這一區家裡有小孩的一定要來看看，正價品全面88折超級優惠~
上山採藥
上山採藥全館2折起！
上山採藥品牌也是許多大飯店、民宿愛用，想買的人不用去百貨公司給他貴，直接來這裡選購就對了。
現場加line好友，贈好友禮物一份；消費滿1200還贈精美福袋一份。
各種運動鞋、衣著、生活好物
各種大人、小孩運動鞋均有，甚至還有各種運動款式衣著，而且價格都很便宜。
一旁還有超便宜的窗簾布特賣，大桌巾買二送一，整堆的布料就這樣放在桌面上，這個價格和尺寸外面根本不可能這麼便宜啦，我們經過還有一群阿姨們熱烈討論著呢~
除此之外，還有各種廚房器具、碗盤；百貨精品櫃襪子、發熱衣等均有~
超好逛的億進寢具特賣會今年別再錯過囉！內行人都等這一檔，我們逛完真心推薦，你看現場有很多人潮就可以知道，大家都是熟門熟路的專程來購買啦~
2024億進寢具科工區廠拍特賣
粉絲團：億進寢具科工區廠拍特賣
地址：台南市安南區科技五路1號 (附設超大停車場)
電話：06-3843355#601
營業時間：9:30~19:00
特賣日期：1/13-2/4
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美食的口感屬個人感受，僅供參考~
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