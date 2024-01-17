過年年菜準備好了嗎？走日式風格的「初幸居食屋」絕對是你的好選擇之一！初幸居酒屋年菜自從第一年被熱愛日式餐點的粉絲們催生出來之後，每年都會準備精緻澎湃的年菜上桌，一整組細緻的料理，高貴不貴，讓你在過年餐桌上也能享受到日料美味，由於日料工序繁瑣，同樣採預訂制，內用或是外帶皆可，年菜只有預約才能吃到，記得先訂位喔~

初幸居食屋 位置

我們這次來用餐的地點就在台南中西區府前路上，鄰近延平郡王祠，路邊停車其實還蠻方便的，騎車前來門口就可以停囉~

初幸居食屋是間以老屋打造的用餐環境非常有氛圍，復古中帶點日式風格，座位數不多，建議大家提前預約~

開運年菜 菜單

初幸這次推出的開運年菜一組售價是4880元，店內用餐需加收10%服務費，總共推出六道料理加上一道甜點，當天我們去四個人吃完是很撐啦，很適合小家庭一起前來或是外帶回家，直接都幫你料理好，爸爸媽媽們都免自己動手，花一點小錢就可以吃到精緻又美味的料理，何樂而不為呢。

即日起到1/20年菜外帶預購九折優惠！別在讓媽媽過年太辛苦，直接訂年菜好好孝順家人就對囉~

前菜 櫻桃鴨胸水果沙拉

清爽的水果食蔬佐鴨胸，太有儀式感啦！完全符合日本人蔬食也愛冷盤的概念~

鴨胸份量不少，簡單料理帶出鴨胸最原始的香氣及肉質，帶有咀嚼感的鴨胸與蔬食再淋上梅醬，好吃又開胃。

刺身 極上豪華干貝刺身

老饕最愛的熟成生魚片，當然也要當然年菜之一。

內用的餐點，以大船入港的霸氣擺盤登場，也代表著又是豐收的一年啦，即將迎來的龍年，同樣風調雨順，吃著澎湃感十足。

生魚片包含鮪魚、鮭魚每一塊於肉都非常厚實，熟成後的生魚片保留魚肉鮮度，沾一點醬油、哇沙米就好吃。

比50元銅板還大顆的北海道生食級干貝，吃起來好鮮嫩，沾一點檸檬吃更顯甜味~

還有天使紅蝦，蝦肉也很鮮甜，咀嚼起來口感帶點滑Q，實在是好好。

煮物 黃金老饕豚肉味噌煮

煮物為黃金老饕豚肉味增煮，也是日本家庭最常見也最愛的一道料理，選為日系年菜出餐也很得體。

豚肉燉煮的很軟Q，巴著味增煮濃郁的香氣，好吃又入味，不僅僅如此，就連這道的味增煮醬都不想放過，老實說即便是豚肉吃完，剩下的微量味增煮醬，再自己盛一碗白飯，或者白飯、熱水，就是日本人最愛的湯泡飯，相信我這一到真的超好吃~

吸物 陳年老菜脯鮑魚干貝雞湯

過年當然要喝雞湯囉~

這次初幸選擇以陳年老菜脯為基底燉煮雞湯、鮑魚干貝增加鮮味，看似輕透的湯底，喝起來好鮮甜。

尾韻還帶點微微酸香味，好喝到我們整桌的人一直狂喝湯，如果愛喝湯的人相信我，這鍋真的會愛上喔~

燉煮過的雞肉非常軟嫩，輕輕咀嚼在嘴裡好吃不柴口，吸滿滿老菜脯湯汁的肉，吃著吃著也多了些許甜味，實在是太迷人了，鮑魚干貝記得不要煮太久，太Q又脆口的程度最美味。

烤炸物 鹽烤鮪魚中腹、奶油螃蟹

烤炸物分別是烤鮪魚中腹、炸奶油螃蟹。

鮪魚中腹吃起來帶咀嚼感，油脂分布均勻，屬於單吃越咀嚼會能顯香氣的部位，單吃就好吃，又或是搭配釜飯也很適合~

超好吃的奶油螃蟹，裹上日料麵衣，咬起來脆香，趁熱吃一不小心還會噴汁。

蟹肉混合奶油的內餡，吃起來一點也不無聊，好好吃！

食事 北海道松葉蟹麗栗子釜飯

說到日料年菜，當然要搭配的是日本傳統的釜飯囉！

釜飯製作好後，上層鋪上雞蛋絲、蔥花、日本松葉蟹肉、蝦膏以及超大顆的栗子，光是繽紛的擺盤就超有年味~

米飯本身吸滿了湯汁香氣，口感溫潤帶Q度，還沒吃到料，心愛a就又偷偷吃了不少釜飯呢哈哈哈~

釜飯拌入各種食材，不要客氣的將全部食材往嘴裡送就對了，蝦膏濃郁的鹹香味好搶眼，松葉蟹肉細緻的肉質，混合了蛋絲、蔥花等，吃起來好加分。

甘物 日本井村屋抹茶冰淇淋

日本百年冰點心專家！

沒錯，用餐後當然要搭配滿滿儀式感的日料甜食囉，登場的是日本井村屋抹茶冰淇淋。

之前吃過就超喜歡井村屋冰品，真的不饋是老店，抹茶味道不僅香濃，軟Q的麻糬搭配上份量剛好的紅豆泥，那吃在嘴裡的抹茶冰淇淋香氣，真的會讓人忍不住一口接著一口呢~

2024台南年菜真心推薦「初幸居食屋」給大家！年菜目前有開放預約，內用或是外帶皆可，年菜只有預約才能吃到，現場不提供，記得先訂位啦~

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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