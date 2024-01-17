超人氣雲林美食「彭家飯湯」傳承南部阿嬤的古早味飯湯，讓人一吃就上癮！！有著與東港漁港一樣的尚青澎派生魚片，讓你不用到屏東東港就有新鮮海鮮可以吃。
不定時有神出鬼沒的全台快閃餐車(社團公告時間/預約制)，以及粉絲團直播新鮮海鮮與線上海鮮商城平台，皆給彭家飯湯帶來極大的知名度與好口碑，這次來來雲林玩…當然不能錯過直接來總店用餐的機會。
彭家飯湯｜位置停車
彭家飯湯就位在雲林縣文安國小斜對面，開車過來會建議停在”文安路”文安國小旁的停車格或白線內即可，走過來很近。
彭家飯湯｜環境空間
走進餐廳的左邊是廚房工作區，往直走是室內用餐區，會先經過櫃檯，中午尖峰時段過來客人很多，記得先拿櫃檯的菜單和筆，再進去找座位，填好再來櫃檯點餐。
過年前後不可不吃的烏魚子美食，店內就買得到。
2023年榮獲雲林縣滷肉飯節的最佳人氣獎，真不是蓋的，我也被這黑鮪魚燥飯給迷上了。
2大鍋美味的古早味飯湯，看巨大鍋子的尺寸就能知道什錦湯料湯頭的魅力。
往內走是用餐座位區，空間座位很多，只是進去的入口較小。
用餐區分為左右兩邊，餐廳是介於日式居酒屋與台式海產餐廳的熱鬧風格。
左右兩邊的座位數加起來蠻多的，我們到時幾乎客滿只剩2桌客人剛走的空桌，再晚來就要候位了。
另一邊在我們進來用餐時是整個坐滿的狀態(不敢直拍客人)，下面2張照片還是要離開前(人較少)…第2批客人進來時的照片。
餐具在烘碗機自助區自行取用，調味料、杯子也在旁邊。
彭家飯湯的人氣刺身生魚片是招牌之一，想吃新鮮生魚片海鮮不用到東港！！
現正油脂豐富清甜的「油旗魚生魚片」，絕對要試試。
彭家飯湯社團與商城熱賣的各款生魚片組與龍船生魚片，用餐完畢想再外帶回家也可以。
彭家飯湯｜菜單
菜單品項有：生魚飯、飯湯類、麵類、飯類、小菜類、飲料類，有皇冠標記的皆是店裡的招牌菜色，價格都不貴都很親民。
冰箱有多款汽水、蘇打果汁、氣泡飲、茶飲、咖啡，結帳時記得先拿來一起結帳。
彭家飯湯｜食記分享
五星級海鮮飯湯
必點第一名五星級海鮮飯湯，就是心心念念這碗古早味飯湯，飯湯加上鮮蝦、花枝、黑鮪魚、鮮蚵、干貝…說是五星級海鮮飯湯，當之無愧。
鮮蝦已經剝好蝦殼，黑鮪魚肉絲塊給的量沒在客氣的。
花枝切過刀花後自然捲起好看又好吃，原本海鮮的蟹管肉缺貨用鮮Q小干貝代替。
還有滿滿的鮮蚵，入口飯湯就是我愛的南部阿嬤古早的好滋味，有這麼多海鮮好料加持，湯的鮮甜度又提高了一個擋次，而且份量十足。
牛奶鍋燒意麵
看到鍋燒意麵…緹緹就開心不已，她應該算上是”鍋燒意麵控”，現在鍋燒意麵價格一直漲、料還縮水，想不到這麼大碗牛奶鍋燒意麵才90元。
以前緹緹都還要額外加麵的，這碗吃完直說很飽，多了牛奶風味也被大大的讚賞，料多湯好喝。
黑鮪魚燥飯
黑鮪魚肉+肉燥結合的黑鮪魚燥飯，吃一口就被驚艷到，黑鮪魚肉不搶肉燥的香氣，不愧是雲林縣滷肉飯節的最佳人氣獎。
中腹綜合拼盤
送上桌就霸氣十足的「中腹綜合拼盤」，足足有11種海鮮生魚可以盡情享用。
最厲害也是最高價的就是黑鮪魚中腹，東港漁港看過1小盒都要價千元的，這4片差不多應該就要500左右。
我們吃到的油花感覺是較接近上腹的部份，油脂多、肉質鮮軟，太滿足了。
生魚蝦肉的肉身微透亮，爽脆Q彈、蝦味濃，很新鮮沒有腥味。
油亮花枝與大塊北海道干貝，飽滿鮮美，很難不喜歡它。
肥美的鮭魚、鮪魚、油旗魚、黃金鯡魚、蟹肉鯡魚、日本大牡蠣、北寄貝，美味度與擺盤都滿分，帶長輩來吃或宴請朋友一定要點上一份。
小菜類我們也點了不少，通通都是店裡的招牌小菜。
爆蛋紅蟳
愛吃螃蟹料理有爆蛋紅蟳可以品嚐，個頭是中小隻，價格相當平價。
看到快滿出來誘人的橘紅爆蛋紅卵就讓人食慾大開，蟹卵吃得很過癮，蟹肉鮮甜很實。
澎湖爆蛋小卷
哇…每次看到爆蛋小卷都必點，超愛吃小卷裡面的軟Q爆蛋，尤其是澎湖爆蛋小卷的好品質更不用多說，吃原味或沾美乃滋都是人間美味。
川燙鮮蝦
川燙鮮蝦用的不是一般蝦子，而是很Q彈的北極甜蝦，Q香彈牙，沒什麼腥味還很鮮甜。
川燙鮮蚵
鮮蚵好不好吃…吃川燙就知道，碩大的鮮蚵沾點哇沙米醬油最對味。
東港魚蛋沙拉
去東港吃海鮮必點的魚蛋沙拉，正港經典的好味道，魚蛋加上美乃滋就是絕配。
阿嬤海菜
古早味的醋香調味配上脆口的珊瑚海菜是令人懷念的開胃小菜，推薦一定要點。
古坑冷筍沙拉
我們喜歡吃的冷筍沙拉，這裡選的是雲林優質古坑竹筍製作，清脆爽甜…好久沒吃到如此清甜的冷筍沙拉，大推。
不用到東港就能在彭家飯湯吃到新鮮海鮮與南部古早味飯湯，還不先筆記起來…有來雲林玩就能安排來品嚐！！
也可關注FB粉專或彭家飯湯社團，隨時掌握快閃餐車動向…是否有到你居住的縣市，想吃記得先預約再來補獲神出鬼沒的彭家飯湯餐車。
彭家飯湯
連結：官網商城｜FB｜IG｜全台快閃餐車社團
地址：雲林縣斗南鎮延平路一段163號(Google地圖)
電話：05-597-3443
營業時間：11:00~20:00
延伸閱讀
- 台南按摩店｜府城小院足體按摩專門店，邊腳底按摩邊看電影露營風按摩專門店，近花園夜市
- Xpark夜宿X和逸飯店COZZI Blu：星級豪華海洋系眠旅，Blu Night驚喜一泊四食全體驗
- 高雄賞櫻｜寶山二集團櫻花公園，開滿整片河津櫻的櫻花山坡公園，免費入園賞櫻
- OMO7 旭川 by 星野集團，超萌北極熊主題房、企鵝主題房、棕熊主題房，旭山動物園、滑雪場免費接駁巴士！！
- 旭川住宿首選|OMO7旭川&OMO7旭川早餐~星野集團新品牌
- OMO3 札幌薄野 by 星野集團：元祖札幌拉麵橫丁任吃3間！！浮誇電子看板牆、1:1真實版纜車打照區