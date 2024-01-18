台中非常知名的老井燒肉來新竹開分店一年多

直到去年底才跟把拔帶二個孩子來吃生日餐

每年年底跟年初這幾個月都是吃生日餐的時候

餐廳的選擇都是隨機的

今年全家一直很想吃燒肉

所以連續吃了三間都很知名的燒肉餐廳

第一間去吃的是台南的碳佐麻里

潔西麻的美食日記─【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

第二間就是來竹北的老井

老井停車不太方便

餐廳正對面有個收費停車場

但是車位不多要碰運氣

另一個較近的停車場是接近加油站那裡

要走過自強南路的大馬路

中油加油站斜對面的文興路特力屋那個停車場

停好車再走過去老井

把拔有打電話預約

來報到後就先拿點餐單來研究一下

室內的候位椅

假日都是客滿的狀態

很難拍到沒有人的畫面

老井室內座位也是輕隔間

跟鄰桌隔開互不打擾用餐

室內裝潢蠻有質感的

這次也是被安排到角落座位

潔西麻只要被安排到角落的座位

用餐心情都會蠻好的

等候帶位的時候有看過紙張菜單

進來入座後看這本很精緻的菜單

老井是走中高價位的燒肉路線

所以不論是餐具或是菜單

看起來都很有質感

2014年創立的老井燒肉

到今年也第十個年頭了

有提供素食資訊

還有過敏原資訊

這是元日全和牛雙人套餐6600元+10%

三人是9900元+10%

菜單圖片也都設計過

這是御品老井雙人套餐3990元+10%

三人套餐是5490元+10%

這個佳人內裙那天服務人員有推薦過

但是後來潔西麻跟孩子們商量後還是沒有點

下次來用餐時再點來吃看看

老井也是掃描點餐

全部菜單潔西麻沒有一一拍下來

想看的人可以去官網看看

點完餐先送來一整壺的白桃醋飲

吃燒肉配醋飲真的很解膩

清爽好喝

餐具看起來簡單穩重

小碗裡面是熱雞湯

三格碟子裡的是燒肉沾醬

粉狀的是昆布鹽

中間是檸檬汁

左邊是沾燒肉的醬油

等餐的時候看到旁邊出餐區有用機器人在出餐

機器人正面圖案蠻可愛的

套餐裡的三種小菜

吃燒肉一定要搭配的韓式泡菜

這個比較特殊一點

蔥鹽牛舌是重口味的小菜

配套餐裡的飯剛好

而且是可以免費續加的小菜

紫蘇南瓜泥很好吃唷

後來有續加2次

凱薩沙拉的份量蠻足的

來用餐的五個人都有分享到

潔西麻最愛吃的和風鱈魚肝

隨套餐加購價是98元

單點的話是160元+10%

烤網準備好了

在等肉品送來

包燒肉的生菜也是免費點的品項

可以續點

套餐裡的日式料理前餐部份是壽司

一個人可以選擇一個口味

左邊是鮭魚炙壽司

右邊是干貝壽司

都很好吃

把拔點的比較不一樣

這是叫做落葉歸根

用生鮭魚丁加上鮭魚卵放在餅乾皮裡面

很特殊的創意料理

味道應該也是不錯

肉品送來了

二份套餐用二個三層下午茶提籃提過來

最上層放的是雞肉

潔西麻因為是第一次來用餐

所以點的都是基本套餐

套餐品項有幾樣是重疊的

所以雞腿肉也是二份

薄切松阪豬

另一份也是一樣的松阪豬

最下層是井緻豬梅花

這應該也是井緻豬梅花

不過二份擺放的不太一樣

老井特選白米飯

潔西麻請服務人員將飲料隨餐送來

不然孩子們沒辦法等到燒肉全吃完再上飲料

先送來飲料配燒肉比較不會口渴

這杯是可爾必思氣泡飲

這杯是井緻布蕾

開始烤肉了

老井是瓦斯式的烤肉

不是炭燒的

套餐裡的海鮮選擇的是海味大草蝦

還蠻大隻的蝦子

二份套餐有二隻焗烤大草蝦

焗烤要加價49元+10%/隻

這份也是隨套餐加購價128元的蒜蓉蝦石鍋釜飯

單點是210元+10%

蒜蓉蝦拌飯很好吃

姪女上次在碳佐麻里吃過之後

這次也大部分是她吃完這些拌飯的

因為二個孩子對這鍋飯沒什麼興趣

所以姪女吃的很開心

潔西麻有分一點來吃看看味道

結果還是碳佐麻里的好吃

老井的其實也不差

二者差在熱的程度

碳佐麻里餐點送來時溫度很高

蝦子的香味一直湧現出來

而老井的蝦子飯送來沒有很濃的蝦子香味

但是還是好吃的

這份是牛肉套餐的牛肉部份

旁邊這盤是井緻豬肋條

服務人員等潔西麻拍完照之後

就會將放肉的盤子撤來桌面上

再將下午茶提籃收走

這樣比較方便燒烤

也不佔桌面空間

韓式厚切豬五花

把拔烤完後剪的還算整齊

豬五花蠻好吃的

這也是姪女愛吃的

二個孩子偏好吃起來不費勁的薄切肉片

安格斯肩小排

井緻安格斯牛

安格斯厚切牛

等肉品都烤完後

最後才會送海鮮過來

這是日本鰤魚

有點土魠魚的口感

但沒土味

肉也較細緻

很好吃

沾鰤魚的粉

這是服務人員的桌邊服務

也切的很漂亮

五個人用餐就切成五塊分食

精品蛤鮑盅

裡面放的是蛤蜊與一片厚切鮑魚

紋甲花枝片與大草蝦

小缽裡面是生食級大干貝

套餐吃完燒肉其實差不多就飽了

再吃後面這些海鮮又更飽

本來以為每樣東西只有一點點

可能吃不飽

沒想到是非常飽足的

而且五個人都有吃到每樣餐點

不會分不平均

蛤蜊湯這份味道很好很鮮甜

吃到飯後甜點只能用很撐來形容了

這個是井緻烤布蕾

生日餐點來了

是一個生日畫盤與冰淇淋

這種生日禮都是餐廳的小心意

感覺很好

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出餐的餐條很長一串

這次五個人用餐

點了選井緻豬肉三人套餐2890元+10%

加上嘗鮮安格斯牛雙人套餐2190元+10%

其它就是加價餐點的部份

加完一成服務費後

結帳總共5944元

平均一個人的餐資是1189元左右

潔西麻覺得高價位餐廳的品質還是有比較好

包括肉品以及餐點外觀

還有服務人員的服務與餐廳的裝潢

真的是一分錢一分貨的概念

這次在老井用餐的感覺很好

會回訪的高級燒肉餐廳

簡單的食記分享給大家參考

店家資訊：

老井極上燒肉官網老井極上燒肉 (lao-jing.com)

竹北店電話：（03）668-8238

竹北店地址：新竹縣竹北市文興路一段31號

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