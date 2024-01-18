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潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

2024-01-18 13:52:47 潔西貝比的生活小事 人氣：457
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窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：461篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：老井極上燒肉(竹北店)
place新竹縣竹北市文興路一段31號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

台中非常知名的老井燒肉來新竹開分店一年多

直到去年底才跟把拔帶二個孩子來吃生日餐

每年年底跟年初這幾個月都是吃生日餐的時候

餐廳的選擇都是隨機的

今年全家一直很想吃燒肉

所以連續吃了三間都很知名的燒肉餐廳

第一間去吃的是台南的碳佐麻里

潔西麻的美食日記─【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店) 

第二間就是來竹北的老井

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

老井停車不太方便

餐廳正對面有個收費停車場

但是車位不多要碰運氣

另一個較近的停車場是接近加油站那裡

要走過自強南路的大馬路

中油加油站斜對面的文興路特力屋那個停車場

停好車再走過去老井

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

把拔有打電話預約

來報到後就先拿點餐單來研究一下

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

室內的候位椅

假日都是客滿的狀態

很難拍到沒有人的畫面

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

老井室內座位也是輕隔間

跟鄰桌隔開互不打擾用餐

室內裝潢蠻有質感的

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這次也是被安排到角落座位

潔西麻只要被安排到角落的座位

用餐心情都會蠻好的

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

等候帶位的時候有看過紙張菜單

進來入座後看這本很精緻的菜單

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

老井是走中高價位的燒肉路線

所以不論是餐具或是菜單

看起來都很有質感

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

2014年創立的老井燒肉

到今年也第十個年頭了

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

有提供素食資訊

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

還有過敏原資訊

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這是元日全和牛雙人套餐6600元+10%

三人是9900元+10%

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

菜單圖片也都設計過

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這是御品老井雙人套餐3990元+10%

三人套餐是5490元+10%

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這個佳人內裙那天服務人員有推薦過

但是後來潔西麻跟孩子們商量後還是沒有點

下次來用餐時再點來吃看看

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

老井也是掃描點餐

全部菜單潔西麻沒有一一拍下來

想看的人可以去官網看看

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

點完餐先送來一整壺的白桃醋飲

吃燒肉配醋飲真的很解膩

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

清爽好喝

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

餐具看起來簡單穩重

小碗裡面是熱雞湯

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

三格碟子裡的是燒肉沾醬

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

粉狀的是昆布鹽

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

中間是檸檬汁

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

左邊是沾燒肉的醬油

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

等餐的時候看到旁邊出餐區有用機器人在出餐

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

機器人正面圖案蠻可愛的

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

套餐裡的三種小菜

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

吃燒肉一定要搭配的韓式泡菜

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這個比較特殊一點

蔥鹽牛舌是重口味的小菜

配套餐裡的飯剛好

而且是可以免費續加的小菜

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

紫蘇南瓜泥很好吃唷

後來有續加2次

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

凱薩沙拉的份量蠻足的

來用餐的五個人都有分享到

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

潔西麻最愛吃的和風鱈魚肝

隨套餐加購價是98元

單點的話是160元+10%

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

烤網準備好了

在等肉品送來

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

包燒肉的生菜也是免費點的品項

可以續點

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

套餐裡的日式料理前餐部份是壽司

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

一個人可以選擇一個口味

左邊是鮭魚炙壽司      

右邊是干貝壽司

都很好吃

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

把拔點的比較不一樣

這是叫做落葉歸根

用生鮭魚丁加上鮭魚卵放在餅乾皮裡面

很特殊的創意料理

味道應該也是不錯

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

肉品送來了

二份套餐用二個三層下午茶提籃提過來

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

最上層放的是雞肉

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

潔西麻因為是第一次來用餐

所以點的都是基本套餐

套餐品項有幾樣是重疊的

所以雞腿肉也是二份

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

薄切松阪豬

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

另一份也是一樣的松阪豬

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

最下層是井緻豬梅花

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這應該也是井緻豬梅花

不過二份擺放的不太一樣

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

老井特選白米飯

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

潔西麻請服務人員將飲料隨餐送來

不然孩子們沒辦法等到燒肉全吃完再上飲料

先送來飲料配燒肉比較不會口渴

這杯是可爾必思氣泡飲

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這杯是井緻布蕾

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

開始烤肉了

老井是瓦斯式的烤肉

不是炭燒的

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

套餐裡的海鮮選擇的是海味大草蝦

還蠻大隻的蝦子

二份套餐有二隻焗烤大草蝦

焗烤要加價49元+10%/隻

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這份也是隨套餐加購價128元的蒜蓉蝦石鍋釜飯

單點是210元+10%

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

蒜蓉蝦拌飯很好吃

姪女上次在碳佐麻里吃過之後

這次也大部分是她吃完這些拌飯的

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

因為二個孩子對這鍋飯沒什麼興趣

所以姪女吃的很開心

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

潔西麻有分一點來吃看看味道

結果還是碳佐麻里的好吃

老井的其實也不差

二者差在熱的程度

碳佐麻里餐點送來時溫度很高

蝦子的香味一直湧現出來

而老井的蝦子飯送來沒有很濃的蝦子香味

但是還是好吃的

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這份是牛肉套餐的牛肉部份

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

旁邊這盤是井緻豬肋條

服務人員等潔西麻拍完照之後

就會將放肉的盤子撤來桌面上

再將下午茶提籃收走

這樣比較方便燒烤

也不佔桌面空間

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

韓式厚切豬五花 

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

把拔烤完後剪的還算整齊

豬五花蠻好吃的

這也是姪女愛吃的

二個孩子偏好吃起來不費勁的薄切肉片

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

安格斯肩小排

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

井緻安格斯牛 

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

安格斯厚切牛

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

等肉品都烤完後

最後才會送海鮮過來

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這是日本鰤魚

有點土魠魚的口感

但沒土味

肉也較細緻

很好吃

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

沾鰤魚的粉

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這是服務人員的桌邊服務

也切的很漂亮

五個人用餐就切成五塊分食

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

精品蛤鮑盅

裡面放的是蛤蜊與一片厚切鮑魚

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

紋甲花枝片與大草蝦

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

小缽裡面是生食級大干貝

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

套餐吃完燒肉其實差不多就飽了

再吃後面這些海鮮又更飽

本來以為每樣東西只有一點點

可能吃不飽

沒想到是非常飽足的

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

而且五個人都有吃到每樣餐點

不會分不平均

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

蛤蜊湯這份味道很好很鮮甜

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

 

吃到飯後甜點只能用很撐來形容了

這個是井緻烤布蕾

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

生日餐點來了

是一個生日畫盤與冰淇淋

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這種生日禮都是餐廳的小心意

感覺很好

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

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【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

出餐的餐條很長一串

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

這次五個人用餐

點了選井緻豬肉三人套餐2890元+10%

加上嘗鮮安格斯牛雙人套餐2190元+10%

其它就是加價餐點的部份

加完一成服務費後

結帳總共5944元

平均一個人的餐資是1189元左右

潔西麻覺得高價位餐廳的品質還是有比較好

包括肉品以及餐點外觀

還有服務人員的服務與餐廳的裝潢

真的是一分錢一分貨的概念

這次在老井用餐的感覺很好

會回訪的高級燒肉餐廳

簡單的食記分享給大家參考

 

店家資訊：

老井極上燒肉官網老井極上燒肉 (lao-jing.com)

竹北店電話：（03）668-8238

竹北店地址：新竹縣竹北市文興路一段31號

 

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