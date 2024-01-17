素食朋友是否已經開始在物色2024年的素食年菜了呢？！這次要開箱由台中「將進酒素食燒肉殿」與五星級主廚”張勤賢”聯名推出的素食年菜組合「將進酒五星級素食年菜」，共有9道菜色超豐富，價格實在…對忙碌沒時間買食材的朋友，是最佳的素食年菜推薦。

每到過年過節家中有吃素家人也想準備美味的素年菜又沒有好手藝或是怕太忙來不及料理，提前訂好素食冷凍包宅配到家就能輕鬆料理好美味素食年菜。

將進酒五星級素食年菜 哪裡購買？！

https://www.vgbbq.com/product/detail/1712118

低溫宅配送到的將進酒五星級素食年菜，一收到就先放進冷凍庫，準備打開外箱要分開冰時也一拼清點菜色品項。

開箱發現用年菜用兩個精美印有「將進酒素食燒肉」的LOGO保溫袋，設計的好有質感。

開箱共有兩袋，一袋是裝有7道菜品與湯品，另一袋是薑母鴨食材組與川味麻辣烤魚，吃年菜大多是大家族聚餐圍爐的重要節日，對於是購買給家人者或要吃的素食者來說…光是看到如此用心包裝，好感度都會大大的增加。

將進酒五星素食年菜 開箱分享

年菜共有9道菜色：

栗子烤麩煨銀杏200g、香菇牛蒡燒鳳果200g、麵醬燒枝竹什錦蔬350g、義式松露炒真菌200g、松茸菌菇山藥湯600g、紅棗雪耳蓮子露600g、黑鑽松露板栗油飯600g、川味麻辣烤魚500g、暖冬薑母鴨。

素食冷凍包除了暖冬薑母鴨需要煮以外，其他菜品只需要加熱即可，可隔水加熱、微波加熱、電鍋蒸熱都可以，不需要退冰。

栗子烤麩煨銀杏｜香菇牛蒡燒鳳果

「栗子烤麩煨銀杏」是最鹹香重口味的一道，不只烤麩入味，栗子、銀杏、黑木耳 通通煨到微甜醬鹹，非常下飯…這口味是菜品內我們很喜歡的一道。

「香菇牛蒡燒鳳果」這道是燉菜小品，調味較清淡健康，有了鳳眼果的加持，讓牛蒡風味絕佳。

麵醬燒枝竹什錦蔬｜義式松露炒真菌

「麵醬燒枝竹什錦蔬」也是道燒醬燉菜，使用甜麵醬來醬燒腐竹、玉米筍、白蘿蔔、胡蘿蔔、香菇、黑木耳。

醬燒至白蘿蔔呈可口的醬色，醬香醬香帶點微甜，醬汁也能拌著飯吃，腐竹吸飽醬汁…咬下香軟爆汁。

「義式松露炒真菌」選用4種菌菇(美白菇、鴻喜菇、杏鮑菇、黑喇叭菇)、夏季黑松露與黑松露醬調味。

低卡膳食纖維高，美味對身體益處多，口味上有濃郁黑松露香氣…吃出義式餐廳的高級感風味。

黑鑽松露板栗油飯

「黑鑽松露板栗油飯」拿出來可直接用波微最快，但我想要吃到油飯粒粒香Q飽滿的口感，選擇用大碗盛裝放進大同電鍋蒸煮，必竟油飯用蒸的才好吃。

再用大圓碗裝好、壓實、倒扣成圓圓滿滿的形狀。

Q軟油亮的糯米油飯，入口就散發出迷人的黑松露香氣，使用多樣營養健康食材，有香菇、美白菇、鴻喜菇、杏鮑菇、黑喇叭菇、夏季黑松露，味道豐富…令人一吃就愛上。

松茸菌菇山藥湯｜紅棗雪耳蓮子露

「松茸菌菇山藥湯」我選擇用小湯鍋煮滾，其實用波微爐加就行。

燉至鬆軟的山藥與養生美白菇、鴻喜菇、松茸，喝得出菌菇燉出的鮮美湯頭，滋補養顏少負擔。

「紅棗雪耳蓮子露」甜湯，用波微可自行調整要喝冰的或熱的，快速又方便。

紅棗雪耳蓮子露是道很看功力的中式甜湯，雪耳Q香可口，蓮子入口軟和，就連紅棗我也忍不住把中間的棗肉吃光光，好久沒喝到如此高品質的紅棗雪耳蓮子露。

暖冬薑母鴨｜川味麻辣烤魚

暖冬薑母鴨組有：薑母鴨濃縮湯包800g、綜合火鍋料、有機非基改響捲、手作有機鹽卥木棉凍豆腐。

懶人煮法把所有食材舖好放進鍋內，倒進薑母鴨濃縮湯包再加500cc的水開火煮沸。

期間再加入高麗菜，也可再加入自己喜歡的蔬菜、食材。

滿滿的薑麻油香，喝一口薑辣香很濃郁，整個身體都暖起來，水量可以增加至800cc也可以。

有了暖冬薑母鴨就很有圍爐的氣氛，火鍋料很豐富，素丸子、素火鍋料、素炸排骨、猴頭菇、木棉凍豆腐，還有後悔太早放的有機非基改響捲，建議有機非基改響捲要吃時再拿下來煮會更好吃。

「川味麻辣烤魚」有素魚與川味麻辣醬，把素魚放進盤內再倒入川味麻辣醬，用大同電鍋以1杯水蒸煮。

過年春節象徵討吉利的年年有魚菜色「川味麻辣烤魚」，裡頭使用層層堆疊的腐皮塑形成魚的形狀，外層再用海苔片包覆。

川味麻辣調整在小辣到中辣之間，切開吸滿川味麻辣的腐皮，比期待的還要香辣美味，喜歡吃辣的素食朋友一定會喜歡。

整套年菜我們2大小吃下來飽足感十足，若吃素人數較少可在過年期間分天數分幾道慢慢品嚐，將進酒五星素食年菜不管是內外包裝與美味度，都能讓收到的人感受到將進酒年菜的用心，當然送重要貴賓更是體面大方，分享給大家。

將進酒素食燒肉殿｜將進酒素食年菜

連結：官網｜FB｜IG

地址：台中市西區精誠五街27號(Google地圖)

電話：04-2327-8012

營業時間：11:30~14:30、17:30~21:30(週三公休)

延伸閱讀