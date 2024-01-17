台南中西區府前路上的初幸居食屋，2024年全新推出的和牛牛腸鍋真的太好吃了啦！以往只能在日本吃道的和牛牛腸，今年冬天在台南就能吃到，一鍋可以兩人共食，價格更是不到900元就能吃到，真的超佛心；不只如此還有日本到第的釜飯，端上桌後的桌邊服務更是讓人目不轉睛，期間限定款，大家真的要來初幸好好品嚐一下。
初幸居食屋 位置
初幸居食屋的地點位於台南中西區府前路上，附近就是延平郡王祠和台南市立博物館，吃飽之後可以去逛逛消個飯氣~
這次平日中午用餐過去，整間店都坐滿了，還有人在外面等候，大家都為了這鍋和牛牛腸鍋和釜飯而來啊~
博多和牛牛腸鍋 $850
實在是太讚啦，沒想到台南也能吃到日本和牛牛腸鍋，想吃真的只有初幸才有喔~
這鍋博多和牛牛腸鍋，原高湯使用日本紅味噌、白味噌等三種味噌調配出來的日式湯頭，喝起來有著濃愈的味噌香氣，尾韻帶有甜味，光是湯頭就先贏了！
和牛牛腸經過味噌煮到透爛之後，會呈現半透明色澤，吃起來相當Q滑~
口感很像果凍，咀嚼在嘴裡有著濃郁牛腸、味噌混合的香氣，相信我，一定要先吃原味，因為單吃就好好吃喔。
牛腸口感實在是太美味了，這樣一鍋牛腸就有半鍋，對於愛吃軟Q口感腸子的人，今年冬天一定要點起來。
一旁還有伊比利豬，建議這道要放到最後再品嘗，泡入味噌鍋裡，讓他吸附滿滿的味噌、牛腸油脂，伊比利豬肉質變得很不一樣，多了渾厚的香氣超好吃~
海之幸釜飯 $580
今年過年推出的釜飯，還原日本做法，以傳統的井器盛裝一登場就超有儀式趕!份量約莫1~2人米飯量。
聽說也是一推出就造成轟動，今天終於來吃囉~
為了還原釜飯的香氣及口感，採現點現製作，一上桌還能看到鍋子正在噴出陣陣香氣。
接著待米飯蒸熟差不多後，由服務員為親自在桌邊為你放上各種食材，儀式感真的滿滿滿。
海之幸釜飯，食材包含台南火燒蝦、宜蘭吻仔魚、日本廣島牡蠣、北海道生食級干貝、北海道鮭魚卵、日本赤海膽，最後再灑上日本萬能蔥，就可以準備開吃。
釜飯收完高湯之後攪拌開來，微微軟濕帶有Q度，由下而上拌入將釜飯香氣融入食材，那緩緩的香氣讓人忍不住食指大動！
火燒蝦非常新鮮甜度很夠；廣島牡蠣翠Q；北海道干貝鮮度也讓人好喜歡，日本赤海膽、鮭魚卵與吻仔魚交錯的香氣，吃起來讓人著迷，各種食材就在舌尖蹦開，太好吃了啦~
極黑牛釜飯 $480
於此同時，另一鍋極黑牛釜飯也準備登場！
極黑牛釜飯料理同樣澎湃，使用的食材包含北海道鮭魚卵、黑松露、現煎美國Prime牛排以及日本萬能蔥~
同樣由服務人員親自為你桌邊服務，認真說初幸的釜飯好適合家庭或情侶來這裡過節，從上桌到桌邊擺盤、盛裝米飯都給你滿滿儀式感呢。
來說說極黑牛釜飯，這鍋釜飯的精隨就是Prime牛排了，煎至5分熟程度，入口大小剛好，拌入釜飯，那油花豐富的牛排，搭配上鮭魚卵鮮甜、濃郁的黑松露香氣，還有日本萬能蔥細緻的香氣，讓整鍋極黑牛釜飯讓人記憶深刻！
伊比利豬豆乳鍋 $680
豆乳鍋主要是將豆乳和味噌及胡麻共同製作而成，喝起來的氣味鮮美，豆乳的香氣迷人，記得之前在日本吃過，這味道就是完全複製貼上過來台南，出不了國就來初幸吃看看，包準讓你回味無窮~
安格斯黑牛壽喜燒 $780
這一款是日本關西風的壽喜燒，純正道地作法，在台南真的不多見！一上桌後店員會協助解說告知如何吃最正確，第一次吃就讓你輕鬆上手~壽喜燒的湯頭是以砂糖、味霖和醬油調和而成，吃起來風味甜甜的，就像台南味一樣，難怪我這麼愛XD
昭和布丁 $150
沒想到在日本料理店也能吃到這麼好吃的布丁，美味程度完全不輸甜點店呢~
初幸的昭和布丁，有別於一般杯狀，製作成長形布丁，看起來金碧輝煌的布丁，猛一看好像金塊XD
他們家的布丁之前就吃過一次，吃過就超驚艷，以日式配方製作，綿密的布丁伴隨著入口濃郁的奶香，好吃到讓人一口接著一口，最厲害的是布丁淋上牽絲的糖醬，齁齁齁！光是這個畫面就讓人吞口水啦~畫龍點睛的糖漿，讓昭和布丁口感更順，好吃到讓人一口接著一口，不蓋你，這樣一盒昭和布丁才150元，便宜到讓我想多買幾盒回家慢慢吃啊~
冬天推出的限定和牛牛腸鍋不來吃真的太可惜，還有這台南最好吃釜飯，也是讓你會一來再來的餐點，絕對值得你一吃喔。
店家名稱：初幸居食屋
粉絲專頁：初幸居食屋
地址：台南市中西區府前路一段124號
電話：06-2233618
營業時間：11:30~14:00 、17:30~21:00
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