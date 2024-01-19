這家在三民路和中央路交叉口附近的「Mum,Mum 饅饅好食」終於開了

小米在一年多前經過就發現店面正在裝潢，真的讓大家期待已久~

宛如歐洲建築的店面，絕對是網美必須要來拍的早午餐和甜點店

饅饅好食以多種選擇的甜點為主打，現在還有早午餐、飯食、輕食等餐點，網美們中午就可以來拍網美照了

到底有多麼豪華呢？快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉饅饅好食-新竹三民總店位置

*******************

饅饅好食-新竹三民總店就在三民路和中央路交叉口附近。

大家看到一棟歐式風格的建築就是他們了

晚上還特別的美~

👉饅饅好食-新竹三民總店環境介紹

*******************

用餐區分為室內和室外，室內裝潢典雅精緻，必定是網美們愛拍的地方

不管是白天還是晚上氛圍都很棒

來這裡必須要拍個網美照的啦！

室外就像來到歐洲庭園一樣，中間還有復古噴水池，這是必定要拍網美照的地點

美美的小彤來為大家示範怎麼拍網美照吧

👉饅饅好食-新竹三民總店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

餐點不只有蛋糕甜點，還有早午餐和飯食，還有非常多飲料可供選擇喔

蛋糕櫃有各式他們熱門的甜點，每一款都好想吃耶

👉饅饅好食-新竹三民總店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

鹹食為全天候供應，下午前來一樣可以吃到早午餐、飯食，當然蛋糕也是必點的啦

這個是最佳VＩＥＷ區，噴水池當背景超美的啦~

老派法式(318元)有帶骨香腸、蒜香橄欖油歐包片、法式松露炒蛋、香烤五蔬佐豆腐及每日例湯。

+128元升級歐包片組合配餐(蒜香橄欖油歐包片*4片、冰美式咖啡、每日例湯獨享杯)。

個人特別喜歡嫩嫩的松露炒蛋，搭配麵包還挺不錯的喔

剝皮辣椒雞肉鹹派(168元)附有生菜沙拉和和風醬。

鹹派塔皮帶有奶油香，加上燻雞、爽脆剝皮辣椒有鹹香的口感，配著甜點也挺不錯的

另外加點經典鍋煮伯爵鮮奶茶(180元)有茶香的鮮奶茶挺不錯的

來到這邊當然要吃甜點啦，在美美的噴水池拍蛋糕照特別有氣氛~

和風醬酸V的滋味有解膩的作用~

草莓生起司蛋糕(250元)屬於濃郁起司香的蛋糕，加上滑順鮮奶油、大湖草莓的酸甜，女孩子們應該會很喜歡

QQ大燕麥提莎巧克力(220元)上頭是脆脆的麥提莎巧克力球，蛋糕體的巧克力很濃郁搭配燕麥香提內餡，喜愛巧克力的朋友不妨嚐看看喔

以上是我們的心得分享，如此華麗的歐風建築網美們能不來嗎？大家快衝一波吧

👉饅饅好食-新竹三民總店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：饅饅好食-新竹三民總店

🏠地址：新竹市北區三民路2巷6號

☎電話：03 528 0258

⏰營業時間：10:00–18:00 (週二、三公休)

粉絲團：Mum,Mum 饅饅好食

➡️現金交易/10%服務費

訂位連結：https://reurl.cc/VNjA9Q

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我