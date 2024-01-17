．過年零食推薦—傳統美味

．過年糖果推薦—歐洲進口

．年節送禮首選—素食禮盒

．過年糖果零食就在『三陽食品』

．過年零食推薦—傳統美味

過年糖果零食推薦 – 麻荖、花生荖

外層裹上香氣四溢的花生粉、白芝麻，蓬鬆酥脆的糯米作為主體，經由微甜不膩的麥芽與之融合，是阿公阿嬤家會出現的簡單幸福！

—商品資訊—

產地：台灣

網址：點我購買

過年糖果零食推薦 – 蒜味花生、黑金剛花生

過年怎麼可以錯過長輩最愛的花生？蒜味花生嚴選台灣在地落花生，每顆都飽滿珍貴，含有膳食纖維、蛋白質、維生素等豐富營養素，濃濃的蒜香味令人著迷！還有台灣特有品種黑金剛花生，含有天然花青素，不只美味還要顧健康！

—商品資訊—

產地：台灣

網址：蒜味花生 黑金剛花生

過年糖果零食推薦 – 生仁

受大小朋友喜愛的過年零食來了！裹上甜蜜糖衣的花生，將過年喜悅散播到每個人身上，搭配內在花生中和甜味，過年必吃零食就是它！

—商品資訊—

產地：台灣

網址：點我購買

過年糖果零食推薦 – 開心果

越嚼越香，聊天、看電視必備的過年零食，健康營養、香脆可口，用奶香加以調味，默默替年節增添快樂泉源！

—商品資訊—

產地：美國

網址：點我購買

過年糖果零食推薦 – 南棗核桃糕、杏仁果牛軋糖

過年就要吃甜甜過好年！香脆爽口、融化你心的過年零食，棗泥搭配核桃彈牙酥脆口感，濃郁乳香搭配貴族果核「杏仁果」，原味、芒果、檸檬三種口味任君挑選，無多餘添加，吃得安心又開心！

—商品資訊—

產地：台灣

網址：南棗核桃糕 杏仁果牛軋糖

春棗、蠶豆、葵瓜子等，更多傳統美味過年零食在這裡

．過年糖果推薦—歐洲進口

過年糖果零食推薦 – 歐洲進口巧克力

義大利 Laica酒心巧克力系列

高純度黑巧克力與馥郁酒香相互輝映，櫻桃酒心巧克力可吃到果肉！過年小酌怡情，來場微醺饗宴吧！

—商品資訊—

產地：義大利

網址：點我購買

也有小朋友能吃的滑順巧克力！更多歐洲進口巧克力這邊看

．年節送禮首選—素食禮盒

可自由選擇三款口碑熱銷素食零食，搭配質感三陽禮盒，精緻燙金與喜氣卻不落俗套的桃紅設計圖案，整體呈現體面亮眼高級感，適合所有年節送禮場所，企業送禮、親友送禮、辦公室送禮、活動送禮，數十種產品樣樣唰嘴，三陽食品—素食禮盒首選！

素食零食、素肉乾、豆乾、素蹄筋、蜜餞、乳酪絲、蒟蒻等多項產品

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．過年糖果零食就在『三陽食品』

三陽食品已在桃園深根超過一甲子，提供多款嚴選過年糖果零食，一見就喚起鄉情的過年必備零食，加上忍不住一吃再吃的好滋味，絕對是每年不可或缺的過年糖果零食！

不論是學校、家長會、學生會、補習班、公司福委會、社區管委會、教會、飯店、餐廳、百貨公司，都歡迎至三陽食品創始店或官網選購，一起跟SUN編喜迎龍年，整年好運一條龍！

**節慶零食較易缺貨，建議提早訂購，可指定到貨日期**

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＜三陽食品＞

電話：03－422－3419

地址：桃園市中壢區中央西路一段125號