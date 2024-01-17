超人氣雲林美食「彭家飯湯」傳承南部阿嬤的古早味飯湯，讓人一吃就上癮！！有著與東港漁港一樣的尚青澎派生魚片，讓你不用到屏東東港就有新鮮海鮮可以吃。

不定時有神出鬼沒的全台快閃餐車(社團公告時間/預約制)，以及粉絲團直播新鮮海鮮與線上海鮮商城平台，皆給彭家飯湯帶來極大的知名度與好口碑，這次來來雲林玩…當然不能錯過直接來總店用餐的機會。





彭家飯湯｜位置停車

彭家飯湯就位在雲林縣文安國小斜對面，開車過來會建議停在”文安路”文安國小旁的停車格或白線內即可，走過來很近。

彭家飯湯｜環境空間

走進餐廳的左邊是廚房工作區，往直走是室內用餐區，會先經過櫃檯，中午尖峰時段過來客人很多，記得先拿櫃檯的菜單和筆，再進去找座位，填好再來櫃檯點餐。

過年前後不可不吃的烏魚子美食，店內就買得到。

2023年榮獲雲林縣滷肉飯節的最佳人氣獎，真不是蓋的，我也被這黑鮪魚燥飯給迷上了。

2大鍋美味的古早味飯湯，看巨大鍋子的尺寸就能知道什錦湯料湯頭的魅力。

往內走是用餐座位區，空間座位很多，只是進去的入口較小。

用餐區分為左右兩邊，餐廳是介於日式居酒屋與台式海產餐廳的熱鬧風格。

左右兩邊的座位數加起來蠻多的，我們到時幾乎客滿只剩2桌客人剛走的空桌，再晚來就要候位了。

另一邊在我們進來用餐時是整個坐滿的狀態(不敢直拍客人)，下面2張照片還是要離開前(人較少)…第2批客人進來時的照片。

餐具在烘碗機自助區自行取用，調味料、杯子也在旁邊。

彭家飯湯的人氣刺身生魚片是招牌之一，想吃新鮮生魚片海鮮不用到東港！！

現正油脂豐富清甜的「油旗魚生魚片」，絕對要試試。

彭家飯湯社團與商城熱賣的各款生魚片組與龍船生魚片，用餐完畢想再外帶回家也可以。

彭家飯湯｜菜單

菜單品項有：生魚飯、飯湯類、麵類、飯類、小菜類、飲料類，有皇冠標記的皆是店裡的招牌菜色，價格都不貴都很親民。

冰箱有多款汽水、蘇打果汁、氣泡飲、茶飲、咖啡，結帳時記得先拿來一起結帳。

彭家飯湯｜食記分享

五星級海鮮飯湯

必點第一名五星級海鮮飯湯，就是心心念念這碗古早味飯湯，飯湯加上鮮蝦、花枝、黑鮪魚、鮮蚵、干貝…說是五星級海鮮飯湯，當之無愧。

鮮蝦已經剝好蝦殼，黑鮪魚肉絲塊給的量沒在客氣的。

花枝切過刀花後自然捲起好看又好吃，原本海鮮的蟹管肉缺貨用鮮Q小干貝代替。

還有滿滿的鮮蚵，入口飯湯就是我愛的南部阿嬤古早的好滋味，有這麼多海鮮好料加持，湯的鮮甜度又提高了一個擋次，而且份量十足。

牛奶鍋燒意麵

看到鍋燒意麵…緹緹就開心不已，她應該算上是”鍋燒意麵控”，現在鍋燒意麵價格一直漲、料還縮水，想不到這麼大碗牛奶鍋燒意麵才90元。

以前緹緹都還要額外加麵的，這碗吃完直說很飽，多了牛奶風味也被大大的讚賞，料多湯好喝。

黑鮪魚燥飯

黑鮪魚肉+肉燥結合的黑鮪魚燥飯，吃一口就被驚艷到，黑鮪魚肉不搶肉燥的香氣，不愧是雲林縣滷肉飯節的最佳人氣獎。

中腹綜合拼盤

送上桌就霸氣十足的「中腹綜合拼盤」，足足有11種海鮮生魚可以盡情享用。

最厲害也是最高價的就是黑鮪魚中腹，東港漁港看過1小盒都要價千元的，這4片差不多應該就要500左右。

我們吃到的油花感覺是較接近上腹的部份，油脂多、肉質鮮軟，太滿足了。

生魚蝦肉的肉身微透亮，爽脆Q彈、蝦味濃，很新鮮沒有腥味。

油亮花枝與大塊北海道干貝，飽滿鮮美，很難不喜歡它。

肥美的鮭魚、鮪魚、油旗魚、黃金鯡魚、蟹肉鯡魚、日本大牡蠣、北寄貝，美味度與擺盤都滿分，帶長輩來吃或宴請朋友一定要點上一份。

小菜類我們也點了不少，通通都是店裡的招牌小菜。

爆蛋紅蟳

愛吃螃蟹料理有爆蛋紅蟳可以品嚐，個頭是中小隻，價格相當平價。

看到快滿出來誘人的橘紅爆蛋紅卵就讓人食慾大開，蟹卵吃得很過癮，蟹肉鮮甜很實。

澎湖爆蛋小卷

哇…每次看到爆蛋小卷都必點，超愛吃小卷裡面的軟Q爆蛋，尤其是澎湖爆蛋小卷的好品質更不用多說，吃原味或沾美乃滋都是人間美味。

川燙鮮蝦

川燙鮮蝦用的不是一般蝦子，而是很Q彈的北極甜蝦，Q香彈牙，沒什麼腥味還很鮮甜。

川燙鮮蚵

鮮蚵好不好吃…吃川燙就知道，碩大的鮮蚵沾點哇沙米醬油最對味。

東港魚蛋沙拉

去東港吃海鮮必點的魚蛋沙拉，正港經典的好味道，魚蛋加上美乃滋就是絕配。

阿嬤海菜

古早味的醋香調味配上脆口的珊瑚海菜是令人懷念的開胃小菜，推薦一定要點。

古坑冷筍沙拉

我們喜歡吃的冷筍沙拉，這裡選的是雲林優質古坑竹筍製作，清脆爽甜…好久沒吃到如此清甜的冷筍沙拉，大推。

不用到東港就能在彭家飯湯吃到新鮮海鮮與南部古早味飯湯，還不先筆記起來…有來雲林玩就能安排來品嚐！！

也可關注FB粉專或彭家飯湯社團，隨時掌握快閃餐車動向…是否有到你居住的縣市，想吃記得先預約再來補獲神出鬼沒的彭家飯湯餐車。

彭家飯湯

連結：官網商城｜FB｜IG｜全台快閃餐車社團

地址：雲林縣斗南鎮延平路一段163號(Google地圖)

電話：05-597-3443

營業時間：11:00~20:00

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