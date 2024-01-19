出國玩一定都會想到Outlet採買物品，北海道有兩間非常知名的Outlet購物中心，分別是「札幌北廣島三井Outlet(MITSUI Outlet Park)」和「千歲暢貨中心Rera」，這是是來到札幌北廣島三井Outlet，主要都是室內為主的購物中心，即便下雨天也不用擔心會淋到雨，室內建築一共有兩棟中間有天橋相連，商店數量更是能好好逛上半天至一天。

景點資訊

札幌北廣島三井Outlet 名稱 : 札幌北廣島三井Outlet

英文 : MITSUI Outlet Park

電話 : (+81)11-377-3200

地址 : 北海道北廣島市大曲幸町3丁目7-6

商店時間 : 10:00-20:00

餐廳時間 : 11:00-21:00(最後點餐時間以餐廳為主)

美食廣場 : 10:30-21:00(最後點餐時間20:30)

公休時間 : 不定期休館

官方網站 : MITSUI OUTLET PARK 札幌北廣島

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交通資訊

◆ 北廣島站搭乘巴士約20分鐘

◆ 新千歲機場搭乘接駁巴士約30分鐘

◆ 札幌站(東急百貨前)搭乘直達巴士約50分鐘

這次跟團是直接從「札幌王子大飯店」搭車過來，路程大約30分鐘左右，因為是在開館前抵達所以人比較少，旁邊停車的區域非常大不太需要擔心找不到車位

大廳環境

這是我第一次這麼早到Outlet，在其他遊客還沒有來之前可以悠哉的逛街，連結帳都不太需要排隊

裡面的商店不定時都會有額外優惠，特別是給國外觀光客

店家數量將近200間左右非常適合不趕行程的時間來逛，雖然地圖文字都是日文，但還是可以依照商店的Logo快速尋找位置

一進來之後服務人員就提供平面位置圖跟折扣優惠商店表給我們，方便我們快速尋找自己想要的店家有沒有額外優惠，根本就是意圖提高消費欲望啊~~

大廳的空間滿寬敞的，這麼早來裡面的人還不多逛起來特別舒服

購物區一共有分為兩棟我們是從北門「Clover Mall」進來，再走到後面的「Maple Mall」

Maple Mall

因為怕時間不夠所以我們是從後面那棟「Maple Mall」開始逛回來

從二樓有天橋可以直接到達對面的「Maple Mall」

才剛開始營業沒多久，外面的車潮還沒出現，這時不管是要試穿商品還是結帳都不用人擠人

以品牌種類來說，後棟的商店數量稍微少一點，不過服飾、鞋子等我個人比較習慣的品牌都集中在這一棟

以台灣人相對比較喜歡逛的「UNIQLO」跟「GU」，這間Outlet都沒有進駐，所以目標是要找這兩間服飾店的人來這裡可能就要轉換其他店尋找衣服了

「NIKE」是從兩棟的走廊一走出來就可以看到，店面的面積在這棟應該僅次於GAP而已

吃的部分幾乎都集中在前棟「Clover Mall」，「Maple Mall」只有一間「京都宇治茶想 KyotoUji ChasoMoriaen」

看名字就知道專門賣宇治抹茶相關的食品，玻璃展架上有滿滿的模型可以參考

不管是飲料還是冰品全部都跟抹茶有關連，如果是抹茶控的看到這間應該會想帶一杯走

Clover Mall

回到前棟「Clover Mall」後主要就是邊逛邊看還有沒有需要補充的生活物品

最熱鬧的店應該就是「樂高 LEGO」，因為店員會直接拿著組裝好的F1賽車給進來的顧客觀賞，更能直接感受到樂高本身的魅力，加上日本樂高的價格都會比台灣便宜不少

幾間也是在台灣常見的運動品牌，滿平均分散在前後棟的，並沒有特定把服飾、鞋子或是運動用品店一區一區集中起來

講到日本Outlet的精品品牌實際打折的比例真的比台灣多很多，雖然價格依然不是隨便能下手，但對於有需求的人來說日本Outlet真的是很好囤貨的購物商場

走一走突然聞到一股巧克力香，抬頭才發現有一間「GODIVA」，原本還想碰碰運氣有沒有可以試吃哈~

餐廳的部分「Clover Mall」二樓中間一區都是餐廳為主的店

不管是丼飯、湯麵或是其他日式料理這裡幾乎都有

最旁邊還有一間專門賣黑糖珍珠鮮奶的「Gong cha 貢茶」，不過跟日本的飲料相比之下台灣的珍珠奶茶真的便宜很多

走過餐廳後就是美食廣場，各式餐廳跟座位數量都非常多，一個吃飽喝足再繼續血拚的概念

最後要回到一樓大廳集合前看到有一個小攤販在賣「草莓大福」

每一顆大福飽滿裡面的草莓看起來就十分吸引人

結果最後是買醬油糰子，因為這次來北海道五天前面都沒有吃到心心念念的糰子，這在裡看到就毫不猶豫買下去了

一串有四顆，每顆糰子都紮實也滿大顆的

外層的醬油有點凝固，吃起來甜鹹交錯、糰子紮實Q彈口感非常好

然後經過旁邊的夾娃娃機又手癢玩一下，因為一次是100日元，想說把手上的零錢用一用

結果沒想到這台娃娃機比想像中的還要歡樂，夾3次居然掉出9隻小雞，不同顏色還有不同的配飾真的非常可愛，剛好可以當送人的小禮物?!!

集合的時候旁邊是「Farm Village」超市，被導遊推坑說一定要吃吃看麝香葡萄

不只麝香葡萄，連哈密瓜都沒機會品嚐，以為正餐的水果有機會吃到~可惡~

最後還是挑了一串麝香葡萄來吃吃看

不得不說日本的水果真的飽滿到很像是模型做成的，一口吃下葡萄汁跟甜味瞬間噴發出來，終於知道為甚麼麝香葡萄這麼搶手，在沒有籽的情況下可以大口大口的品嚐它的美味完全不會受到影響

結語

出國玩一定都會想安排到Outlet逛一逛，雖然不一定能找到當季的商品，但上一代的產品往往會有非常多的折扣優惠，甚至可以挖到意想不到的寶物，不過以跟團的情況下逛的時間就比較受限一定要先做好功課再逛，不然時間會來不及，如果是自由行的話建議可以安排半天至一天慢慢的採購，或是安排在回國的前一天行程輕鬆一點，避免趕時間的前提下遺漏掉自己想要購買的物品，而這間「札幌北廣島三井Outlet」最大的好處就是全部都是室內商場，即便外面颳風下雨也能輕鬆的逛，剩下怎麼扛回家的事情等血拚完再來思考吧~