愛吃韓式料理的人必收藏，士林道地韓料餐廳再加一！金書西主打以韓式豬肉湯飯為主，加了雞骨、雞腳、洋蔥等食材慢火熬煮8小時，將所有食材浸泡濃郁甘醇的湯頭中，暖心又暖胃！還有辣中帶甜的辛豆芽五花拌飯、以及韓國街邊小吃乾魚板。餐點美味又平價，吃過一次直接收到口袋名單

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環境介紹

▼去年底才開幕兩個月的金書西每到用餐時間就已經要大排長龍啦！店裡就位在士林夜市商圈，交通非常方便

▼店裡空間小而溫馨，真的是座無虛席啊～目前採現場排隊制，不想久候的建議可以剛開店就來唷！

▼暖色調的環境溫馨舒適，店內牆上貼著各種海報、桌上還有idol貼紙，直接省下機票一秒飛到韓國去XD

▼店裡還有一台可愛的韓式飲料販賣機耶～

▼裡頭真的都是韓劇常看到的飲料和啤酒耶

餐點介紹

▼我上週才剛從韓國釜山玩回來，對當地的豬肉湯飯可是記憶猶新XD我敢發誓金書西的豬肉湯飯真的比我在韓國吃到的還要好吃❗️店內販售的品項不多，主餐只有豬肉湯飯和拌飯兩種，菜單選項雖然少但卻是道道都精彩好吃～

韓國豬肉湯飯 $185

▼他們的湯底真的超級讚非常濃郁！喝過絕對會愛～加了雞骨、雞腳、豬骨、大根、洋蔥等等慢火熬煮8小時，集結所有食材精華，濃郁甘醇但是湯頭很清澈

▼附在一旁的四個品項：醃漬蘿蔔、醃漬大蔥、泡菜、炙燒豬五花。蔥和泡菜醃漬後發酵的香氣相當夠味、蘿蔔脆口清爽

▼五花肉本身油脂豐富口感軟嫩，表面炙燒後還帶點焦香

▼將所有小菜碟一起通通泡進湯飯就是最道地的韓式豬肉湯飯吃法

▼泡一泡、壓一壓，讓食材本身的調味香氣浸入湯頭裡。

▼湯鍋裡本身就有一大塊嫩豆腐，軟嫩滑口超級好吃！

▼米粒飽滿香甜吸飽湯汁後超讚，所有食材泡在一起各司其職但互不搶戲非常好吃！冷冷的天來上一鍋身體都暖了

辛豆芽五花拌飯 $180

▼這個也非常讚我也超愛！店家自製的辣醬，辣中帶點微微的甜。拌飯辣度大概只有小辣，友善的辣度不會吃到汗流浹背XD翻拌的時候熱騰騰的鍋子吱吱作響，伴隨著白煙香氣撲鼻真的讓人瞬間開胃

▼裡頭除了有滿滿的豆芽菜，還有五花肉、蔥絲、海苔絲，每一口都吃得到配料～層次豐富

韓國辛魚板年糕 $120

▼乾的魚板在一般韓式料理較少見耶！魚板加入店家自製的醬料，微微辣度帶點甜味。魚板Q彈好吃又鮮味十足。裡頭還有蘿蔔、軟Ｑ的年糕，一次吃到兩種韓國特色街邊小吃就是讚❗️

五花肉盤 $180

▼吃韓料絕對不能錯過五花肉啊！再單點一盤絕對是要吃得過癮阿。屬於薄片型的五花肉口感軟嫩。

▼特別喜歡他炙燒後帶點焦香，結合五花肉的油脂在口中融合～搭配一旁的泡菜和大蔥更解膩，層次豐富

菜單

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【돼지국밥金書西 韓國豬肉湯飯】

IG：@jinshuxi2023

地址：台北市士林區文林路312號

交通：捷運士林站

營業時間：17:00～00:00

電話：0911-711-272

⚠️現場候位制

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