森森燒肉插旗新竹市東區了！

位置就在之前的彭園婚宴會館，靠近光復中學和清大~

1/17起試營運，推出多項好康優惠，愛吃燒肉的朋友可不能錯過

優惠活動

1/17~1/31 搶鮮登場加入會員，於FB、IG打卡，招待「根島蝦+干貝雙人組合」乙份。

2/1~2/29 新竹人歡慶限定，出示證件，身分證字號為J、O開頭，招待「蒜香霜降松坂豚 (厚切)」乙份。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

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(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

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👉森森燒肉-新竹清大店位置及停車方式

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店址位於光復路二段，就在之前的彭園婚宴會館。

開車的朋友可以把車停在光復文化廣場停車場或赤土崎公園地下停車場

👉森森燒肉-新竹清大店開幕優惠

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森森燒肉清大店 🎊1/17試營運🎊

🔥熱烈訂位中：https://pse.is/5hbz5t

【歡慶開幕 2大優惠大森說📣】

☝️1/17~1/31，招待「根島蝦+干貝雙人組合」

✌️2/1~2/29，招待「蒜香霜降松坂豚 (厚切)」

森森全台最大據點 寬敞舒適空間😍

質感燒肉套餐 x 五星精緻buffet

歡樂聚餐的首要選擇👍

🔥暖心獨家上市「鮑貝海鮮砂鍋粥」

北部的燒肉好朋友

快來享受森森的燒肉饗宴吧

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【注意事項】

1.期間來店用餐，符合指定條件，即享招待品項

2.一桌限招待乙份

3.恕不與其他活動優惠並用

4.招待品項不得兌換其他商品或折抵現金，恕不提供下次兌換或外帶

👉森森燒肉-新竹清大店菜單目錄搶先看

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👉森森燒肉-新竹清大店營業時間地址

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🌟店家資訊：森森燒肉-新竹清大店

🏠地址：新竹市東區光復路二段151號

☎電話：03-574-5338

⏰營業時間：11:00-00:00

粉絲團：森森燒肉 MoriMori Yakiniku 清大店

➡️現金、信用卡交易/10%服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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