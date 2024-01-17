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【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超過50種可選 台南必吃宵夜鹹酥雞

2024-01-17 22:09:20 foodtinne 人氣：98
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：122篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：捲鹹酥雞-安平總店
phone09-55571699
place台南市安平區安平路530號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

不敢相信...「𤦔鹹酥雞」這家配料認真多到看不到我的鹹酥雞😈

根本是來台南必吃宵夜🔥蒜頭、洋蔥、九層塔加到你怕ＸＤＤＤＤ

誰跟我一樣吃鹹酥雞是為了吃配菜的 （快舉手👋 

近期在宜蘭羅東也開一家！不用跑台南也能吃到😋喜歡吃鹹酥雞的朋友快收藏

【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

「𤦔鹹酥雞」位於台南市安平區安平路530號。

就在安平路上 Logo是超大一隻法鬥超好找～偶爾還會迎接客人 有夠可愛❤️

【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

鹹酥雞種類多達60種可選 炸物、串物、蔬菜類應有盡有～

選擇障礙也可以點捲爸黑白配 老闆直接幫你配 很有驚喜感！

【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

鹹酥雞、深海魷魚、櫛瓜、黑輪薯叔、泰泰我還吆都是個人蠻推薦👍～

他們特別是還有賣炸蛋餅皮、純芋頭餅、皮蛋是外面鹹酥雞店比較少見的！

【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

炸完起鍋後都會使用脫油雞甩油 讓油膩感降低 也降低一些些罪惡感（ＸＤ

【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

只要滿額就送你滿滿配料 讓你一口鹹酥雞三口配料🤤

滿兩百送九層塔三百送蒜片四百就送一大把洋蔥！

【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

三種配料一起吃真的只有爽而已。。。

鹹酥雞店還有賣串物 真的是選擇很多樣的一家店～

【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

Cp值最高的應該是黑輪薯叔 30元就超大一包💗

特別的是這家蔬菜種類很多 私心超愛炸櫛瓜超多汁！

【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

推薦給有來台南玩的朋友！！！宵夜一定要點爆鹹酥雞回民宿吃爆😋

附上店家資訊：

【𤦔鹹酥雞-安平總店｜安平美食】蒜頭洋蔥九層塔滿到哭 食材超

⭕️𤦔鹹酥雞-安平總店

🏷️台南市安平區安平路530號

⏰17:00-23:00

☎️0955 571 699

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