🎊【開幕惠活動】 🎊

2024.01.17～2024.01.21『獨家風味炸物系列』， 同品項買一送一 （例如：買炸全雞就送炸全雞），非常划算欸！趕快把握這段開幕優惠期間爽吃一波吧！

2024年初新開幕的 GouGou吃炸雞 ，位於至聖路富民路口的白色店面，又大又吸睛，完全打破我對炸物店的刻板印象，他們家就像大部分的輕食餐廳、咖啡廳那樣，高雅氣質、乾淨明亮，還完全沒有炸物店的油煙味，所以來用餐不需擔心衣服、頭髮沾上惱人氣味。

【炸物系列】



既然是炸雞店，那麼炸物必需夠優秀啊！今天點的四款炸物，黃澄澄色澤十分誘人！而且吃起來也都熟得剛剛好，外酥裡嫩帶肉汁，吃原味不單調、沾醬汁亦別具風味。



▼招牌無骨炸雞

不必擔心咬到骨頭的無骨炸雞是店裡招牌，單吃彈嫩多汁並帶鹹甜味兒，我覺得不沾醬就很好吃了；若沾裹黃色芥末醬，讓黃芥末豐厚香氣佐味兒，也十分涮嘴！

▼塔塔檸檬炸魚







外皮炸得十分酥脆，裡頭的魚肉大塊有厚度、軟嫩細緻不柴口，沾裹帶有酸黃瓜柔和酸甘的塔塔醬，就像在豔陽下的海灘邊走邊吃著從餐車買來的炸魚塊，十分有歐美風格；若是單純擠上檸檬汁、加洋蔥同吃，則是非常清爽、如夏日傍晚海風吹拂髮梢的微涼氣息。



▼經典炸物拼盤

多人聚餐、或想讓小孩們有多樣選擇的話，也有洋蔥圈圈、炸薯條、炸雞塊、炸雞翅組合的拼盤可以點。

很愛雞翅肉吃起來的滑嫩甜口。









酥脆洋蔥圈自是帶有不嗆人的洋蔥香甜，一口咬下略有空氣感。





雞塊沒有人不愛吃吧！！它是吃起來帶有微甜雞汁的那種，雖不多，但就是香！



薯條加番茄醬，小朋友肯定都是搶著吃的啊！



▼黑松露炸薯條







這就比較偏大人口味一些了，而且一定要沾醬吃啦！松露香氣纏繞著酥脆炸薯條，再被醬體的濃厚感包覆，等級整個大提升欸！



▼舒肥雞胸沙拉（和風醬、塔塔醬二選一）







雞肉表面有著義式香料的香氣，厚切的雞肉外部稍微紮實，中間帶有彈性與汁水；生菜們也十分脆口沒什麼苦味，不論是酸甜清爽的和風醬，或是有酸黃瓜丁甘酸、醬體濃厚的塔塔醬，都非常搭喔！

【甜點、飲料】

甜點每天都不太一樣，可以直接到甜點櫃詢問品項和價位。

飲品有可樂、雪碧、氣泡飲、茶類、咖啡可選擇。

然後以往吃炸雞要嘛配綠茶、要嘛配啤酒加百香果汁，今天才發現，氣泡飲竟然可以讓吃炸物這件事變得這麼細緻高雅！推一波推一波！！！



▼卡士達草莓塔



既然草莓季開始了，而且今年草莓又特貴，那有草莓的蛋糕肯定得選！！

今天吃到的這個草莓塔，草莓大顆飽滿、香甜微酸，中間填高高的卡士達醬，蛋奶香爽口輕盈不甜膩，而最下方的塔皮像餅乾一樣硬脆，搭咖啡、搭氣泡水都好！



▼手工檸檬塔



檸檬塔帶有清爽檸檬香，檸檬果酸搭配有點偏奶凍感的蛋奶醬，輕盈柔和不過酸。



▼經典拿鐵

帶有清透感的苦，奶味輕盈不厚重，非常適合搭配任何甜點或沙拉喔！