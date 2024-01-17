在新北坪林區的金瓜寮溪畔，隱藏一條讓人心曠神怡、充滿自然美景的綠色休閒步道：金瓜寮魚蕨步道。

這裡不僅是一個夏日消暑的好趣處，也是青山健行好步道。

金瓜寮魚蕨步道

地址： 232新北市坪林區金瓜寮路

營業時間：

每天 24 小時營業

☑無停車位🚗需停金瓜寮路旁（建議步道南入口處）｜有廁所 🚾。

☑金瓜寮路產業道路部分路段狹小，交會車請注意安全。

初次拜訪之前，上網爬文做功課，均是建議從步道南入口開始走起，而這邊也比較好停車，路段一開始會有約高３層樓的樓梯，爬上去之後就會比較平順好走！

一踏上蕨類步道，沿途金瓜寮溪岸的景致立即映入眼簾，步道一旁蕨類植物，處處展現生機勃勃的畫面。

行走不久之後，便會有一個觀景台可以稍做休息，這裡有豐富的蕨類生態植物，吸引了許多遊客前來觀賞，有些路段比較潮濕，長滿苔蘚，在行走之間要注意防滑倒。

建議使用登山杖｜遮陽帽，帶點水｜輕食，可以邊走邊休息。（愛護森林，垃圾不落地！）

漫步行走還有一個小拱橋可以跨越，整條步道均有詳細導覽解說牌，可以讓來訪的遊客，輕鬆地擷取大自然知識。

一路上走來金瓜寮溪沿岸生態豐富多樣，每一種植物均以其獨特的生命在蓬勃發展，在在展現大自然的神奇。

金瓜寮魚蕨步道的美景並非全然平緩，蜿蜒的山區小路，有些路段無護欄，在行走之餘要注意安全。

初次拜訪這一條步道，個人覺得不錯，沒有太多的人為破壞，步道呈現大自然的原始風貌，來這走走可以遠離遠離城市喧囂，享受寧靜自然時光。

有些路段有標示手機收訊的位置，在這邊有訊號，步道全長1.06 公里，路面狀況：枕木階梯｜土徑。

一開始從步道南入口進入，▼步道北入口走出，一路走來微風徐徐，還蠻舒服的。

而近期正是茶花盛開的季節，金瓜寮產業道路沿路均有茶花盛開，茶花也是新北市的市花，沒有想到坪林除了茶葉出名之外，茶花也是一絕。

從步道北入口上來之後，再從產業道路走回步道南入口，驅車前往新北坪林，九芎根親水公園 ↩ 欣賞落羽松，可惜來晚了！

前往坪林老街用餐。

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來到坪林老街，彷彿穿越時光隧道，瞬間走入悠閒的鄉村氛圍，老街不長僅200公尺，但卻蘊含著豐富的當地文化，以及濃郁的茶香。

這裡信仰中心是保坪宮，沿街有小吃攤｜五金雜貨行｜茶莊，算是坪林區經典景點。

坪林保坪宮 (興建1862年)奉祀玄天真武上帝，一樓則是觀音菩薩。

中午在鐘媽媽小吃店用餐，點選招牌油飯｜滷肉飯｜山茼蒿｜滷豆腐｜鮮香菇炒蒜苗，還有他的茶油雞（雞腿肉），好吃。

購買滴滴香的茶香冰淇淋｜冷泡茶。

坪林老街真的不長，一下子就逛完了，▼坪林老街小吃店還有特殊的茶粿，內餡是紅豆｜蘿蔔絲（六個100元），購買當零食還不錯吃。

坪林老街

地址： 232新北市坪林區

電話： 02 2665 6362

營業時間：

每天 24 小時營業

☑停車可停國中路旁🚗｜有廁所 🚾。

🍜鐘媽媽小吃｜例假日營業

地址： 232新北市坪林區坪林街32號

營業時間：

星期六日 09:00–19:00

🍜滴滴香 DI DI SHIANG

地址： 232新北市坪林區坪林街34號

營業時間：

每天 09:00–19:30

🍜坪林老街小吃店

地址： 232新北市坪林區坪林街28號

營業時間：

星期六 11:00–17:00

星期日 11:00–05:00

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真是佛心來也的坪林茶業博物館，只要提出新北市民的證明文件，均可以無料參訪。

於1997年開放的坪林茶業博物館，仿閩南安溪風格的四合院建築，外觀看起來十分的雅致沉靜，帶點江南庭園之美，說這裡是臺灣茶文化的殿堂，一點也不為過。

坪林茶業博物館

地址： 232新北市坪林區水德里水聳淒坑19-1號

營業時間：

星期一～五 09:00–17:00

星期六～日 09:00–17:30

☑汽車🚗無料｜有廁所 🚾。

☑入館有料全票：80元｜新北市市民需證明文件，無料參訪。

博物館內有展示館｜體驗館｜茶藝教室，提供了多方位的茶文化體驗。

現今推出展覽是：器特展｜泡特展，有些區域還可以互動，可以藉活動一同來了解臺灣茶的製程｜種類｜茶文化的演變，簡易深入體驗茶葉文化。

這裡不僅是一個豐富的茶葉博物館，也是一處茶文化的推廣中心，透過豐富有趣的教育推廣活動，讓來訪的遊客重新認識茶，知道茶文化的歷史淵源，而且喝茶對身體也不錯！

除了我們平常所知的一心二葉之外，茶葉也是台灣四處各地茶農，付出心血努力地栽培的成果，才可以讓人們喝到不同種類的好茶。

今天坪林的半日輕旅行，除了體驗茶香之外，還有蕨類步道的健行。

雖然因為雪隧隧道的開通，讓這裡短暫的落寞，可是今日來訪，感覺遊客也是粉多，有興趣的朋友不妨來此走走，一起來感受這一座古樸的鄉鎮之美。