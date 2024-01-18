明水然.樂 板橋重慶店

02-29558933 | 新北市板橋區廣德里重慶路251號

新北市現在也吃得到明水然.樂

這兩年多全臺爆紅高級鐵板燒明水然.樂

除了1600+10% 可以吃到14道菜, A5和牛跟龍蝦

也有全新的2400+10%樂盛宴, 升級南非活鮑魚, 海膽蒸蛋

還有整隻現流魚等等, 無論是哪種方案份量內容都非常超值

明水然.樂只要一開新店就會非常受歡迎,

想要搶先嘗鮮的朋友, 記得趕快先來看看網路訂位有沒有空位~

每間明水然.樂最大的特色就是這個大燈籠,

板橋重慶店規劃一整面日式拍照牆,

記得用餐前後一定要過來拍拍~

趕快來看看1分鐘的短影片吧~

店內規劃3個不同的鐵板區域,

每區都有做適當隔開比較不會互相影響,

如果有包臺需求的話, 一桌是10個人

就可以擁有自己的空間聊天~

荔枝烏龍茶

入座時先送上明水然.樂招牌的荔枝烏龍茶,

天然的荔枝香氣搭配上烏龍濃厚的茶感,

用來鐵板燒的確是絕配, 也很符合冬天溫暖的感覺~

規劃桌上專屬的冰箱 , 除了可以更完整展示食材

同時讓食材有更好的保冰環境環境,

是近期新開的明水然.樂標配的設備,

鐵板燒最棒的就是可以看到食材完整烹煮的過程,

享用起來真的是樂趣滿分~

這是剛好坐在煎臺前方,

多種不同的手製醬料在前方保溫香氣十足~

莓果特調飲 新店開幕禮

當前新店新開幕特別贈送的開店禮,

開幕期間:2024/1/18~2024/2/5 招待「彩虹莓果特調飲」(可續杯),

加入百香果的莓果特調, 口感不會太甜蠻平衡的~

松露濃湯

前菜提供洋蔥蘿蔔物, 可以續加

第一道菜提供開胃松露蘑菇濃湯

松露味道非常濃厚,

適合冬天低溫下比較刺激味覺的效果

北海道干貝佐南瓜蟹肉

採用生食級北海道干貝,

板橋重慶店有著全新菜單規劃,

採用南瓜泥為基底,

搭配上蟹肉絲還有軟嫩熟度剛好~

除了蟹肉跟南瓜泥,

主廚還特別加入一點檸檬絲增加清爽感

直接一口吃可以吃到三重口感,

有南瓜泥的甜度,

檸檬的微酸還有干貝本身外脆內嫩的感覺~

1600樂饗宴 胡麻菠菜捲 | 2400樂盛宴 海膽蒸蛋

2個價位的選擇其實真的蠻不錯

1600 兩年多來完全沒有隨著通膨漲價,

可以說是市面上最超值的高級鐵板燒,

還是有完整的14道菜龍蝦跟和牛,

2400 會有4個升級選項 ,

不一樣的第一道-前菜海膽蒸蛋,

加入整顆海膽非常霸氣

而且明水然.樂的蒸蛋是直接在鐵板上開始料理,

不會像有些鐵板燒直接從廚房拿半成品,

絕對是真材實料耗功做法~

直接一整顆炙燒海膽放在蒸蛋上,

蒸蛋本身蛋味很香, 搭配上海膽感覺就非常奢華~

胡麻菠菜捲是國外日式居酒屋很常看到的前菜

口感甜甜的很開胃, 胡麻醬也帶有日式濃厚~

接著整隻魚直接下鐵板,

料理時間比較長,

所以中間還會有湯品的部分先過個場~

芙蓉翡翠豆腐

清澈的湯頭搭配上軟嫩的芙蓉豆腐

這次新菜單湯品口感上較清澈,

個人蠻喜歡, 同樣也是很適合冬天~

2400 | 樂盛宴 時令現流魚 赤松

樂盛宴升級項目第二項,

就是把海鮮升級成整尾現流魚 ,

在鐵板燒界,明水然.樂一直以來

都非常注重在現流魚挑選,

主要是他們團隊裡面有很喜歡海釣的師傅,

所以在魚種的挑選上更加專精,

幾乎每次來都可以吃到不同的魚種~

赤松肉質本身是非常清爽,

最適合就是用煎的方式呈現,

魚皮帶有微焦脆感, 算是沒什麼細骨頭的海魚,

吃起來非常便利, 提供兩種不同鹽做為調味

其中一種是法國鹽之花,

很推薦用來搭配一點魚肉就非常的提味~

1600 | 樂饗宴 時令鮮魚佐馬鈴薯慕斯 青衣

另外一份套餐式提供煎魚塊,

同樣也是常常會更換魚種,

有厚度的肉身口感細緻~

2400 | 樂盛宴 南非鹽蒸野生鮑

鹽蒸活鮑魚使用昆布還有海鹽,

直接在鐵板上料理活鮑魚,

做法吸收昆布香氣保持濕潤,

透過師傅經驗手法來掌握鮑魚的熟度~

明水然.樂每家店都會讓師傅有不同的空間發揮,

並不是大家想說連鎖店大家統一標準料理方式,

之前在別家分店吃過這份鮑魚是搭配松露蘑菇醬,

這邊就用比較傳統的做法讓鮑魚Q彈,

搭淡淡昆布香, 直接吃原味鮮甜,

同樣食材只要一點點改變就會有很不一樣呈現,

多次再訪還是會很有驚喜

1600 | 樂饗宴 鹽焗雞胸肉佐蒜味美乃滋

另外一份套餐這邊是提供鹽焗雞胸肉,

有經過醃製過一個晚上, 透過料理手法

呈現出非常特別的口感,

非常扎實而且很入味, 而且也沒有雞胸肉的乾柴感

搭配上美乃滋吃, 很像日式串烤的風味

波士頓龍蝦蛋捲堡

很喜歡這邊鐵板現煎麵包,

蛋捲也是現做搭配上整隻的龍蝦敖

還有現刨起司等頂級食材,

小小的漢堡口味卻非常的奢華~

自己還蠻喜歡蛋捲的蛋香氣,

直接沒有調味的龍蝦敖可以吃到本身的鮮甜度

漢堡在鐵板上面加熱,

帶著微脆口感還有點油香氣~

醬燒牛筋蘿蔓捲

和牛筋直接在鐵板上煎到爽脆口感,

每塊牛筋吃起來都是脆脆的,

收汁入味搭配上清爽蘿蔓,

一口吃下風味很濃厚,

和牛的油脂比較豐富, 這個吃法還是第一次看到

覺得蠻有創意的~

樂禮遇活動:

1.即日起至明水然。樂 無菜單鐵板燒店內用餐，

拍照或錄影明水然樂 最吸引您的畫面，

並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然樂，

分享於IG/FB限時 動態或貼文，

即可獲得獨家小饌乙份。

2.加入樂多多APP會員，可獲得主廚私房小菜入會禮乙份

及樂多多旗下全品牌積 分都可通用，兌換好禮;

點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，

點數就會再次展 延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制!

波士頓龍蝦佐龍蝦醬

接著就是每人半尾的龍蝦

搭配的蔬菜是節瓜一同料理

野蔬山珍煮

在享用雙主餐前先上當日野菜

這季菜單裡面增加了兩種蔬菜菜色,

讓鐵板燒的風味更加平衡,

包含芋頭玉米每道都非常清甜,

蔬菜本品質就非常不錯~

明水然.樂 不同分店會採用不同的龍蝦

分別是澳洲水姑娘龍蝦, 還有像今天看到的波士頓龍蝦

波士頓龍蝦最重點的部位絕對是它的蝦味還有蝦膏

這邊都是採用活龍蝦, 直接吃原味絕對是最推薦

今天師傅有搭配兩種不同的醬料,

其中加了一點白將在龍蝦尾後提味真的很讚,

味道不會過重, 增加了點甜度,

可以看得出這邊料理的小細節上真的是很注重

鮮熬蒜蜆湯

在第二主餐肉類上來前先送上蒜蜆湯

2400 | 樂盛宴 日本A5 和牛 熊本

第4個升級品項,

今天安排的是熊本和牛,

本身肉質就是比較溫和而且穩定,

日本和牛三大產地之一

透過師傅料理的手法我覺得整體吃起來不會很油膩

反而帶有一點QQ的口感,

當然香氣也是非常突出,

而且這邊無論是哪種套餐都可以選擇和牛

只是部位上2400的可以選擇的更多~

1600 | 樂饗宴 桂丁雞

桂丁雞可以說是明水然.樂招牌,

鐵板燒肉品最重要的就是外酥內嫩,

處理永遠不失望,

金黃色外皮+恰到剛好的熟度,

桂丁雞是臺灣第一生食級雞肉品牌,

特殊的養殖方式嚴格的飼料管控,

打造出獨一無二的雞肉口感體驗~

厚實雞腿肉肉體扎實而帶有軟嫩口感,

加上一層厚脆的外皮, 還有脆而不膩的蒜頭 ,

只灑上黑胡椒作為提味就非常好吃~

鐵板炒飯 龍蝦 鮭魚

這是第一次吃到用龍蝦肉的版本

在製作之前師傅會先詢問客人今天的飽足度,

如果覺得沒吃飽也可以在這邊選擇多吃一點,

但其實明水然.樂搭配的套餐份量真的非常多,

我自己基本上炒飯都已經快吃不下

除了龍蝦肉也特別加入鮭魚,

雙重鮮度怎麼樣還是要吃幾口~

熔岩巧克力冰淇淋

明水然打破日式鐵板燒都是只有銅鑼燒的印象

直接在鐵板上做出熔岩巧克力,

把每天調配好的熔岩醬料加熱到半熟,

再加上一球冰淇淋,

整個現做的感覺真的很不一樣~

樂多多集團底下明水然．樂與明水然兩個品牌,

推薦大家可依自己喜歡的風格預約用餐,

全新開幕的板橋重慶店地點超方便,

全新裝潢專屬包廂好尊榮, 包場商聚服務超細緻。

府中捷運站車程 10 分鐘, 鄰近公有停車場

網路溫度計「此生必嚐十大高 CP 值無菜單鐵板燒」第一名

趕快也來訂位試看看吧~

店名: 明水然樂 板橋重慶店

⚫ 住址:新北市板橋區廣德里重慶路 251 號

⚫ 電話:02-29558933

⚫ 30 日內訂位網址: https://pse.is/5gmalx

⚫ 8 人以上開放 2 個月內電話訂位

或請洽 Line@訂位: https://pse.is/5glxec