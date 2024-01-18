炸雞就是要炸好了現吃啊！！這家GouGou吃炸雞，就是可以讓大家約一約，在明亮乾淨又舒適的環境裡，一邊聊天、一邊喝飲料、一邊大口吃酥脆炸物，不論是炸全雞、厚切雞排、無骨炸雞、雞軟骨、月亮蝦餅、炸物拼盤……，甚至還能點咖啡、蛋糕來個午茶約會呢！
想吃飽飽有炸物定食、怕纖維質不夠亦有沙拉可以選擇，重點是中午沒休息，炸雞主題咖啡廳，想什麼時候來都可以！！
🎊【開幕惠活動】🎊
2024.01.17～2024.01.21『獨家風味炸物系列』，同品項買一送一（例如：買炸全雞就送炸全雞），非常划算欸！趕快把握這段開幕優惠期間爽吃一波吧！
【炸物系列】
薯條加番茄醬，小朋友肯定都是搶著吃的啊！
▼黑松露炸薯條
▼手工檸檬塔
檸檬塔帶有清爽檸檬香，檸檬果酸搭配有點偏奶凍感的蛋奶醬，輕盈柔和不過酸。
▼經典拿鐵
▼巨峰葡萄風味氣泡飲
輕輕甜甜的葡萄香與細膩氣泡，吃炸物不想配肥宅快樂水、或不想讓小孩喝那麼甜的飲料的話，像這樣簡單的氣泡飲就非常適合佐餐呦！
▼水蜜桃風味氣泡飲
優雅輕柔的水蜜桃甜香，清爽解膩。
▼西西里檸檬氣泡飲
是一款帶有檸檬酸香的咖啡氣泡飲，如果覺得咖啡喝著太無趣，很推薦點來轉換一下！
調味品、餐具、兒童餐具都放在這個置物推車裡，有需要的話都可以自行來這兒拿取。
【外帶餐盒】
除了在店內用餐，GouGou吃炸雞亦有外帶餐盒，每一份餐盒都滿滿當當的，份量很足，需要訂便當的話就提早電話預訂喔！
▼Gou厚切雞排餐盒
▼招牌無骨炸雞餐盒
▼台式炸豬排餐盒
▼檸檬海風炸魚餐盒
▼鹽烤松板豬餐盒
▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！
▼用餐空間
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GouGou吃炸雞
【FB粉絲團】【ＩＧ】【GOOGLE地圖】
地址：高雄市左營區至聖路247號
營業時間：１１：３０～２１：００
電話：0930-913008
拍攝日期：2024.01.16
2024.01.17～2024.01.21『獨家風味炸物系列』，同品項買一送一（例如：買炸全雞就送炸全雞），非常划算欸！趕快把握這段開幕優惠期間爽吃一波吧！
2024年初新開幕的GouGou吃炸雞，位於至聖路富民路口的白色店面，又大又吸睛，完全打破我對炸物店的刻板印象，他們家就像大部分的輕食餐廳、咖啡廳那樣，高雅氣質、乾淨明亮，還完全沒有炸物店的油煙味，所以來用餐不需擔心衣服、頭髮沾上惱人氣味。
【炸物系列】
既然是炸雞店，那麼炸物必需夠優秀啊！今天點的四款炸物，黃澄澄色澤十分誘人！而且吃起來也都熟得剛剛好，外酥裡嫩帶肉汁，吃原味不單調、沾醬汁亦別具風味。▼招牌無骨炸雞
不必擔心咬到骨頭的無骨炸雞是店裡招牌，單吃彈嫩多汁並帶鹹甜味兒，我覺得不沾醬就很好吃了；若沾裹黃色芥末醬，讓黃芥末豐厚香氣佐味兒，也十分涮嘴！
▼塔塔檸檬炸魚
外皮炸得十分酥脆，裡頭的魚肉大塊有厚度、軟嫩細緻不柴口，沾裹帶有酸黃瓜柔和酸甘的塔塔醬，就像在豔陽下的海灘邊走邊吃著從餐車買來的炸魚塊，十分有歐美風格；若是單純擠上檸檬汁、加洋蔥同吃，則是非常清爽、如夏日傍晚海風吹拂髮梢的微涼氣息。
▼經典炸物拼盤
很愛雞翅肉吃起來的滑嫩甜口。
酥脆洋蔥圈自是帶有不嗆人的洋蔥香甜，一口咬下略有空氣感。
▼經典炸物拼盤
多人聚餐、或想讓小孩們有多樣選擇的話，也有洋蔥圈圈、炸薯條、炸雞塊、炸雞翅組合的拼盤可以點。
很愛雞翅肉吃起來的滑嫩甜口。
酥脆洋蔥圈自是帶有不嗆人的洋蔥香甜，一口咬下略有空氣感。
雞塊沒有人不愛吃吧！！它是吃起來帶有微甜雞汁的那種，雖不多，但就是香！
薯條加番茄醬，小朋友肯定都是搶著吃的啊！
▼黑松露炸薯條
這就比較偏大人口味一些了，而且一定要沾醬吃啦！松露香氣纏繞著酥脆炸薯條，再被醬體的濃厚感包覆，等級整個大提升欸！
▼舒肥雞胸沙拉（和風醬、塔塔醬二選一）
▼舒肥雞胸沙拉（和風醬、塔塔醬二選一）
雞肉表面有著義式香料的香氣，厚切的雞肉外部稍微紮實，中間帶有彈性與汁水；生菜們也十分脆口沒什麼苦味，不論是酸甜清爽的和風醬，或是有酸黃瓜丁甘酸、醬體濃厚的塔塔醬，都非常搭喔！
【甜點、飲料】
甜點每天都不太一樣，可以直接到甜點櫃詢問品項和價位。
飲品有可樂、雪碧、氣泡飲、茶類、咖啡可選擇。
然後以往吃炸雞要嘛配綠茶、要嘛配啤酒加百香果汁，今天才發現，氣泡飲竟然可以讓吃炸物這件事變得這麼細緻高雅！推一波推一波！！！
▼卡士達草莓塔
既然草莓季開始了，而且今年草莓又特貴，那有草莓的蛋糕肯定得選！！
今天吃到的這個草莓塔，草莓大顆飽滿、香甜微酸，中間填高高的卡士達醬，蛋奶香爽口輕盈不甜膩，而最下方的塔皮像餅乾一樣硬脆，搭咖啡、搭氣泡水都好！
▼卡士達草莓塔
既然草莓季開始了，而且今年草莓又特貴，那有草莓的蛋糕肯定得選！！
今天吃到的這個草莓塔，草莓大顆飽滿、香甜微酸，中間填高高的卡士達醬，蛋奶香爽口輕盈不甜膩，而最下方的塔皮像餅乾一樣硬脆，搭咖啡、搭氣泡水都好！
▼手工檸檬塔
檸檬塔帶有清爽檸檬香，檸檬果酸搭配有點偏奶凍感的蛋奶醬，輕盈柔和不過酸。
▼經典拿鐵
帶有清透感的苦，奶味輕盈不厚重，非常適合搭配任何甜點或沙拉喔！
▼巨峰葡萄風味氣泡飲
輕輕甜甜的葡萄香與細膩氣泡，吃炸物不想配肥宅快樂水、或不想讓小孩喝那麼甜的飲料的話，像這樣簡單的氣泡飲就非常適合佐餐呦！
▼水蜜桃風味氣泡飲
優雅輕柔的水蜜桃甜香，清爽解膩。
▼西西里檸檬氣泡飲
是一款帶有檸檬酸香的咖啡氣泡飲，如果覺得咖啡喝著太無趣，很推薦點來轉換一下！
調味品、餐具、兒童餐具都放在這個置物推車裡，有需要的話都可以自行來這兒拿取。
離開前再記得把吃完的餐盤放到回收架上。
【外帶餐盒】
除了在店內用餐，GouGou吃炸雞亦有外帶餐盒，每一份餐盒都滿滿當當的，份量很足，需要訂便當的話就提早電話預訂喔！
▼Gou厚切雞排餐盒
▼招牌無骨炸雞餐盒
▼台式炸豬排餐盒
▼檸檬海風炸魚餐盒
▼鹽烤松板豬餐盒
▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！
掃碼點餐，櫃檯結帳，然後領取叫號機，自行取餐。
▼用餐空間
在這樣窗明几淨的空間吃炸物，整個就…就有點兒陶醉、舉手投足還不自覺端正起來了是怎樣！😅
甜點直接來櫃前看，不過因為每日變動，所以價格要再詢問一下服務人員喔！
總之，這家GouGou吃炸雞炸物主題咖啡廳就推薦給中午、下午、晚餐、晚茶、不想在家收拾油膩膩餐具、廚餘、隨時要約吃炸雞說走就走……的大家！
然後2024.01.17～2024.01.21獨家風味炸物系列，同品項買一送一活動，也剩沒幾天，快約起來了啦！
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GouGou吃炸雞
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地址：高雄市左營區至聖路247號
營業時間：１１：３０～２１：００
電話：0930-913008
拍攝日期：2024.01.16
拍攝工具：Canon EOS700D
拍攝鏡頭：EF-S 24mm f/2.8 STM
§自費§
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