營業到凌晨兩點夜貓族必收！台中人氣燒肉店「絵馬別邸」在西門町盛大開幕啦！ 築間餐飲集團 旗下全新燒肉品牌提供高品質的燒肉套餐，火鍋X燒肉一次吃得到、食材海陸組合通通有！特色小食、拌飯，甜點還有刨冰，品項豐富超滿足！套餐價位一千多到四千多，價位從親民到頂規都有，也難怪剛開幕就高朋滿座啦

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環境介紹

▼想吃好吃又高CP值的燒肉不用跑台中啦！絵馬別邸終於來台北啦～選在西門町美食餐廳的一級戰區。位在大樓裡的三樓，需要從一樓坐電梯上去唷！

▼一進來就給人沈穩低調的奢華日式感。牆上裝飾掛滿了日本神社中常見的祈福「繪馬」，真的有種濃濃的日本氛圍

▼每一桌的空間都相當寬敞，即便坐四個人桌面也夠大很夠用～

▼一大片玻璃的落地窗採光超級好～陽光灑落讓空間明亮通透

▼多人聚餐也有包廂的空間唷！

餐點介紹

【極上套餐 $2580/2人】

◻️美國prime牛小排、日本A5和牛、橫隔膜 ◻️鳥四味：雞腿、雞佛、雞軟骨

◻️厚燒豚腹 ◻️秘藏韓式壺漬：蓑衣牛肋

◻️海物-海の盛：草蝦、帆立貝、日本播磨生蠔、紋甲花枝

◻️海物-海の幸：北寄貝、干貝、蛤蜊、紋甲花枝

◻️鍋物：真劍辣牛骨湯 ◻️手切冷藏涮涮豚 ◻️田園野菜盛：當令時蔬無限供應

◻️琉璃沙拉：凱撒/和風 ◻️小食：海苔生牛肉/照燒豚小食 ◻️食事：蒜辣蝦食鍋拌飯+$79

◻️飲料：冬瓜茶、冷泡茶 ◻️甘物：芒果甘酪 / 焦糖烤布蕾

美國prime牛小排、日本A5和牛、橫隔膜

▼光看花紋就可以知道這個肉質真的很優秀啊！一次可以吃到三種牛肉，擺盤也很講究很有日式風格，看起來就有種高級感

▼平均一人不到$1500就可以吃到日本A5和牛，這個價位非常可以！和牛口感軟嫩、油脂豐富，入口即化

▼prime牛小排的花紋油脂分布也超漂亮的！有切片和切塊兩種口感，相較於和牛這個較有彈性，整體口感還是相當軟嫩、牛香味十足

▼橫隔膜則更是厚實有嚼感，搭配沾醬包著生菜一起吃也很不錯

▼光是牛肉拼盤的肉量就給得滿很多，兩人可以吃得很滿足

鳥四味：雞腿、雞佛、雞軟骨、雞松阪

▼這裡還有少見的雞拼盤，連雞佛都有！

▼雞腿肉軟嫩、雞軟骨本身還帶點雞肉的部位，脆口好吃！雞佛很多汁～

厚燒豚腹

▼肥美的五花肉烤到香脆微焦最好吃！

秘藏韓式壺漬：蓑衣牛肋

▼牛肋條使用韓式醬料醃漬，從甕裡拿出來發現其實超長一大條。肋條口感彈牙有嚼感

海物-

海の盛：草蝦、帆立貝、日本播磨生蠔、紋甲花枝

海の幸：北寄貝、干貝、蛤蜊、紋甲花枝

▼除了高品質的肉片還吃得到多種海鮮，簡直是海陸大餐啊！海鮮拼盤有兩種，建議雙人套餐可以各點一種，這樣不同種類的海鮮通通都可以吃得到！海鮮無庸置疑都很新鮮好吃

▼草蝦、帆立貝、日本播磨生蠔、紋甲花枝

▼另一拼盤是：北寄貝、干貝、蛤蜊、紋甲花枝。兩種都還有附蔬菜可以燒烤喔！

鍋物：真劍辣牛骨湯

▼大推這款鍋底！湯底相當濃郁帶點辣度。溫和的辣感風味十足但不會難以入喉，大概是小辣的程度。不論是直接喝還是涮肉、煮菜都很適合！

▼湯底本身就有放入帶牛筋的牛肉片，燉煮到牛筋幾乎是入口極化超級美味啦！

手切冷藏涮涮豚

▼除了本身鍋底的牛筋肉片之外，還有附一盤涮火鍋的豬肉片

▼真劍辣牛骨湯真的很適合涮肉啦～薄切的豬肉片吸附湯底濃厚的香氣真的讓人很開胃

田園野菜盛：當令時蔬無限供應

▼火鍋裡煮的多種蔬菜都可以無限續耶！蔬菜都很新鮮翠綠～

琉璃沙拉：凱撒/和風

▼沙拉醬有柚香、和風、胡麻、凱薩四種醬汁可以選。將醬汁加入沙拉罐中使勁搖～吃美食兼運動相當有趣XD 沙拉都很新鮮脆口，裡頭竟然還有多力多滋脆片增添口感。

小食：海苔生牛肉/照燒豚小食

▼照燒豚小食有點像肉蛋土司，建議可以先把吐司稍微烤過表面酥酥的更好吃。再把肉包入、淋上蛋液，肉片本身就有調味過鹹嫌甜甜，雖然前面已經吃得很飽，但我還有辦法把它吃光光就知道我是真的喜歡～

▼沒想到在這裡也可以吃得到生牛肉啦！第一次吃其實真的沒有想像中可怕耶！

▼將生牛肉放到飯上再淋上蛋液後，一口shot掉超過癮！可以品嘗到最原始的牛肉味，帶點嚼感

食事：蒜辣蝦食鍋拌飯+$79

▼聽著店員的推薦點的果然沒錯！光是擺盤就好好看～熱騰騰的鍋子翻拌時吱吱作響，使用越光米粒粒飽滿口感Ｑ彈。將米飯鋪開還可以吃到鍋巴，更增添了不同的口感

▼喜歡吃鍋巴的可以把飯鋪開後放久一點。米飯蒜味十足、香氣撲鼻，而且蝦子很貼心都撥好殼了耶，吃蝦不用剝殼就有幸福感啦ＸＤ

飲料：冬瓜茶、冷泡茶

▼飲料選項有五種，可以選兩種無限續超讚！！而且瓶子看起來真的超級有質感啦！還以為在喝威士忌咧～這樣倒出來喝特別有種假掰的儀式感XDDD （我好愛哈哈哈哈哈）

▼除了可以續杯的飲料之外，還有另外招待的小杯蜂蜜柚香冰沙，相當酸甜清爽又解膩

甘物：芒果甘酪 / 焦糖烤布蕾

▼甜點有四種可以選，沒想到在燒烤店也可以吃到刨冰啦！這次點的兩種都很好吃～我跟朋友都很喜喜歡！刨冰還吃得到粗粗的顆粒感，非常沁涼解膩。

▼店家自製的烤布蕾蛋奶香濃郁，最上層還有層脆脆的糖衣～這個超讚我覺得我還可以一次吃三個XD搭配的是黑糖口味的刨冰～甜度不會太高也不膩口喔！

▼芒果甘酪其實就是 芒果口味的奶酪 啦！香氣十足上面還有一點西米露、芒果醬，濃郁香甜。刨冰本身也有淋上芒果淋醬，真的是超級「芒」味的甜點啦

菜單

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資訊＆其他

【絵馬別邸-台北西門町店】

IG：@emabettei_yakiniku

地址：台北市萬華區中華路一段88號

交通：捷運西門站

電話： (02)2311-8989

營業時間：11:00-02:30

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