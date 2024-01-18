明水然.樂 板橋重慶店
02-29558933 | 新北市板橋區廣德里重慶路251號
新北市現在也吃得到明水然.樂
這兩年多全臺爆紅高級鐵板燒明水然.樂
除了1600+10% 可以吃到14道菜, A5和牛跟龍蝦
也有全新的2400+10%樂盛宴, 升級南非活鮑魚, 海膽蒸蛋
還有整隻現流魚等等, 無論是哪種方案份量內容都非常超值
明水然.樂只要一開新店就會非常受歡迎,
想要搶先嘗鮮的朋友, 記得趕快先來看看網路訂位有沒有空位~
每間明水然.樂最大的特色就是這個大燈籠,
板橋重慶店規劃一整面日式拍照牆,
記得用餐前後一定要過來拍拍~
趕快來看看1分鐘的短影片吧~
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店內規劃3個不同的鐵板區域,
每區都有做適當隔開比較不會互相影響,
如果有包臺需求的話, 一桌是10個人
就可以擁有自己的空間聊天~
荔枝烏龍茶
入座時先送上明水然.樂招牌的荔枝烏龍茶,
天然的荔枝香氣搭配上烏龍濃厚的茶感,
用來鐵板燒的確是絕配, 也很符合冬天溫暖的感覺~
規劃桌上專屬的冰箱 , 除了可以更完整展示食材
同時讓食材有更好的保冰環境環境,
是近期新開的明水然.樂標配的設備,
鐵板燒最棒的就是可以看到食材完整烹煮的過程,
享用起來真的是樂趣滿分~
這是剛好坐在煎臺前方,
多種不同的手製醬料在前方保溫香氣十足~
莓果特調飲 新店開幕禮
當前新店新開幕特別贈送的開店禮,
開幕期間:2024/1/18~2024/2/5 招待「彩虹莓果特調飲」(可續杯),
加入百香果的莓果特調, 口感不會太甜蠻平衡的~
松露濃湯
前菜提供洋蔥蘿蔔物, 可以續加
第一道菜提供開胃松露蘑菇濃湯
松露味道非常濃厚,
適合冬天低溫下比較刺激味覺的效果
北海道干貝佐南瓜蟹肉
採用生食級北海道干貝,
板橋重慶店有著全新菜單規劃,
採用南瓜泥為基底,
搭配上蟹肉絲還有軟嫩熟度剛好~
除了蟹肉跟南瓜泥,
主廚還特別加入一點檸檬絲增加清爽感
直接一口吃可以吃到三重口感,
有南瓜泥的甜度,
檸檬的微酸還有干貝本身外脆內嫩的感覺~
1600樂饗宴 胡麻菠菜捲 | 2400樂盛宴 海膽蒸蛋
2個價位的選擇其實真的蠻不錯
1600 兩年多來完全沒有隨著通膨漲價,
可以說是市面上最超值的高級鐵板燒,
還是有完整的14道菜龍蝦跟和牛,
2400 會有4個升級選項 ,
不一樣的第一道-前菜海膽蒸蛋,
加入整顆海膽非常霸氣
而且明水然.樂的蒸蛋是直接在鐵板上開始料理,
不會像有些鐵板燒直接從廚房拿半成品,
絕對是真材實料耗功做法~
直接一整顆炙燒海膽放在蒸蛋上,
蒸蛋本身蛋味很香, 搭配上海膽感覺就非常奢華~
胡麻菠菜捲是國外日式居酒屋很常看到的前菜
口感甜甜的很開胃, 胡麻醬也帶有日式濃厚~
接著整隻魚直接下鐵板,
料理時間比較長,
所以中間還會有湯品的部分先過個場~
芙蓉翡翠豆腐
清澈的湯頭搭配上軟嫩的芙蓉豆腐
這次新菜單湯品口感上較清澈,
個人蠻喜歡, 同樣也是很適合冬天~
2400 | 樂盛宴 時令現流魚 赤松
樂盛宴升級項目第二項,
就是把海鮮升級成整尾現流魚 ,
在鐵板燒界,明水然.樂一直以來
都非常注重在現流魚挑選,
主要是他們團隊裡面有很喜歡海釣的師傅,
所以在魚種的挑選上更加專精,
幾乎每次來都可以吃到不同的魚種~
赤松肉質本身是非常清爽,
最適合就是用煎的方式呈現,
魚皮帶有微焦脆感, 算是沒什麼細骨頭的海魚,
吃起來非常便利, 提供兩種不同鹽做為調味
其中一種是法國鹽之花,
很推薦用來搭配一點魚肉就非常的提味~
1600 | 樂饗宴 時令鮮魚佐馬鈴薯慕斯 青衣
另外一份套餐式提供煎魚塊,
同樣也是常常會更換魚種,
有厚度的肉身口感細緻~
2400 | 樂盛宴 南非鹽蒸野生鮑
鹽蒸活鮑魚使用昆布還有海鹽,
直接在鐵板上料理活鮑魚,
做法吸收昆布香氣保持濕潤,
透過師傅經驗手法來掌握鮑魚的熟度~
明水然.樂每家店都會讓師傅有不同的空間發揮,
並不是大家想說連鎖店大家統一標準料理方式,
之前在別家分店吃過這份鮑魚是搭配松露蘑菇醬,
這邊就用比較傳統的做法讓鮑魚Q彈,
搭淡淡昆布香, 直接吃原味鮮甜,
同樣食材只要一點點改變就會有很不一樣呈現,
多次再訪還是會很有驚喜
1600 | 樂饗宴 鹽焗雞胸肉佐蒜味美乃滋
另外一份套餐這邊是提供鹽焗雞胸肉,
有經過醃製過一個晚上, 透過料理手法
呈現出非常特別的口感,
非常扎實而且很入味, 而且也沒有雞胸肉的乾柴感
搭配上美乃滋吃, 很像日式串烤的風味
波士頓龍蝦蛋捲堡
很喜歡這邊鐵板現煎麵包,
蛋捲也是現做搭配上整隻的龍蝦敖
還有現刨起司等頂級食材,
小小的漢堡口味卻非常的奢華~
自己還蠻喜歡蛋捲的蛋香氣,
直接沒有調味的龍蝦敖可以吃到本身的鮮甜度
漢堡在鐵板上面加熱,
帶著微脆口感還有點油香氣~
醬燒牛筋蘿蔓捲
和牛筋直接在鐵板上煎到爽脆口感,
每塊牛筋吃起來都是脆脆的,
收汁入味搭配上清爽蘿蔓,
一口吃下風味很濃厚,
和牛的油脂比較豐富, 這個吃法還是第一次看到
覺得蠻有創意的~
樂禮遇活動:
1.即日起至明水然。樂 無菜單鐵板燒店內用餐，
拍照或錄影明水然樂 最吸引您的畫面，
並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然樂，
分享於IG/FB限時 動態或貼文，
即可獲得獨家小饌乙份。
2.加入樂多多APP會員，可獲得主廚私房小菜入會禮乙份
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點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，
點數就會再次展 延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制!
波士頓龍蝦佐龍蝦醬
接著就是每人半尾的龍蝦
搭配的蔬菜是節瓜一同料理
野蔬山珍煮
在享用雙主餐前先上當日野菜
這季菜單裡面增加了兩種蔬菜菜色,
讓鐵板燒的風味更加平衡,
包含芋頭玉米每道都非常清甜,
蔬菜本品質就非常不錯~
明水然.樂 不同分店會採用不同的龍蝦
分別是澳洲水姑娘龍蝦, 還有像今天看到的波士頓龍蝦
波士頓龍蝦最重點的部位絕對是它的蝦味還有蝦膏
這邊都是採用活龍蝦, 直接吃原味絕對是最推薦
今天師傅有搭配兩種不同的醬料,
其中加了一點白將在龍蝦尾後提味真的很讚,
味道不會過重, 增加了點甜度,
可以看得出這邊料理的小細節上真的是很注重
鮮熬蒜蜆湯
在第二主餐肉類上來前先送上蒜蜆湯
2400 | 樂盛宴 日本A5 和牛 熊本
第4個升級品項,
今天安排的是熊本和牛,
本身肉質就是比較溫和而且穩定,
日本和牛三大產地之一
透過師傅料理的手法我覺得整體吃起來不會很油膩
反而帶有一點QQ的口感,
當然香氣也是非常突出,
而且這邊無論是哪種套餐都可以選擇和牛
只是部位上2400的可以選擇的更多~
1600 | 樂饗宴 桂丁雞
桂丁雞可以說是明水然.樂招牌,
鐵板燒肉品最重要的就是外酥內嫩,
處理永遠不失望,
金黃色外皮+恰到剛好的熟度,
桂丁雞是臺灣第一生食級雞肉品牌,
特殊的養殖方式嚴格的飼料管控,
打造出獨一無二的雞肉口感體驗~
厚實雞腿肉肉體扎實而帶有軟嫩口感,
加上一層厚脆的外皮, 還有脆而不膩的蒜頭 ,
只灑上黑胡椒作為提味就非常好吃~
鐵板炒飯 龍蝦 鮭魚
這是第一次吃到用龍蝦肉的版本
在製作之前師傅會先詢問客人今天的飽足度,
如果覺得沒吃飽也可以在這邊選擇多吃一點,
但其實明水然.樂搭配的套餐份量真的非常多,
我自己基本上炒飯都已經快吃不下
除了龍蝦肉也特別加入鮭魚,
雙重鮮度怎麼樣還是要吃幾口~
熔岩巧克力冰淇淋
明水然打破日式鐵板燒都是只有銅鑼燒的印象
直接在鐵板上做出熔岩巧克力,
把每天調配好的熔岩醬料加熱到半熟,
再加上一球冰淇淋,
整個現做的感覺真的很不一樣~
樂多多集團底下明水然．樂與明水然兩個品牌,
推薦大家可依自己喜歡的風格預約用餐,
全新開幕的板橋重慶店地點超方便,
全新裝潢專屬包廂好尊榮, 包場商聚服務超細緻。
府中捷運站車程 10 分鐘, 鄰近公有停車場
網路溫度計「此生必嚐十大高 CP 值無菜單鐵板燒」第一名
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店名: 明水然樂 板橋重慶店
⚫ 住址:新北市板橋區廣德里重慶路 251 號
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